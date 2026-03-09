Apple TV
كشف جديد عن "قصة ثلاثة مواسم" لـ Ted Lasso قبل إطلاق الموسم الرابع - مع عودة جيسون سوديكيس إلى عالم AFC Richmond
تيد لاسو يعود في عام 2026 كمدرب لفريق نسائي
بعد عدة أشهر من التكهنات، أكد سوديكيس - الذي يلعب دور الشخصية الرئيسية ويشكل جزءًا من فريق الكتابة - في مارس 2025 أن تيد لاسو سيعود إلى خدمات البث المباشر على Apple TV.
وأعلن أن لاسو - الذي عاد إلى موطنه الأصلي الولايات المتحدة في نهاية الموسم الثالث - سوف "يدرب فريقًا نسائيًا". لم يكشف الممثل الهوليوودي عن أي شيء آخر في ذلك الوقت، ولكن التصوير جرى في كانساس ولندن منذ ذلك الحين.
كم عدد المسلسلات الجديدة التي سيتم إنتاجها من مسلسل Ted Lasso؟
بيل لورانس، الذي ساعد في إحياء شخصية تيد لاسو على مدار ثلاث مواسم مليئة بالمشاعر والكوميديا، يعترف أنه لم تكن هناك أي خطط لإعادة المسلسل عندما وصل إلى "نهايته الطبيعية" قبل ثلاث سنوات.
لن يشارك لورانس في إعادة إحياء المسلسل في عام 2026، لكنه أخبر ScreenRant أن الحلقات الجديدة "مذهلة"، بعد أن شاهد مقتطفات منها. تم الإعلان بشكل منتظم أن تيد لاسو سيتخذ اتجاهًا مختلفًا مع إدخال عدد من الشخصيات والقصص الجديدة.
بعد أن ساعد في خلق هذه الظاهرة العالمية، يعترف لورانس أنه سيكون من "السخف عدم المحاولة" للبناء على أسس متينة، مع وجود "مجموعة من الممثلين والممثلات والكتاب والمواهب" المستعدين للعب الأدوار الشعبية مرة أخرى.
كما ادعى لورانس أن طاقم تيد لاسو قد كلف من قبل Apple TV بابتكار "قصة أخرى من ثلاثة مواسم". وأضاف: "أعلم أن جيسون كان لديه رؤية، ولا أريد أن أفسد المفاجأة بشأن ما سيفعله تيد بعد ذلك، لكنني أعتقد أن مرور الوقت يمنحك القصة، وأعتقد أن الناس يحبونها حقًا. إنها ليست مجرد استمرار لـ Ted Lasso. إنها ليست استمرار لـ Ted Lasso، وإلا لما كان جيمي تارت في مسلسل Rooster".
لماذا يمكن أن يعود المزيد من أعضاء الطاقم الأصليين
تارت هو أحد الشخصيات الرئيسية في المواسم 1-3 التي لن تعود في البداية. وقد أكد ذلك فيل دنستر، الذي يلعب دور المهاجم الغامض. ومع ذلك، فإن عرض ثلاثة مواسم أخرى سيوفر فرصًا مستقبلية لإعادة أعضاء الطاقم الأصليين.
وكانت تشانينغ دونجي، الرئيسة التنفيذية لشركة Warner Bros Television، قد كشفت سابقًا أنها لم تتلق أي عروض للموسمين الخامس والسادس، لكن يبدو أن هذين الموسمين قيد الإعداد، مما يجعل المعجبين يجرؤون على "التصديق" مرة أخرى.
مات تشيرنيس، رئيس قسم التطوير في Apple TV، واثق من أن المشاهدين سيحبون ما هو قادم. وقال لـ Deadline: "لدي آمال كبيرة في الموسم الرابع من Ted Lasso، ونحن في بداية الطريق. لا أعرف ماذا يمكن أن يقال عن Ted Lasso لم يقال من قبل، ونحن متحمسون جدًا لعودته".
وأضاف عندما سُئل عما إذا كان المسلسل سيُعيد ابتكار نفسه: "لا أعتقد أنني أريد أن أقول أي شيء عن الاتجاه الذي يسير فيه المسلسل، فقط أعتقد أنك إذا كنت تحب Ted Lasso، فستحب الموسم القادم".
تاريخ إصدار الموسم الرابع من مسلسل Ted Lasso: متى سيتم عرضه لأول مرة؟
لم يصدر أي بيان رسمي بشأن موعد إطلاق الموسم الرابع من مسلسل Ted Lasso، لكن تقارير مختلفة تشير إلى أنه سيُعرض لأول مرة على Apple TV+ في وقت ما من شهر أغسطس 2026.
