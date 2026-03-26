كشف النقاب: مانشستر يونايتد ألغى بندًا في عقد كاسيميرو كان سيضمن له موسمًا إضافيًا

في حين أن تركيزه الحالي لا يزال منصبًا على إنهاء الموسم بقوة مع مانشستر يونايتد، فإن النادي الذي سينضم إليه كاسيميرو سيظل موضوعًا للنقاش حتى نهاية الموسم. ولا تزال هناك أنباء تربطه بالانتقال إلى السعودية والولايات المتحدة، لكن يقال إن نادي إنتر الإيطالي مهتم أيضًا بالتعاقد معه.

يشارك كاسيميرو حالياً مع المنتخب البرازيلي، ومن المرجح أن يشارك في مباريات منتخب بلاده أمام فرنسا وكرواتيا خلال فترة التوقف الدولية. بعد ذلك، سيعود لاعب الوسط إلى الملاعب مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليدز يونايتد.