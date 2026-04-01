Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty
معتز الجمال

كشف النقاب: روبرتو دي زيربي سيُمنح دورًا «على غرار السير أليكس فيرجسون» في توتنهام، حيث يجعل فريق المرشح للهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز من الإيطالي أكثر من مجرد مدرب

توتنهام هوتسبير
روبرتو دي زيربي
الدوري الإنجليزي الممتاز

عين نادي توتنهام هوتسبير روبرتو دي زيربي في محاولة يائسة لتجنب الهبوط، لكن هذه الخطوة تشير إلى تحول هيكلي هائل. فبدلاً من أن يكون مجرد مدرب رئيسي، تم تكليف الإيطالي بدور إداري تقليدي يمنحه السيطرة الكاملة على العمليات الكروية، على غرار الدور الذي كان يضطلع به السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد. ويضع توتنهام ثقته فيه لإعادة بناء النادي من الألف إلى الياء.

  • عهد جديد من السيطرة الكاملة لدي زيربي

    وفقًا لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، منح نادي شمال لندن دي زيربي عقدًا طويل الأمد يمتد حتى عام 2031، مما يمنحه سلطة غير مسبوقة. وفي حين أن الهياكل الحديثة في الدوري الإنجليزي الممتاز عادةً ما تفضل أن يعمل المدرب الرئيسي تحت إشراف مدير رياضي، فقد منح توتنهام المدرب البالغ من العمر 46 عامًا نفوذًا يتجاوز حدود ملعب التدريب بكثير. ومن المتوقع أن يشرف على إصلاح شامل لعمليات النادي الكروية، على غرار مستوى السيطرة الأسطوري الذي كان يتمتع به فيرغسون في مانشستر يونايتد. ويأتي ذلك على الرغم من خوض النادي معركة قاسية لتجنب الهبوط.

    • إعلان
  • Roberto De Zerbi Marseille 2025-26Getty

    العودة إلى النموذج الكلاسيكي للإدارة

    وبموجب شروط عقده، من المتوقع أن يكون دي زيربي الشخصية المحورية في جميع القرارات الكروية، بما في ذلك المهام الحيوية المتعلقة بتشكيل الفريق والتعاقدات. وهي بنية أصبحت نادرة بشكل متزايد في كرة القدم الحديثة، حيث يعمل حتى المدربون الفائزون المتتاليون مثل بيب جوارديولا وميكيل أرتيتا ضمن أطر تنفيذية صارمة. يشير التقرير إلى أن المدرب السابق لفريق برايتون كان مترددًا في البداية في تولي المنصب في منتصف الموسم. ومع ذلك، كان الفريق التنفيذي مصممًا للغاية على ضم المدرب المطلوب لدرجة أنه وافق على التوافق التام مع رؤيته، ومنحه استقلالية إدارية كاملة.

  • التوفيق بين البقاء على قيد الحياة والطموحات الكبيرة

    على الرغم من الخطط الطموحة، يواجه دي زيربي واقعاً قاسياً. يتواجد توتنهام على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط، ولم يحقق أي فوز في عام 2026، كما يعاني من نقص كبير في صفوفه بسبب الإصابات. شدد المدرب على الحاجة الملحة للصعود في الترتيب مع العمل في الوقت نفسه على بناء فريق قادر على تحقيق «إنجازات عظيمة». ومن خلال منحه هذه الصلاحيات الواسعة، راهن توتنهام بمستقبله على فلسفة واحدة. قد يجلب النجاح الاستقرار الذي افتقده النادي منذ عهد ماوريسيو بوكيتينو، لكن الهبوط سيجعل هذه البنية التي امتدت لعقد من الزمن عبئاً ثقيلاً. في النهاية، يأمل المشجعون أن ينهي هذا الصوت الفريد في عالم كرة القدم سنوات من الإنفاق العشوائي.

    ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟

    ومن بين المباريات الحاسمة رحلة الفريق إلى ساندرلاند في 12 أبريل، ومواجهة ولفرهامبتون المتذيل للترتيب في 25 أبريل، إلى جانب اختبارات صعبة أمام ليدز يونايتد وأستون فيلا وتشيلسي، قبل أن يختتم الفريق موسمه الحافل بالمخاطر بمواجهة إيفرتون في 24 مايو.

سندرلاند
سندرلاند
توتنهام هوتسبير
توتنهام