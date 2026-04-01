كشف النقاب: روبرتو دي زيربي سيُمنح دورًا «على غرار السير أليكس فيرجسون» في توتنهام، حيث يجعل فريق المرشح للهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز من الإيطالي أكثر من مجرد مدرب

على الرغم من الخطط الطموحة، يواجه دي زيربي واقعاً قاسياً. يتواجد توتنهام على بعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط، ولم يحقق أي فوز في عام 2026، كما يعاني من نقص كبير في صفوفه بسبب الإصابات. شدد المدرب على الحاجة الملحة للصعود في الترتيب مع العمل في الوقت نفسه على بناء فريق قادر على تحقيق «إنجازات عظيمة». ومن خلال منحه هذه الصلاحيات الواسعة، راهن توتنهام بمستقبله على فلسفة واحدة. قد يجلب النجاح الاستقرار الذي افتقده النادي منذ عهد ماوريسيو بوكيتينو، لكن الهبوط سيجعل هذه البنية التي امتدت لعقد من الزمن عبئاً ثقيلاً. في النهاية، يأمل المشجعون أن ينهي هذا الصوت الفريد في عالم كرة القدم سنوات من الإنفاق العشوائي.