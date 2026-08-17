شرط بنزيما وتنازل كانسيلو: الهلال يحارب في جبهتين معًا .. ومطالب نصراوية بوضعه تحت الرقابة المالية!

ولا يزال النجم الفرنسي كريم بنزيما، بمثابة "المعضلة الكبرى" في نادي الهلال، في ظل الحديث عن اتجاه الإدارة نحو الاستغناء عنه، دون انتظار نهاية عقده، من أجل استقطاب مهاجم جديد.

الهلال ينظر إلى تغيير شامل في الخط الأمامي، فبخلاف رغبته في جلب بديل للجناح مالكوم، وضم الهولندي كريسنسيو سامرفيل، فإن الزعيم وافق على انتقال البرازيلي ماركوس ليوناردو "نهائيًا"، إلى أياكس أمستردام، مقابل 20 مليون يورو، فضلًا عن اقتراب داروين نونيز من الرحيل إلى طرابزون سبور.

وبحسب رواية ساشا تافوليري، فإن رحيل كريم بنزيما عن الهلال، لن يكون بالأمر السهل، حيث يتقاضى بنزيما جزءًا من راتبه من الهيئات الإدارية في المملكة، ما يعني أنه يجب على الهلال التوصل لاتفاق مع الرابطة والجهات المختصة لإنهاء هذا العقد، إلى جانب أن القائد الفرنسي وضع شرطًا من أجل الموافقة على الرحيل، بحسب التقارير، هو الحصول على كامل مستحقاته عن السنة الأخيرة من عقده، والرحيل كلاعب حر، وترك الحرية له في اختيار وجهته المُقبلة.

ورغم أن الهلال قد وضع - نصب عينه - بديلًا لبنزيما، وهو مهاجم أستون فيلا، أولي واتكينز، إلا أن انتقاله إلى قلعة الزعيم، مرتبط بحسم موقفه بشأن مستقبل بنزيما.