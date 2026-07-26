قرر الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مغادرة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والمُقام في النمسا، ضمن البرنامج التحضيري للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".
بعد جدل القيد الآسيوي .. كريم بنزيما يغادر معسكر الهلال في النمسا!
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جدل بنزيما في الهلال لا ينتهي
ومنذ انتقاله إلى صفوف الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي، ارتبط كريم بنزيما، بالعديد من القصص المثيرة للجدل، بسبب تراجع مستوياته مع الزعيم، وغياب تأثيره الذي لعب دور البطولة، في قيادة الاتحاد لثنائية دوري روشن وكأس الملك في موسم 2024-2025.
ورغم أن بنزيما أنهى الموسم مع الهلال، متوجًا بكأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن ذلك لم يحميه من الانتقادات الجماهيرية، فيما خرجت تقارير صحفية بكواليس مثيرة حول موقف النجم الفرنسي الذي لا يزال مرتبطًا بعقد حتى صيف 2027.
وكانت آخر تلك الوقائع، ما ذكر حول إمكانية توجه إدارة الهلال، نحو تحويل كريم بنزيما إلى القيد الآسيوي، واستبعاده من القائمة المحلية، من أجل توفير مساحة لأجانب جدد، إلا أن بنزيما ردّ بدوره على تلك التقارير، معلقًا "يمكن أن يحدث هذا في أحلامك فقط".
سبب غياب بنزيما عن معسكر الهلال
وتغيب كريم بنزيما عن معسكر الهلال، بسبب تواجده في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإليكترونية.
وتستضيف باريس، بطولة كأس العالم للرياضات الإليكترونية، حيث يجمع هذا الكرنفال العالمي، أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من نخبة المحترفين، من بين 100 دولة و200 نادٍ، للتنافس في 25 بطولة، لأربع وعشرين لعبة عالمية، بمجموع جوائز يصل إلى 75 مليون دولار.
ويتواجد كريم بنزيما في هذا الحدث الاستثنائي، من أجل المشاركة في مباراة استعراضية بلعبة EAFC، حيث يواجه أمين ماتو، ويقودان فريقين يضمان صانعي المحتوى بروس وبراك.
ويتولى المعلق الأرجنتيني الشهير عمر دا فونسيكا، مهام التعليق على أحداث تلك المباراة الاستعراضية، ويقدمها أسطورة الرياضات الإليكترونية الفرنسي لوبيوت.
بنزيما يشارك في وديتي الهلال
وتحدث متابعون منتمون للهلال، بشأن غياب كريم بنزيما "المفاجئ" عن معسكر الزعيم في النمسا، من أجل المشاركة في البطولة المُقامة في باريس.
وكان الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، قد استعان بكريم بنزيما، للمشاركة في مباراتي الفريق التجريبيتين، اللتين أقيمتا في معسكره التحضيري، حيث نجح في تسجيل هدف ضد شتورم جراتس، كما شارك أساسيًا أمام ماميلودي صنداونز.
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كواليس صادمة للفرنسي
وكان إنزاجي قرر استبعاد كريم بنزيما، من مواجهة الفيحاء، في الجولة الأخيرة، وسط تكهنات إعلامية بأن الفرنسي غاضب من قرار المدرب باستبعاده، كونه كان جاهزًا للقاء، إلا أن المدرب الإيطالي حسم الجدل، بقوله عقب المباراة، إن بنزيما شارك في التدريبات بالفعل، ولكنه لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، ولا يمكن الاعتماد عليه بهذا الشكل.
وأفاد موقع 365Scores، بأن إنزاجي تحدث مع الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال، بشأن بنزيما، وأن الإيطالي يرى المهاجم الفرنسي قد تم فرضه عليه، بالتعاقد معه في الفترة الشتوية، وهو لا يلبي الاحتياجات الفنية للفريق فوق أرض الملعب، كما طالب سيموني من الإدارة الهلالية، بالتعاقد مع مهاجم عالمي جديد.
في المقابل، وجه فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال سيموني إنزاجي، قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، نفى خلالها تقارير مترددة على لسانه، بشأن سوق انتقالات الهلال، أو التقارير الفنية الخاصة باللاعبين الراحلين.
وعلى ذمة الإعلامي محمد البكيري، فبعد تعادل الهلال مع النصر، في الجولة 32 من دوري روشن، خلال الموسم الماضي، أخبر إنزاجي، كريم بنزيما، نصًا بأنه أضاع على الفريق تحقيق لقب الدوري، بعدما أضاع فرصة شبه محققة في الدقائق الأولى أمام الحارس بينتو.
المدرب الإيطالي كان منفعلًا في رسالته مع بنزيما، ليدخل الطرفان في اشتباك كلامي حاد داخل غرفة الملابس.
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