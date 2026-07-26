بعد جدل القيد الآسيوي .. كريم بنزيما يغادر معسكر الهلال في النمسا!

ومنذ انتقاله إلى صفوف الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي، ارتبط كريم بنزيما، بالعديد من القصص المثيرة للجدل، بسبب تراجع مستوياته مع الزعيم، وغياب تأثيره الذي لعب دور البطولة، في قيادة الاتحاد لثنائية دوري روشن وكأس الملك في موسم 2024-2025.

ورغم أن بنزيما أنهى الموسم مع الهلال، متوجًا بكأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أن ذلك لم يحميه من الانتقادات الجماهيرية، فيما خرجت تقارير صحفية بكواليس مثيرة حول موقف النجم الفرنسي الذي لا يزال مرتبطًا بعقد حتى صيف 2027.

وكانت آخر تلك الوقائع، ما ذكر حول إمكانية توجه إدارة الهلال، نحو تحويل كريم بنزيما إلى القيد الآسيوي، واستبعاده من القائمة المحلية، من أجل توفير مساحة لأجانب جدد، إلا أن بنزيما ردّ بدوره على تلك التقارير، معلقًا "يمكن أن يحدث هذا في أحلامك فقط".