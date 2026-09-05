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Karim BenzemaGetty
محمود خالد

"كان مستعدًا للعب مجانًا ولكن" .. سبب مفاجئ لاستبعاد كريم بنزيما فكرة العودة إلى ليون!

انتقالات
كريم بنزيما
الهلال
ليون
دوري روشن السعودي
الدوري الفرنسي

ليون أراد استعادة نجمه السابق بعد رحيله عن الهلال..

لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، هو الملف الأكثر سخونة، في الوقت الحالي، بعدما أعلن نادي الهلال عن إنهاء العلاقة التعاقدية معه بالتراضي، بعد 6 شهور قضاها في قلعة الزعيم.

اسم بنزيما ارتبط بفكرة العودة إلى العملاق الفرنسي أولمبيك ليون في وقت سابق، ما بين تصريح الرئيس التاريخي، جون ميشيل أولاس، عن حلمه بعودة صاحب الكرة الذهبية لعام 2022، أو ما ذكره جون تيكستور، الرئيس الحالي، بأنه يرحب بعودة بنزيما ويعتبره أحد أفراد العائلة، وتعليق اللاعب ذاته، حينما سُئل عن احتمالية العودة إلى ليون، فأجاب بأنه لن يعود لاعبًا، وإنما قد يخوض مسيرة تدريبية مع الشباب.

ومع فسخ عقده مع الهلال، ازدادت الاحتمالات حول إمكانية اعتزال كريم بنزيما للعب بشكل نهائي، وهو في سن الـ39، فيما جاءت تقارير فرنسية لتكشف عن كواليس مفاجئة حول مستقبل نجم ريال مدريد الأسبق.

  • ليون أراد عودة بنزيما

    وذكرت صحيفة "ليكيب"، بأن مسؤولو نادي ليون، أعادوا التفكير في ضم كريم بنزيما هذا الصيف، ورغم أن النجم الفرنسي كان متحمسًا للغاية، للعودة إلى الفريق الذي نشأ فيه، للعب لمدة موسم وبدون مقابل مادي، ولكن عقده مع الدوري السعودي يمنعه من ذلك.

    وبحسب الرواية الفرنسية، فإن كريم بنزيما كان على استعداد من أجل إكمال صفوف ليون، دون أن يتقاضى أجرًا، حبًا في مدينته الأصلية والنادي الذي صنع اسمه، ولكن، على الرغم من إنهاء عقده مع الهلال، فإنه لا يزال يملك عقدًا مع صندوق الاستثمارات السعودي، حتى عام 2030، ليكون سفيرًا للدوري السعودي، والذي يشترط عدم تواجده في أي مكان خارج دوري روشن.

    وطبقًا لعقده مع صندوق الاستثمارات، فإن بنزيما يعد أحد سفراء المشروع السعودي، ويكن مخولًا له حضور الفعاليات الرياضية التي تنظمها المملكة على سبيل المثال.

    هذا الأمر جعل من التفاوض على نيل استثناء للعب في الدوري الفرنسي، صعبًا للغاية، بل أقرب إلى المستحيل، في الوقت الذي كان ليون يحلم فيه باستعادة أحد أبرز النجوم عبر تاريخه، والذي كان من شأنه عودته أن تحقق طفرة اقتصادية لليون، من خلال حملة الاشتراكات وبيع القمصان بأرقام قياسية.

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  • وجهة بنزيما بعد مغادرة الهلال

    وكان موقع "فوت ميركاتو" قد خرج بكواليس جديدة حول اتجاه كريم بنزيما، بعد مغادرة الهلال، حيث استبعد فكرة اعتزال المهاجم الفرنسي الكبير.

    ورغم أحقيته في الانتقال إلى أي نادٍ بعد إنهاء عقده، إلا أن هناك احتمالين أمام الهداف الفرنسي لإكمال مسيرته في الملاعب، ما بين البقاء في الملاعب السعودية، أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

    هذا الأمر قد يعيدنا إلى النقطة التي أشارت إليها صحيفة "ليكيب"، بشأن اشتراط صندوق الاستثمارات بعدم توجه أي لاعب مرتبط بعقد مع الصندوق خارج المملكة، وما إذا كان نجم الريال السابق بحاجة إلى استثناء من أجل التوجه إلى الدوري الأمريكي.

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  • مفاوضات الهلال مع بنزيما

    وتحدث الإعلامي وليد الفراج، بشأن مفاوضات نادي الهلال مع كريم بنزيما، من أجل تسوية عقده، خاصة بعدما تعاقد الزعيم مع النجم الإنجليزي أولي واتكينز، القادم من أستون فيلا، وكذلك دعم الخطوط الهجومية بالجناحين جابرييل مارتينيلي وكريسنسيو سامرفيل.

    وبحسب رواية الفراج، فقد قال "النادي أخبر اللاعب بأنه لا يقاتل ولم يعد لديه الشغف للعب، وتم تخييره بين العودة للاتحاد أو الانتقال إلى الشباب، وحتى عرضوا عليه الدرعية - الصاعد حديثًا - إلا أنه رفض تلك العروض، وقال اكتفيت.

    وزاد الفراج من الشعر بيتًا، حيث ألمح بأنه كان من الصعب أن ينتقل بنزيما إلى النصر، في ظل وجود القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، وما قد يصنعه تواجد الثنائي من بعض "الحساسية".

    وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن عقد بنزيما مع صندوق الاستثمارات، يصل إلى الحصول على راتب سنوي قدره 23 مليون دولار سنويًا، ويمتد حتى عام 2030، أي بنحو 330.6 مليون ريال.

    وتحدث الإعلامي عبد الله الحنيان، المُقرب من البيت الهلالي، بأن كريم بنزيما كان غاضبًا من فكرة استبعاده من القائمة المحلية والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، ورغم أنه كان يتبقى له رواتب "10 شهور" مع الهلال، إلا أن اتفاقية فسخ العقد، نصت على تقليل مستحقات الفترة المتبقية، والتي كانت تقارب 20.8 مليون دولار.


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