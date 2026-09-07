مستثمر ومدرب ونجم فورمولا 1: "كتالوج" رونالدو ونيمار يؤهل كريم بنزيما ليكون سفير المشروع السعودي!

"دع القلق وابدأ الحياة"، عنوان لأحد أكثر الكتب مبيعًا في التاريخ، للكاتب ديل كارينجي، ولعلّه الشعار الذي ينبغي للنجم الفرنسي كريم بنزيما، أن يرفعه لذاته، ليبدأ مرحلة التخطيط للمرحلة المُقبلة، إذا ما قرر الاستمرار في السعودية، رغم عدم ارتباطه بأي نادٍ.

الهلال قرر إنهاء عقد كريم بنزيما بعد حوالي ستة أشهر، رغم أنه كان يفترض استمراره حتى صيف 2027، بينما خرجت تفسيرات بأن القائد الفرنسي صاحب الـ39 عامًا، رفض فكرة استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك معارضة الزعيم، لما وُصف بأن بنزيما بات يلعب وهو فاقد للشغف، كما ذكر الإعلامي وليد الفراج.

ومنذ إعلان فسخ التعاقد مع الهلال، خرجت لنا التقارير بثلاث سيناريوهات حول مستقبل كريم بنزيما..

* الاعتزال النهائي، أو الاستمرار دون العودة إلى أوروبا، بحسب رواية فابريتسيو رومانو.

* البقاء في الملاعب السعودية أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي، بحسب رواية "فوت ميركاتو".

* الرغبة في العودة للعب مجانًا مع ليون، إلا أن عقده مع صندوق الاستثمارات العامة، المستمر حتى 2030، ليكون سفيرًا للمشروع السعودي، يشترط عدم تواجده في أي مكان خارج دوري روشن، وفق صحيفة "ليكيب".

وإذا ما سرنا وراء تلك الاحتمالات، مع استبيان وضع بنزيما الحالي بين العدم الانضمام لأي نادٍ في دوري روشن مع غلق فترة الميركاتو، وظهور فكرة الاعتزال والارتباط بعقد مع صندوق الاستثمارات في ذات الوقت، فربما بات على النجم الفرنسي أن يخرج من "قوقعته" داخل المستطيل الأخضر، لنبدأ مشاهدة وجهًا مختلفًا لصاحب الكرة الذهبية لعام 2022.

السبيل إلى ذلك، يجعل كريم بنزيما بحاجة لمطالعة إرشادات كريستيانو رونالدو ونيمار وتشافي هيرنانديز ومودريتش، في كيفية التحول من "لاعب أسطوري" إلى واجهة للمشروع السعودي، دون الاكتفاء بنشر صور عبر "إنستجرام" لتدريباته في الصالة الرياضية أو في المباريات، أو يتخذ مجالات جديدة، يستفيد من خلالها في التواجد داخل المملكة، كما نستعرض معًا في السطور التالية..