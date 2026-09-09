"ليس ضمن أفضل 30 مهاجمًا".. كريم بنزيما يسخر من صحفي قلل منه

واستكمالًا لتصريحاته.. اعتبر الصحفي الرياضي يووان ريو أن تصنيف النجم الفرنسي كريم بنزيما، ضمن أفضل المهاجمين في التاريخ؛ يعني أنه يتم النظر إلى كرة القدم، منذ عام 2010 فقط.

وأضاف ريو: "كرة القدم لم تبدأ في 2010؛ فهُناك عقود من تاريخ هذه اللعبة، الأكثر شعبية في العالم".

وبناء على ذلك؛ رفض هذا الصحفي تصنيف بنزيما ضمن أفضل المهاجمين في التاريخ، قائلًا في الختام: "هذه ليست إهانة له".