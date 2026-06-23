حقيقة فسخ عقد كريم بنزيما مع الهلال.. وسيموني إنزاجي يرسم خطة الميركاتو بـ"صفقة كبيرة" في هذا المركز!

وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" عن موقف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع عملاق الرياض الهلال، خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

بنزيما انضم إلى الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2027.

ولم يقدّم المهاجم الفرنسي المستوى المأمول منه، في نصف الموسم الأول مع الزعيم الهلالي؛ وسط الكثير من الجدل بشأن مستقبله، سواء بالبقاء أو الرحيل.

ونفى الموقع "فسخ" الهلال، عقد بنزيما البالغ من العمر 38 سنة؛ حيث استقر المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي على استمراره، بشروط.