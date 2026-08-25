"هدر مالي كبير!".. كريم بنزيما يضع شرطين أمام الهلال والكشف عن قيمة "فسخ عقده"

واستكمالًا لتصريحاته.. كشف الصحفي الرياضي عبدالله الحنيان مساء اليوم الثلاثاء، عن قيمة المستحقات المالية المتبقية في عقد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مع عملاق الرياض الهلال.

وأعلن الحنيان أن مستحقات بنزيما المتبقية مع الزعيم الهلالي، تصل إلى 100 مليون ريال سعودي أو تقل بشيءٍ بسيط؛ قائلًا: "إنه مبلغ كبير بكل تأكيد، ويعتبر هدرًا ماليًا غير معتاد في تاريخ هذا النادي".

وأوضح الإعلامي الرياضي أن الـ100 مليون ريال؛ هي مستحقات رياضية في عقد بنزيما، والمسؤول عنها الهلال وليس أي جهة رسمية.

أي أن الهلال سيكون مطالبًا بدفع هذا المبلغ الضخم؛ إذا أراد فسخ عقد المهاجم الفرنسي مع الفريق الأول، في صيف العام الحالي.