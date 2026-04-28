Goal.com
مباشر
Inzaghi gfxGOAL
زهيرة عادل

كريم بنزيما بـ"رائحة الاتحاد" خرّب عمل الهلال أمام ضمك .. وسيموني إنزاجي "أراد إثبات أنه ليس جبانًا فتورط أكثر"!

فقرات ومقالات
الهلال ضد ضمك
الهلال
ضمك
دوري روشن السعودي

ماذا حدث في الفوز الصعب للهلال أمام ضمك؟

مباراة جديدة حبس بها جمهور الهلال أنفاسه حتى الدقائق الأخيرة، رغم أنها بدت سهلة على الورق، لكن كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي أصبحت تعشق المعاناة!

ثلاث نقاط ثمينة خطفها الزعيم اليوم الثلاثاء، أمام ضمك بالفوز بهدف نظيف، سجله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

وبفضل هدف سافيتش، ارتفع رصيد الهلال للنقطة الـ71 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن متأخرًا بخمس نقاط عن النصر "المتصدر"، فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 26 في المركز الـ15.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الهلال وضمك الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • كريم بنزيما بـ"رائحة الاتحاد" يخرب عمل الهلال

    الاتحاد الآن ومنذ بداية الموسم الجاري هو أكثر مثال حي عن "الخراب" في كل شيء من بين كافة الأندية السعودية؛ فنيًا، إداريًا، انضباطيًا، إلخ.

    الأسباب متعددة، لكن من ضمنها – بحسب ما يردد الجمهور – رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في الميركاتو الشتوي الماضي نحو الهلال في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، نظرًا لخلافات حول التجديد.

    لكن يبدو أن بنزيما حمل جينات "الخراب الفني" معه من الاتحاد إلى الهلال، فأصبح بمثابة "لاعب 12" في الخصم، تاركًا الزعيم يلعب بعشرة لاعبين.

    ربما ميزته الوحيدة هي خروجه الكثير من منطقة 18 الخصم، ساحبًا خلفه عدد من لاعبيه ومن ثم إتاحة الفرصة للقادمين من الخلف لتشكيل خطورة على المرمى، لكن في الأساس الهلال لم يكن في حاجة لمهاجم بهذه النوعية، بقدر حاجته لمن يقدر على استغلال أنصاف الفرص.

    لكن إن بحثت عن بقية مهام المهاجم، فمن كان أفضل مهاجم في أوروبا يومًا ما، فقد كافة مميزاته مؤخرًا، حتى وإن وصلت الكرة له أمام المرمى تمامًا، كما في هذه الفرصة..


    من قبل كنا نقول إن كريم بنزيما لا يتألق سوى أمام فرق مؤخرة جدول الترتيب، والليلة أمام ضمك شذ عن تلك القاعدة، فهو الفريق الذي لم ينجح في هز شباكه سوى مرة وحيدة خلال أربع مباريات .. والليلة حتى لم يفلح في توجيه تسديدة وحيدة لمرماه!

  • "عدوى ما بعد ميتروفيتش" تصيب سافيتش

    على مدار العشر سنوات الأخيرة وربما أكثر من ذلك، لم يرحل لاعب عن الهلال إلا ونجح في تعويضه بآخر أفضل منه .. باستثناء المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الريان القطري الحالي.

    هذا اللاعب الذي يتحسر عليه الجمهور بين الحين والآخر، وبسببه تعرض المهاجمان ماركوس ليوناردو وداروين نونيز للكثير من الانتقادات، لعدم قدرتهما على الوصول لنصف مستواه، ولكثرة إهدارهما للفرص.

    والليلة أمام ضمك، سار سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؛ صانع ألعاب الهلال، على درب ليوناردو ونونيز في "عدوى ما بعد ميتروفيتش"، حيث كثرة إهدار الفرص.

    قبل الهدف الذي سجله سافيتش في الدقيقة 18، أهدر فرصتين محققتين أمام مرمى ضمك تمامًا، رغم أنه من اللاعبين المميزين أمام شباك الخصوم.


    وهنا لا تعرف أتلوم المدرب على عدم تصحيح تلك المشكلة الموجودة منذ بداية الموسم الجاري أم تلوم على لاعبين بهذه الأسماء لا يجيدون استغلال الفرص!


  • سيموني إنزاجي .. أراد إثبات أنه ليس جبانًا فتورط أكثر

    دائمًا ما يتهم جمهور الهلال المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بأنه "جبان"، لا يقدر على التعامل مع نجوم الفريق ككريم بنزيما وسالم الدوسري تحديدًا، ولا يجرؤ على استبدالهم أثناء المباريات.

    الليلة تجرأ إنزاجي وأخرج الثنائي؛ فبدأ بسالم الدوسري في الدقيقة 72 ثم كريم بنزيما في الدقيقة 81 من عمر مواجهة ضمك.

    إن غضضت الطرف عن تأخره في استبدال بنزيما تحديدًا رغم تواضع مستواه بشكل غير قابل للنقاش، لا يمكنك أن تتغاضى عن بديله "سلطان مندش"..

    مندش الذي دخل على الطرف الأيمن مع تحرر البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، نجح في خلال تسع دقائق فقط أن يورط إنزاجي في "كيف له أن يبقي مثل هذا اللاعب حبيسًا على مقاعد البدلاء في ظل معاناة الهلال على الطرفين؛ مالكوم من اليمين وسالم الدوسري من اليسار؟!".

    خلال تسع دقائق فقط، نجح سلطان مندش في صناعة فرصتين لزملائه، وهو نفس المعدل الذي وصله له من خاضوا التسعين دقيقة كاملة كتيو هيرنانديز، روبن نيفيش ومالكوم! .. هذا وهو لم يمرر الكرة سوى أربع مرات فقط، فكيف إن حصل على فرصة كاملة؟؛ سؤال ننتظر إجابته من المدرب الإيطالي!

