كريم بنزيما بـ"رائحة الاتحاد" خرّب عمل الهلال أمام ضمك .. وسيموني إنزاجي "أراد إثبات أنه ليس جبانًا فتورط أكثر"!

مباراة جديدة حبس بها جمهور الهلال أنفاسه حتى الدقائق الأخيرة، رغم أنها بدت سهلة على الورق، لكن كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي أصبحت تعشق المعاناة!
ثلاث نقاط ثمينة خطفها الزعيم اليوم الثلاثاء، أمام ضمك بالفوز بهدف نظيف، سجله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
وبفضل هدف سافيتش، ارتفع رصيد الهلال للنقطة الـ71 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن متأخرًا بخمس نقاط عن النصر "المتصدر"، فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة 26 في المركز الـ15.
وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الهلال وضمك الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..