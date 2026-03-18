تسارع كريمونيزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة: فالفارق بينها وبين المركز الرابع من القاع الذي يحتله ليتشي يبلغ 3 نقاط، مع بقاء 9 جولات على نهاية الدوري. ومع انتهاء مغامرة دافيد نيكولا، تداولت الأنباء في الساعات الأخيرة اسم ماركو جيامباولو ليحل محله ويحاول إنقاذ الفريق الذي يمر بأزمة، حيث حصد نقطتين فقط في مرحلة الإياب.
كريمونيزي، خبر رسمي: إقالة نيكولا. تم التوصل إلى اتفاق مع جيامباولو لتولي منصب المدرب، وتطورات جديدة بشأن مدة العقد
مدة الاتفاقية
"يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة قبل توقيع جيامباولو كمدرب جديد: تم التوصل إلى اتفاق شفهي على عقد مدته عام ونصف"، حسبما أفادت قناة "سكاي سبورت". إذن، لا يتعلق الأمر باتفاق لمدة أسابيع قليلة، بل سيستمر العمل معاً حتى نهاية عام 2027 حتى في حالة الهبوط. وفي هذه المرحلة، لم يتبقَ سوى انتظار الإعلان الرسمي.
تجربة جيامباولو الأخيرة
نجح جيامباولو في الحفاظ على مكان فريقه في الدوري في موسم 2024/2025 مع ليتشي، بل وبطريقة مثيرة للغاية، حيث حقق فوزاً بالغ الأهمية في الجولة الأخيرة على أرض لاتسيو بنتيجة 1-0 بهدف من كوليبالي، وهو ما كلف فريق فينيسيا بقيادة دي فرانشيسكو الهبوط. ودي فرانشيسكو نفسه هو الذي يدرب ليتشي حالياً، وسيتنافس معه على البقاء في الدوري الإيطالي.
البيان الرسمي
يعلن نادي يو.إس. كريمونيزي عن إعفاء السيد دافيد نيكولا من مهامه التدريبية للفريق الأول.
ويود النادي الرمادي والأحمر أن يشكر المدرب وطاقمه على الاحترافية والالتزام والتفاني الذي أبدوه في العمل اليومي منذ وصولهم إلى كريمونا.