Getty Images Sport
ترجمه
كريغ بيلامي يتحدث عن مستقبله مع منتخب ويلز مع تزايد الشائعات حول انتقاله إلى نادي سيلتيك عقب خسارة مباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم
خيبة أمل على الساحة الدولية
أثارت هزيمة الأسبوع الماضي تساؤلات فورية حول الخطوة التالية التي سيتخذها بيلامي، لا سيما مع استمرار نادي سيلتيك في البحث عن خليفة دائم للمدرب المؤقت مارتن أونيل. ورغم أن بيلامي أقر بأن ألم الخسارة كان شديدًا، إلا أنه ظل متأملاً بشأن منصبه الحالي ضمن الجهاز الفني للمنتخب الويلزي، ملمحًا إلى أنه لا يرغب في التخلي عن المنصب على الرغم من النكسة الأخيرة. تولى بيلامي مسؤولية المنتخب الوطني في عام 2024 وقاد الفريق إلى تحقيق ثماني انتصارات وأربعة تعادلات خلال 17 مباراة قادها.
- Getty Images Sport
بيلامي يتحدث عن خططه المستقبلية
وفي حديثه عقب الهزيمة، تحدث بيلامي بصراحة عن الأثر العاطفي الذي خلفته الأسبوعين الماضيين. وقال: "الأمر صعب دائمًا بعد عدم تحقيق هدفك". "الأسبوع المقبل سيكون أسبوعًا فارغًا لأنني كنت أتطلع بشدة للذهاب إلى سولت ليك سيتي، وكنت أعتقد بصدق أن ذلك سيحدث. لذا، كانت خيبة الأمل أكبر مما توقعت. لكن الطاقة اللازمة لإعادة التركيز والرغبة في المحاولة مجددًا... لا تزال موجودة بالتأكيد".
واصل اللاعب الويلزي التعبير عن شغفه بالدور الدولي على الرغم من خيبة الأمل. وأضاف: "أنا أستمتع بهذا حقاً. سنتحدث أكثر بعد ذلك على الأرجح لأن ذهني منصب تماماً على أيرلندا الشمالية في الوقت الحالي. لكن نعم، إنه أفضل دور في العالم".
الرد على التكهنات المتعلقة بنادي سيلتيك
وعندما تم الضغط عليه أكثر بشأن الشائعات المتزايدة التي تربطه بالعودة إلى غلاسكو، ظل بيلامي غامضًا إلى حد ما، لكنه كرر إعرابه عن حبه لبلده. وقال: "هذا هو الأفضل. هذا هو الأفضل". "لن يضاهي أي شيء هذا [المنصب] أبدًا. فلماذا إذن أرغب في التخلي عنه؟"
ومع ذلك، لم يقدم تعهداً قاطعاً بالبقاء على المدى الطويل، تاركاً الباب مفتوحاً قليلاً أمام المهتمين المحتملين. "لا أفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، هل حان الوقت [للتحدث عن ذلك]؟ لا أعرف. لا أعرف ماذا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك. إنه أمر قوي. أنا أستمتع حقاً بالقيام بذلك"، خلص بيلامي.
- Getty Images Sport
الصراع على منصب المدير الفني لفريق باركهيد
برز بيلامي كمرشح مفضل في أسواق المراهنات لتولي منصب المدير الفني لفريق سيلتيك، متقدماً على مرشحين بارزين آخرين. وهو يتنافس حالياً مع أسماء مثل روبي كين وروبرتو مارتينيز، في الوقت الذي يسعى فيه مجلس إدارة النادي في لينوكستاون إلى ترسيخ خططه للموسم المقبل عقب الفترة المؤقتة التي قضاها أونيل على رأس الفريق.
في غضون ذلك، سيقود بيلامي منتخب ويلز في مباراة ودية ضد أيرلندا الشمالية، التي خسرت هي الأخرى فرصة التأهل لنهائي الملحق.