"الشيطان الصغير" يتورط بعملية سطو مسلح .. تحول غريب ومخجل بمسيرة نجم الإكوادور "الأقصر في كأس العالم"!

سبق أن ساهم بإسقاط الأرجنتين في تصفيات المونديال

تحول غريب وعجيب، شهدته حياة كريستيان لارا لاعب منتخب الإكوادور السابق، من المشاركة في كأس العالم إلى الركل واللكم والاتهام بالمشاركة في محاولة سطو مسلح.

القصة بدأت بلقطات درامية نشرها التلفزيون الإكوادوري، حيث شوهد لارا وهو يتعرض لهجوم من المواطنين في الشارع، قبل أن يتم وضعه في سيارة شرطة مع بعض المتهمين الآخرين.

لارا كان مكبل اليدين خارج متجر للأدوات الإلكترونية بمدينة "كيتو"، وسط غضب واسع من المارة والعديد من الأشخاص الذين قاموا بتوجيه له الضربات على رأسه وفي كل مكان بجسده.

الشرطة هي من كانت تتصدى للضربات الموجهة للارا، وذلك من أجل السيطرة على الموقف وحماية اللاعب، بعد تبادل لإطلاق النار مع كافة المشتبه بقيامهم بعملية السطو المسلح الفاشلة في حي "لا ماجدالينا".


  Group A Ecuador v Germany - World Cup 2006

    مشهد مُخجل لنجم الإكوادور السابق

    صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت قيام الشرط الإكوادورية، بالقبض على 4 من المتهمين الستة المزعومين، ومن ضمنهم "لارا" المعروف بلقب "ديابليتو" أو "الشيطان الصغير".

    وظهر جناح الوكرة وناسيونال الإكوادوري السابق وهو يصطف بجوار باقي المتهمين بعد التورط في عملية السطو، كما تم نشر صور الأسلحة التي تمت مصادرتها.

    وقال بابلو لاسترا قائد قوات الأمن بالمنطقة:"قبضنا على أربعة أفراد شاركوا في محاول سطو على متجر للأدوات الإلكترونية في العاصم الإكوادورية كيتو".

    وأضاف:"دخل حوالي 6 أفراد يحملون أسلحة نارية إلى المبنى لارتكاب عملية السرقة، ولكننا أحبطنا تلك المحاولة، وقبضنا على 4 أفراد مشتبه بهم، كما صادرنا 3 أسلحة نارية وعدد من الأجهزة".

    وفي الوقت الحالي، تتولى النيابة العامة في الإكوادور مسؤولية التحقيق في الأمر، في انتظار توجيه تهمة السرقة إلى لارا وباقي المتهمين الذين تم القبض عليهم قبل فرارهم بسيارة كانت تنتظرهم بالخارج.


  Ecuadorean footballer Christian Lara

    موهبة واعدة في مهب الريح

    صاحب الـ45 سنة قضى أغلب مسيرته مع نادي "إل ناسيونال" في الإكوادور، وسبق أن خاض عدة تجارب في كولومبيا والمكسيك وكذلك الوكرة القطري، وكان يعتبر من أهم المواهب البارزة في بلاده خلال فترة انطلاقه.

    الجناح المعتزل شارك مع بلاده في 28 مباراة دولية، منها مواجهتين في بطولة كأس العالم 2006 أمام كل من ألمانيا وإنجلترا، حيث خسرت بلاده 3/0 من المانشافت وبهدف نظيف أمام إنجلترا في دور الـ16 من المسابقة.

    ورغم قلة مشاركاته، إلا أن لارا سجل 4 أهداف ولديه تمريرة حاسمة واحدة، وهذا رقم جيد بالنظر إلى عدد المواجهات التي لعبها، كما سجل 31 هدفًا وصنع 33 في 237 مناسبة لعبها على مستوى الأندية.

    وظهر لارا لأول مرة مع منتخب بلاده في 2001، حيث سبق له أن سجل هدفًا وصنع آخر أمام الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2006، ليقود الفريق إلى الفوز بثنائية نظيفة.

    "الشيطان الصغير" كما يطلق عليه كان أقصر لاعب في هذه البطولة، حيث وصل طوله وقتها إلى 162 سم فقط، وعلى الرغم من بنيته الجسدية المحدودة، أنه قرر المشاركة في هذا النوع من الجرائم!