FC Internazionale v US Lecce - Serie A
Michael Di Chiaro و علي سمير

"لن يلعب أمام فيورنتينا" .. كيفو يثير الشكوك حول لحاق باستوني بملحق تصفيات كأس العالم مع إيطاليا

باستوني لم يتعافَ وسيغيب عن فيورنتينا-إنتر: تفاصيل حالته البدنية قبل ملحق تصفيات كأس العالم بين إيطاليا وأيرلندا الشمالية لا تزال قيد التقييم.

شكوك حول مشاركة أليساندرو باستوني مع إيطاليا 9 قبل مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم ضد أيرلندا الشمالية؟

مدافع إنتر المستهدف من برشلونة لم يتعافَ بعد من المشكلة البدنية الأخيرة وسيغيب عن مباراة الدوري التي سيخوض فيها النيراتزوري مواجهة خارج أرضهم أمام فيورنتينا. غياب مؤثر بالنسبة لكريستيان كيفو، لكن الأخبار السيئة قد تمتد أيضاً على صعيد منتخب إيطاليا.

وبعد موقف جانلوكا سكاماكا، فإن المدافع المولود عام 2001 يُعدّ أيضاً مُعرّضاً لعدم اللحاق بالمباراة الحاسمة التي سيواجه فيها الآزوري أيرلندا الشمالية يوم الخميس 26 مارس في نيو بالانس أرينا بمدينة بيرجامو.

  • إصابة باستوني

    أليساندرو باستوني يعاني بالفعل من تبعات كدمة في عظم الساق، تعرّض لها خلال ديربي ميلان وإنتر الأخير، إثر التحامٍ في اللعب مع أدريان رابيو.

    مدافع إنتر، الذي غاب لاحقاً عن مباراة أتالانتا، لن يتعافى أيضاً في الوقت المناسب لمواجهة فلورنسا خارج الديار، ليغيب بذلك عن المباراة الثانية على التوالي في الدوري.

  • موقفه من ملحق المونديال

    يُعدّ أليساندرو باستوني مُعرّضًا للخطر أيضًا بالنسبة للمباراة التي سيتعيّن على إيطاليا خوضها الخميس المقبل 26 مارس في نيو بالانس أرينا بمدينة بيرجامو: أمام أيرلندا الشمالية، سيلعب فريق جينارو جاتوزو على بطاقة التأهل إلى النهائي الكبير للملحق المؤهل لكأس العالم، لمواجهة أحد منتخبَي البوسنة أو ويلز.

    وبالتالي، ستتم متابعة حالة باستوني خلال الساعات المقبلة. فور وصول اللاعب إلى مقر كوفيرتشانو. وعندها فقط يمكن فهم مدى جاهزيته للمواجهة الحاسمة يوم الخميس.

  • كلمات كيفو

    "باستوني غير مستدعى، سيتم تقييمه مع المنتخب الوطني، سيحضر وسيتخذون قرارًا بناءً على حالته في تلك الأيام".

    هذه هي كلمات كريستيان كيفو، الذي تحدث عشية المباراة بين فيورنتينا وإنتر. مواجهة لن تشهد، بالفعل، المدافع النيراتزورو بين أبطالها.

