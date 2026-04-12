وقعت الحادثة بعد وقت قصير من تقدم سندرلاند بهدفٍ جاء إثر تسديدة من نوردي موكييلي ارتطمت بأحد اللاعبين وغيرت اتجاهها. وفي محاولة يائسة لاستعادة كرةٍ سائبة، بدا أن روميرو قد تعرض لدفعة خفيفة من مهاجم «القطط السوداء» برايان بروبي، ما تسبب في فقدان الدولي الأرجنتيني لتوازنه واصطدامه بحارس مرماه، أنتونين كينسكي.

وقد جرى التعرف فورًا على خطورة الاصطدام من قبل الموجودين داخل الملعب. وشوهد لاعب وسط سندرلاند نواه ساديكي وهو يشير بحماس مطالبًا الطاقم الطبي بالإسراع إلى أرضية الملعب بينما ظل لاعبا توتنهام على الأرض. وخيم الصمت على ملعب النور فيما تولى المعالجون إسعاف الثنائي لعدة دقائق، مع تجهيز الحارس الاحتياطي براندون أوستن في البداية ليحل محل كينسكي الذي كان يعاني.



