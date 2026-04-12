كريستيان روميرو يغادر أرضية الملعب باكيًا بعد اصطدام عنيف مع أنتونين كينسكي، بينما خسر توتنهام أمام سندرلاند في أول مباراة تحت قيادة روبرتو دي زيربي
الاصطدام يثير قلقًا بالغًا
وقعت الحادثة بعد وقت قصير من تقدم سندرلاند بهدفٍ جاء إثر تسديدة من نوردي موكييلي ارتطمت بأحد اللاعبين وغيرت اتجاهها. وفي محاولة يائسة لاستعادة كرةٍ سائبة، بدا أن روميرو قد تعرض لدفعة خفيفة من مهاجم «القطط السوداء» برايان بروبي، ما تسبب في فقدان الدولي الأرجنتيني لتوازنه واصطدامه بحارس مرماه، أنتونين كينسكي.
وقد جرى التعرف فورًا على خطورة الاصطدام من قبل الموجودين داخل الملعب. وشوهد لاعب وسط سندرلاند نواه ساديكي وهو يشير بحماس مطالبًا الطاقم الطبي بالإسراع إلى أرضية الملعب بينما ظل لاعبا توتنهام على الأرض. وخيم الصمت على ملعب النور فيما تولى المعالجون إسعاف الثنائي لعدة دقائق، مع تجهيز الحارس الاحتياطي براندون أوستن في البداية ليحل محل كينسكي الذي كان يعاني.
روميرو تغمره المشاعر
بينما تمكن كينسكي في النهاية من المتابعة بعد لفّ ضمادة واقية حول رأسه، كان الوضع أكثر إيلاماً بالنسبة لرووميرو. فقد بدا الفائز الأرجنتيني بكأس العالم مضطرباً بشكل واضح، وساعدوه في النهاية على الوقوف على قدميه، لكنه لم يكن قادراً على الاستمرار، ولم يستطع إخفاء يأسه وهو يشق طريقه نحو خط التماس.
لقد أثّر مشهد المدافع الذي عادةً ما يكون صلباً ولا يلين وهو يذرف دموعاً غزيرة في الجماهير التي سافرت لمؤازرته. وتمثل هذه ثاني مخاوف الإصابة الكبرى لرووميرو في الأسابيع الأخيرة، بعدما استُبدل بسبب ارتجاج في مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد الشهر الماضي.
جدل حكم الفيديو المساعد يفاقم معاناة توتنهام
ومما زاد الأمور سوءًا بالنسبة للضيوف، أن الظهور الأول لدي زيربي شابه أيضًا تدخل محبط من تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).
وقبل دراما الإصابة، ظن توتنهام أنه حصل على طوق نجاة عندما أشار الحكم روب جونز إلى نقطة الجزاء بعد أن بدا أن راندال كولو مواني قد أُسقط من قبل عمر ألديريتِه ولوك أونين.
لكن، وبعد توصية بمراجعة اللقطات على شاشة جانب الملعب، قرر جونز التراجع عن قراره الأصلي، مما أثار غضب دكة بدلاء السبيرز.
توتنهام يعاني في منطقة الهبوط
هدف موكييلي في الدقيقة 61، الذي تغيّر مساره بشكل كبير ليخدع كينسكي، ثبت في النهاية أنه هدف الفوز. وتترك هذه النتيجة توتنهام يتخبط في المركز الثامن عشر ويواجه خطر الهبوط بشكل حقيقي للغاية، خاصة إذا خسروا روميرو لأي فترة زمنية مهمة.
سيحتاج توتنهام إلى الفوز في مباراته المقبلة عندما يستضيفون نادي برايتون، الفريق السابق لدي زيربي، يوم السبت المقبل، بعدما بات متأخراً بنقطتين عن منطقة الأمان.