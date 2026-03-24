كريستيان روميرو يتعهد ببذل «200 في المائة» من جهده في «المباريات السبع الأخيرة» لتوتنهام بعد «اليوم السيئ» أمام نوتنغهام فورست
التفاؤل يتحول إلى خيبة أمل
على الرغم من الأجواء الصاخبة التي سادت شمال لندن نهاية الأسبوع الماضي، امتدت سلسلة هزائم توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لتصل إلى 13 مباراة. كانت الخسارة بنتيجة 3-0 أمام نوتنغهام فورست، المنافس على البقاء في الدوري، بمثابة حبة مريرة يصعب ابتلاعها، لا سيما بعد شوط أول تنافسي شهد فرصة قريبة لريتشارليسون، كما سدد إيغور جيسوس لاعب فورست الكرة في العارضة. ومع ذلك، أدى الهدف الأول الذي سجله جيسوس في الوقت المحتسب بدل الضائع، تلاه هدفان في الشوط الثاني من مورغان جيبس-وايت وتايو أونيي، إلى خروج الجماهير بأعداد كبيرة من الملعب. هذه الهزيمة العاشرة على أرضه في الموسم جعلت فريق إيغور تودور يظل معلقاً بشكل خطير فوق منطقة الهبوط.
وعد للجماهير
بدا على روميرو، قائد توتنهام، تأثره الشديد بالأداء، وجعل من أولوياته مخاطبة الجماهير التي ظلت وفية للنادي رغم الموسم الكارثي. وقال روميرو: «إنه يوم صعب على الجميع، لكن أول ما يجب أن أتحدث عنه هو الجماهير. شكراً لكم على ما قدمتموه اليوم وعلى بقائكم دائماً إلى جانبنا. لقد قدموا لنا دعماً رائعاً، أما بالنسبة لنا، فقد كان يوماً سيئاً. الآن انتهى الأمر، والأهم هو أن ندرك الموقف.
"الأمر ليس سهلاً، لكن الأهم هو الانضمام إلى المنتخب الوطني والعودة إلى هنا لخوض المباريات السبع الأخيرة. أعدكم بأن أبذل 200 في المائة من جهودي في كل مباراة، وهذا ليس سهلاً بالنسبة لي، لكن علينا أن نبقى متحدين. نعم، إنه يوم سيئ، لكننا سنعود من جديد".
موسم من التدهور الشديد
لقد قضت الهزيمة أمام فورست فعليًا على الزخم الذي اكتسبه الفريق من التعادل المثير أمام ليفربول والفوز المفاجئ 3-2 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. وقد أدى عجز توتنهام عن تحقيق أي فوز في الدوري خلال عام 2026 إلى تحويل موسم مخيب للآمال إلى صراع حقيقي من أجل البقاء. لم يلعب النادي خارج الدوري الممتاز منذ عام 1977، وتعد سلسلة المباريات الـ13 الحالية دون فوز واحدة من أسوأ السلاسل في تاريخه الحديث. مع تفرق اللاعبين الآن لقضاء فترة التوقف الدولية، توفر هذه الفترة فرصة أخيرة لتودور لإعادة تنظيم خط الدفاع الذي انهار بسهولة شديدة تحت الضغط في الشوط الثاني ضد فورست.
سبع مباريات حاسمة من أجل البقاء
تبدأ مهمة توتنهام للبقاء في الدوري برحلة حاسمة إلى ساندرلاند ومباراة على أرضه أمام برايتون، قبل أن يختتم شهر أبريل بزيارة إلى ولفرهامبتون. وفي المرحلة الأخيرة من شهر مايو، سيتوجه توتنهام إلى أستون فيلا وتشيلسي، إلى جانب مباراة لا بد من الفوز بها على أرضه أمام ليدز يونايتد. وتختتم الموسم في 24 مايو بمباراة حاسمة أمام إيفرتون، حيث قد يتحدد مصير بقاء النادي في الدوري الممتاز بشكل نهائي.