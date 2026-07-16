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Muhammad Zaki و علي سمير

"أتمنى ألا أكون غبيًا مثله" .. نجم الأرجنتين يتهكم على جاري نيفيل بعد إقصاء إنجلترا من كأس العالم

الأرجنتين
كريستيان روميرو
غاري نيفيل
إنجلترا
كأس العالم
إنجلترا ضد الأرجنتين
ليساندرو مارتينيز

احتفالات أرجنتينية صاخبة وسط موجة من الانتقادات

شن كريستيان روميرو هجوماً لاذعاً على جاري نيفيل بعد أن أطاحت الأرجنتين بإنجلترا من نصف نهائي كأس العالم 2026، واصفاً تعليقات المحلل قبل المباراة بأنها «غبية».

وكان لمدافع توتنهام وشريكه ليساندرو مارتينيز الكلمة الأخيرة في أتلانتا، حيث حجزا مقعدهما في النهائي ضد إسبانيا، وأخرسا بذلك أشد منتقديهما.

  • روميرو يرد على نيفيل

    كان المدافع السابق لمانشستر يونايتد قد وجه انتقادات لاذعة للثنائي الدفاعي الأرجنتيني، لكن روميرو سارع إلى تصفية الحسابات فور انطلاق صافرة النهاية في أتلانتا.

    وقال روميرو لموقع DSports عندما سُئل عن تعليقات نيفيل التحليلية: «الشيء الوحيد الذي آمله هو ألا أكون بهذا الغباء عندما أعتزل كرة القدم. آمل ألا أنتقد لاعباً أو أي شخص آخر».

    وأضاف: «نحن في نهاية المطاف نبذل قصارى جهدنا من أجل منتخبنا الوطني. أحياناً تسير الأمور على ما يرام، وأحياناً تسير بشكل سيئ، لكننا سعداء بمجرد وصولنا إلى نهائي كأس العالم مرة أخرى».

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الثنائي «الأفضل والأسوأ»

    كان نيفيل قد أثار الجدل في بودكاست «أوفرلاب» عندما شكك في إمكانيات الثنائي روميرو- وليساندرو مارتينيز.

    وكان قد صرح سابقًا: «يبدو أنهما يتسببان في استقبال هدف بينهما في كل مباراة. لكن إذا شاهدتهما، فستجدهما يسجلان أيضًا، ويرسلان الكرة برؤوسهما، وهما حرفيًا في كل مكان — إنه أمر لا يُصدق. أسميهما أفضل وأسوأ ثنائي قلب دفاع في العالم. لأنهما في بعض الأحيان يكونان مذهلين للغاية، لكن في اللحظة التالية، يتحول الأداء من الرائع إلى السخيف".

    كما رفض مارتينيز أن يلتزم الصمت، مؤيداً موقف زميله بشأن التدقيق الإعلامي المستمر الذي يواجهانه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وأوضح مدافع مانشستر يونايتد :"لقد اعتدنا على أن يتحدث الناس عنا دائماً. يبدو أنهم يستمتعون بذلك، ونحن نرد عليهم على أرض الملعب، هذا كل شيء، دائماً باحترام".

  • سكالوني متأثر بروح التحدي

    وقد أيد هذه العقلية الدفاعية المدرب ليونيل سكالوني، الذي بدا متأثراً بشكل واضح بعد أن شاهد فريقه يتغلب على التقدم الإنجليزي عن طريق أنتوني جوردون في الشوط الثاني، ليفوز بفضل هدفي إنزو فيرنانديز ولاوتارو مارتينيز.

    ورفض المدرب الأرجنتيني أي مزاعم بالغطرسة، مشيراً بدلاً من ذلك إلى الرابطة الفريدة داخل الفريق التي تسمح لهم بالتألق عندما يكونون في موقف صعب.

    وقال سكالوني خلال مؤتمره الصحفي عقب المباراة: "صوتي يتقطع لأن هذا يمثل دليلاً على أشياء كثيرة: روح الفريق، والأخوة، وعدم الاستسلام أبداً، والقتال حتى النهاية. بعد هذا، سنفوز بالنهائي، لكن ما الذي يتعين على هذا الفريق أن يفعله أكثر من ذلك؟ لقد أثروا فيّ بعمق. ليس لدي الكثير لأقوله؛ كل الفضل يعود إليهم".


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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    التاريخ ينادي في نيويورك

    فوز الأرجنتين يفتح الباب أمام نهائي مثير للغاية ضد إسبانيا، حيث يسعى منتخب التانجو لتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

    وقد تجلت روح روميرو النارية بوضوح طوال مباراة نصف النهائي، حيث شوهد وهو يحتفل أمام جوردان بيكفورد، ثم يحدق في جود بيلينجهام عند انتهاء اللقاء، مجسداً بذلك الروح القتالية التي أشاد بها سكالوني.

    واختتم روميرو قائلاً: «أعتقد أننا نصنع التاريخ، فهذا أمر ضخم حقاً بالنسبة لنا، ونحن نشعر بأهمية هذا القميص أكثر من أي أحد آخر».

    وسيتوجه منتخب «الألبيسيليستي» الآن إلى نيوجيرسي لخوض المباراة النهائية يوم الأحد، بينما يتعين على إنجلترا المحبط الاستعداد لمباراة تحديد المركز الثالث ضد فرنسا.

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