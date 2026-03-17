فيديو | لا يتوقف عن إثارة الجدل .. حكم الهلال والفتح يظهر سريعًا بركلة جزاء "غريبة" بالدوري الإماراتي

بعد أيام قليلة للغاية من إثارة الجدل في السعودية، قرر الحكم كريستيان جاراي تكرار نفس الأمر، ولكن هذه المرة في مباراة بالدوري الإماراتي بين العين والوحدة.

جاراي تسبب في أزمة بدوري روشن السعودي، بعد احتسابه لركلة جزاء للفتح بسبب التحام بين كاليدو كوليبالي ومراد باتنا، قبل أن يتراجع عن قراره عقب مراجعة تقنية الفيديو، ليفوز الهلال بهدف دون رد في النهاية.