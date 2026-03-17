علي سمير

فيديو | لا يتوقف عن إثارة الجدل .. حكم الهلال والفتح يظهر سريعًا بركلة جزاء "غريبة" بالدوري الإماراتي

شكوك حول أحقية العين في الركلة

بعد أيام قليلة للغاية من إثارة الجدل في السعودية، قرر الحكم كريستيان جاراي تكرار نفس الأمر، ولكن هذه المرة في مباراة بالدوري الإماراتي بين العين والوحدة.

جاراي تسبب في أزمة بدوري روشن السعودي، بعد احتسابه لركلة جزاء للفتح بسبب التحام بين كاليدو كوليبالي ومراد باتنا، قبل أن يتراجع عن قراره عقب مراجعة تقنية الفيديو، ليفوز الهلال بهدف دون رد في النهاية.

  • ماذا حدث؟

    وحقق الهلال فوزًا على مضيفه الفتح، بهدف نظيف حمل توقيع سيرجي سافيتش، في مباراة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    من قلب ملعب ميدان تمويل الأولى، بالأحساء، كاد الفتح أن يعود بنقطة في الدقائق الأخيرة، بعد تدخل من قلب المدافع خاليدو كوليبالي، على مراد باتنا، حامل شارة قيادة الفتح، ليطالب لاعبو النموذجي، باحتساب ركلة جزاء، وهو ما فعله الحكم في الوقت بدل الضائع، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو، ويقرر إلغاء الركلة، ليحرم أصحاب الأرض، من فرصة الخروج بنتيجة التعادل.

    وكان جاراي قد رفض احتساب ركلة جزاء أيضًا للهلال، قبل انتهاء الشوط الأول، بعد تدخل من قِبل سعيد باعطية، على سالم الدوسري، فيما اتفق عدد من خبراء التحكيم، على أن اللقطة لا تستحق احتساب جزائية، كونها التحام طبيعي على الكرة بين الطرفين.

    لقطة مشابهة في الدوري الإماراتي

    خلال مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، احتسب الحكم ذاته ركلة جزاء لصالح العين على حساب نظيره الوحدة، في لقطة أثارت بعض الشكوك والجدل.

    الكرة جاءت من عرضية تلقاها لاعب الهلال برأسه، لترتطم بيد اللاعب الخصم من مسافة قريبة للغاية، دون أن يلتفت الأخير للمشهد بشكل عام، ولكن الحكم القادم من تشيلي أصر على قراره.

  • مناشدة من الجماز

    الإعلامي عبد الرحمن الجماز علق على اللقطة قائلًا عبر حسابه على منصة "إكس":"حكم الفتح والهلال أخذ [ لفة ] وقاد اليوم الوحدة والعين في الدوري الاماراتي .كماهو الحال مع حكام الأربع جولات الأخيرة".

    وأضاف:"مادام أن الحكام لايغادرون إلى بلدانهم مباشرة .. لماذا لايتم تخفيض قيمة إستقدامهم العالية وتفعيل إتفاقيات مباشرة مع الدول الخليجية المستفيدة".

    بيان الهلال بعد أزمة الفتح

    "جدّدت شركة نادي الهلال استغرابها من آلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية المستقطبة لقيادة مباريات دوري روشن السعودي من قبل لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في عدد من مباريات الموسم الرياضي الجاري، كان آخرها مواجهة الفريق الأول أمام مضيفه "الفتح".

    وأوضحت الشركة أن النادي يلتزم بتحمل التكلفة المالية المرتفعة وفق متطلبات لجنة الحكام بهدف استقطاب طواقم تحكيمية من النخبة المعروفة عالميًا، بما يسهم في تعزيز جودة المنافسات ويتواكب مع النهضة الكبيرة التي تشهدها كرة القدم السعودية والمكانة المتقدمة التي وصلت إليها، إلاّ أن استمرار استقطاب طواقم تحكيمية أجنبية متواضعة يثير تساؤلات مشروعة حول آلية الاختيار، مشددة على أهمية الارتقاء بجودة الحكام المستقطبين، خصوصًا مع اقتراب المنافسات من مراحل الحسم.

    وشدّدت الشركة على تعذّر الاستعانة بطواقم تحكيمية محلية لقيادة مباريات الهلال؛ في ظل تكرّر عدد من الحالات التحكيمية المؤثرة في بعض المباريات التنافسية مؤخرًا، والتي أسهمت في تغيير عدد من النتائج، الأمر الذي يستدعي مراجعة آلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية بما يضمن الاستعانة بحكام يمتلكون الخبرة والكفاءة التي تواكب مستوى المنافسة."

  • رد ساخر من الفتح

    الرد الأول من الفتح جاء مباشرة على بيان الهلال على حسابه عبر إكس، بنشر صورة للمدرب جوميز مبتسمًا والتعليق عليها: "أحسنتم"، كما نشر أجزاء من وثائقي الموسم الفائت، تلك المتعلقة بحديث المدرب البرتغالي مع حكم الهلال عقب الخسارة من الهلال  وهو يقول خسرنا ٤-٣ وسجلنا ٥ أهداف.

    سخرية الفتح من قرارات التحكيم لم تتوقف، إذ استمرت عبر حسابه على "تيك توك" أيضًا بفيديو لحكم المباراة الأمس وهو يحيط به لاعبي الهلال وعلق: اجتمع الأحبة".

