تأتي هذه الرسالة في الوقت المناسب لتعزيز معنويات العملاق الذي يتخذ من الرياض مقراً له، خلال فترة حاسمة في سباق اللقب. يحتل النصر حالياً المركز الثاني، متأخراً بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر الأهلي. والأهم من ذلك، أن النصر يتفوق على منافسيه بمباراة مؤجلة، مما يعني أن الفوز الليلة سيجعله يتصدر الصدارة. ومع ذلك، يجب عليه مواجهة هذا التحدي بدون قائده المتميز، الذي أجبرته إصابة عضلية مؤخراً على الانتقال مؤقتاً إلى أوروبا.

يبدو رونالدو في حالة معنوية جيدة، حيث نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أتعافى ومستعد لمشاهدة المباراة اليوم. هيا يا النصر!"