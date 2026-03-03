Getty Images Sport
ترجمه
كريستيانو رونالدو يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ويؤكد نادي النصر أن هذه إصابة خطيرة وسط مزاعم بأن النجم قد هرب من السعودية بعد الهجوم على السفارة الأمريكية
رونالدو يغيب عن الملاعب: النصر يؤكد إصابته في أوتار الركبة
أكد العملاق السعودي رسمياً التشخيص يوم الثلاثاء، وكشف أن نجمه قد بدأ بالفعل عملية التعافي. وفي بيان صدر عبر قنواته الرسمية، أشار النادي إلى أن "كريستيانو رونالدو تم تشخيص إصابته بتمزق في أوتار الركبة بعد المباراة الأخيرة ضد الفيحاء. وقد بدأ برنامج إعادة التأهيل وسيخضع للتقييم يوميًا". وفي حين قدم النادي تفاصيل عن طبيعة الإصابة، إلا أنه لم يحدد موعدًا نهائيًا لعودته إلى الملاعب.
- Getty
تفاصيل إصابة رونالدو
أصيب رونالدو في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد الفيحة يوم 28 فبراير. على الرغم من حصول النصر على ثلاث نقاط، كانت الليلة محبطة للنجم البرتغالي، الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 12 من المباراة. تم استبداله في النهاية بعبد الله الحمدان في الدقيقة 81 بعد أن أشار إلى مقاعد البدلاء. تأتي هذه الإصابة في فترة حاسمة للنادي الذي يسعى للحفاظ على صدارته بفارق ضئيل في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
أصبح الآن وجود هداف الدوري، الذي سجل 21 هدفًا هذا الموسم، موضع شك كبير في المباريات القادمة. من المقرر أن يواجه النصر نادي نيوم والخلج في الدوري في مارس، لكن مشاركة القائد محفوفة بالشكوك. علاوة على ذلك، أصبحت مشاركته في المباريات الودية الدولية للبرتغال ضد المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الشهر مهددة. وينتظر المشجعون ليروا ما إذا كان المهاجم الأسطوري سيتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في المرحلة الحاسمة من الدوري المحلي.
شائعات عن رحيل سعودي متسرع
بالإضافة إلى المخاوف الطبية، ظهرت تقارير مثيرة تشير إلى أن رونالدو قد يكون غادر البلاد تمامًا. بعد هجوم بطائرة مسيرة على السفارة الأمريكية في الرياض، كشفت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن طائرة رونالدو الخاصة الفاخرة غادرت السعودية متجهة إلى مدريد في منتصف الليل. وقد أدى ذلك إلى تزايد التساؤلات حول ما إذا كان نجم ريال مدريد السابق قد لجأ إلى ملاذ آمن في أوروبا مع شريكته جورجينا رودريغيز وأطفالهما الخمسة وسط حالة عدم الاستقرار المتزايدة.
ومع ذلك، على عكس التقارير التي تشير إلى "هروب" دائم، تشير بعض المصادر المقربة من الوضع إلى أن تحرك الطائرة لا يعني بالضرورة أن اللاعب قد تخلى عن التزاماته التعاقدية. وتشير تقارير أخرى إلى أن الادعاءات التي تشير إلى أنه قد هرب بعيدة عن الصحة وأن كريستيانو يخضع للعلاج في ملعب تدريب النصر بعد المشاكل التي واجهها في مباراته الأخيرة. وقد تركت هذه الإشارات المتضاربة المشجعين في حالة توتر وهم يحاولون الفصل بين شائعات الانتقالات وواقع الوضع الأمني.
- Getty
تأجيل المباريات وسط توترات إقليمية
لقد تعطلت بالفعل الأجندة الرياضية في المنطقة بسبب الظروف الخارجية. فقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) مؤخرًا عن تأجيل عدة مباريات مهمة، بما في ذلك مباراة دوري أبطال آسيا 2025/26 بين نادي النصر ونادي الوصل. وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي: "في ضوء التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباريات الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2025/26 في المنطقة الغربية، والتي كان من المقرر إجراؤها في 2-3 مارس 2026، سيتم تأجيلها".
بينما يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "مراقبة هذه الأوضاع المتغيرة بسرعة"، تظل سلامة اللاعبين على رأس أولوياته. بالنسبة للناصري، يمثل تأجيل هذه المباريات جانبًا إيجابيًا، حيث يتيح ذلك مزيدًا من الوقت لقبطان الفريق للتركيز على تعافيه دون أن يفوت مباريات أخرى في الأدوار الإقصائية.
إعلان