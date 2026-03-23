كريستيانو رونالدو يطمئن المشجعين بأحدث أخبار تدريباته في صالة الألعاب الرياضية، في الوقت الذي يكثف فيه نجم «النصر» والمنتخب البرتغالي جهوده للتعافي من الإصابة
إعادة البناء خلف أبواب مغلقة
شهد عالم كرة القدم لحظة من القلق في أواخر فبراير عندما خرج رونالدو وهو يعرج من مباراة النصر في الدوري السعودي للمحترفين ضد الفيحة، بعد تعرضه لتمزق كبير في أوتار الركبة اليمنى. ومنذ تلك الإصابة، يخضع اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا لبرنامج تأهيلي مخصص، حيث نشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا له وهو يؤدي تمارين محددة لعضلات الساق وتمارين إطالة للجزء العلوي من الجسم.
وتعد هذه التحديثات بمثابة طمأنة مهمة للجماهير، حيث كانت الإصابة في البداية تهدد بتعطيل ما كان سيكون موسمًا فرديًا رائعًا آخر. وعلى الرغم من عمره، ظل رونالدو المهاجم الرئيسي للنصر هذا الموسم، حيث سجل 22 هدفًا وصنع أربعة تمريرات حاسمة في 26 مباراة في جميع المسابقات.
مارتينيز يبدد المخاوف بشأن كأس العالم
نفى روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، التكهنات التي تشير إلى أن مستقبل رونالدو مع المنتخب الوطني في خطر، واصفاً استبعاده من المباريات الودية المقبلة ضد المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بأنه إجراء احترازي مؤقت. أما فيما يتعلق بصانع ألعاب مانشستر سيتي برناردو سيلفا، فقد أشار مارتينيز إلى أن القرار اتُخذ بالتشاور الوثيق مع النادي من أجل تنظيم حجم عمله بعد جدول مباريات محلية مرهق.
وأكد مارتينيز: "كأس العالم ليست في خطر! إنه ليس في خطر، لا. إنها إصابة عضلية طفيفة ونعتقد أنه يمكنه العودة في غضون أسبوع أو أسبوعين. كل ما قدمه كريستيانو من الناحية البدنية خلال الموسم يظهر أنه في حالة بدنية رائعة. أما بالنسبة لبرناردو سيلفا، فهذا قرار فني، استناداً إلى المعلومات الطبية التي قدمها نادي اللاعب".
فرص للشباب البرتغالي
ويفتح غياب هذه الأسماء الأسطورية الباب أمام الجيل الجديد من المواهب البرتغالية لإثبات جدارتهم على الساحة العالمية. ويعتبر مارتينيز هذه الفترة الدولية مرحلة تجريبية حاسمة، حيث أضاف: "لقد قلت من قبل إن هذه المرحلة يجب الاستفادة منها لتجربة لاعبين جدد؛ فقد حان الوقت للتجربة واستدعاء اللاعبين الذين يستحقون ذلك أيضًا. لكن لتحقيق ذلك، نحتاج إلى إفساح المجال للاعبين الذين ذكرتهم".
الطريق إلى هيوستن وميامي
وفي حين يركز رونالدو على تعافيه الفوري مع فريق «الناصر»، فإن مسار البرتغال على المدى الطويل يتجه نحو المجموعة «ك» في كأس العالم 2026، التي تنطلق في 17 يونيو في هيوستن بمواجهة الفائز في مباراة الملحق بين الاتحادين بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيو كاليدونيا/جامايكا. وستبقى "السيليساو" في تكساس لمواجهة أوزبكستان بعد ستة أيام قبل أن تختتم مشوارها في دور المجموعات بمباراة قوية ضد كولومبيا في ميامي يوم 27 يونيو.