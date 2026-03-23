كريستيانو رونالدو يطمئن المشجعين بأحدث أخبار تدريباته في صالة الألعاب الرياضية، في الوقت الذي يكثف فيه نجم «النصر» والمنتخب البرتغالي جهوده للتعافي من الإصابة

شهد عالم كرة القدم لحظة من القلق في أواخر فبراير عندما خرج رونالدو وهو يعرج من مباراة النصر في الدوري السعودي للمحترفين ضد الفيحة، بعد تعرضه لتمزق كبير في أوتار الركبة اليمنى. ومنذ تلك الإصابة، يخضع اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا لبرنامج تأهيلي مخصص، حيث نشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا له وهو يؤدي تمارين محددة لعضلات الساق وتمارين إطالة للجزء العلوي من الجسم.

وتعد هذه التحديثات بمثابة طمأنة مهمة للجماهير، حيث كانت الإصابة في البداية تهدد بتعطيل ما كان سيكون موسمًا فرديًا رائعًا آخر. وعلى الرغم من عمره، ظل رونالدو المهاجم الرئيسي للنصر هذا الموسم، حيث سجل 22 هدفًا وصنع أربعة تمريرات حاسمة في 26 مباراة في جميع المسابقات.