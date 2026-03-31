Real Sociedad v Manchester United: Group E - UEFA Europa League
كريستيانو رونالدو يحاول إقناع كاسيميرو برفض عرض الانضمام إلى ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) من أجل الانتقال إلى نادي النصر

تشير التقارير إلى أن كريستيانو رونالدو يحاول إقناع زميله السابق في مانشستر يونايتد وريال مدريد، كاسيميرو، بالانضمام إليه في نادي النصر بدلاً من الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) للانضمام إلى ليونيل ميسي. وقد ترددت أنباء قوية عن احتمال انتقال اللاعب البرازيلي إلى إنتر ميامي هذا الصيف مع اقتراب انتهاء عقده في أولد ترافورد.

    يعمل النجم البرتغالي على ضمان انتقال زميله السابق إلى الرياض، وفقًا لصحيفة «ماركا». ويرى رونالدو في كاسيميرو الدعامة الدفاعية الضرورية لتأمين هيمنة «النصر» على الدوري السعودي للمحترفين. ومن المتوقع أن تتفوق الحزمة المالية التي يجري إعدادها في الشرق الأوسط على أي عرض عالمي آخر تقريبًا. وبالنسبة لكاسيميرو، يمثل هذا الانتقال المحتمل فرصة للحصول على عقد مربح أخير، مع اللعب جنبًا إلى جنب مع حليف موثوق به يفهم أسلوب لعبه.

    جاذبية ميامي وارتباط اسم ميسي بالنادي

    ومع ذلك، قد يكون إنتر ميامي خيارًا جذابًا أيضًا للاعب خط الوسط. وقد وضع فريق "الهرونز" نفسه في موقع المنافس الرئيسي على خدمات اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا. وتشير التقارير إلى أن فريق السير ديفيد بيكهام يعتبر كاسيميرو الخلف الطبيعي لسيرجيو بوسكيتس، حيث يوفر حضورًا مخضرمًا لتثبيت خط وسط مليء بالنجوم في فلوريدا. وأصبحت احتمالية انضمام كاسيميرو إلى ميسي قصة مثيرة للاهتمام نظرًا لتاريخهما كخصمين في "الكلاسيكو" في صفوف ريال مدريد وبرشلونة على التوالي.

    أعلن كاسيميرو رحيله عن مانشستر يونايتد هذا الصيف. منذ انضمامه من ريال مدريد في صيف عام 2022، خاض 155 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 24 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة. وفي رسالة الوداع التي كتبها، قال: "سأحمل مانشستر يونايتد في قلبي طوال حياتي. منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه هذا الملعب الجميل، شعرت بشغف أولد ترافورد والحب الذي أشاركه الآن مع مشجعينا لهذا النادي المميز. لم يحن وقت الوداع بعد؛ فهناك الكثير من الذكريات التي سنصنعها خلال الأشهر الأربعة المقبلة. لا يزال أمامنا الكثير لنكافح من أجله معًا؛ وسيظل تركيزي الكامل، كالعادة، منصبًا على بذل كل ما في وسعي لمساعدة نادينا على النجاح."

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    قبل أن يتخذ قرارًا بشأن مستقبله، سيظل كاسيميرو يركز على إنهاء الموسم بقوة مع «الشياطين الحمر»، الذين يحتلون حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع. ويواجه فريق مايكل كاريك فريق ليدز يونايتد في 13 أبريل، ساعيًا إلى تحقيق الفوز ليقترب خطوة أخرى من ضمان مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.