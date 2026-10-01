وأثار خروج رونالدو المفاجئ من معسكر البرتغال، الكثير من التساؤلات في الأوساط العالمية، حول تبعيات هذا التصرف، في ظل عدم خوض كريستيانو للتدريبات، والرحيل بعد تصريحات جورج جيسوس، في الوقت الذي أرجحت فيه وسائل الإعلام البرتغالية، وعلى رأسها "O jogo"، بأن المغادرة المفاجئة مع رسالة رونالدو، تعني أن الفائز بالكرات الخمس الذهبية، قد قرر الاعتزال الدولي نهائيًا.

وفي هذا السياق، قد يصبح كريستيانو رونالدو في انتظار عقوبة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وفق اللوائح التأديبية، التي تنص على أن "اللاعب الذي يغادر، بعد استدعائه بشكل نظامي، أو لا يحضر - دون مبرر - تدريبًا أو مباراة أو نشاطًا للمنتخبات الوطنية، أو متعلقًا بتمثيل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أو البرتغال رياضيًا، تُفرض عليه عقوبة الإيقاف من شهر إلى ستة أشهر، إضافةً إلى غرامة مالية إذا كان محترفًا".