PUMA Portugal home kit PUMA
كريستيانو رونالدو وزملاؤه يظهرون بإطلالة جديدة! بوما تكشف عن أطقم البرتغال الجديدة ذات التصميم المتموج استعداداً لكأس العالم 2026

حصل كريستيانو رونالدو على أزياء جديدة، حيث كشفت شركة «بوما» عن الزيين الجديدين للمنتخب البرتغالي (الداخلي والخارجي) قبل انطلاق كأس العالم هذا الصيف. وهذه هي الأزياء التي سيرتديها «CR7» في ما يُعتبر على الأرجح آخر ظهور له في بطولة كبرى — وهي لحظة تاريخية في عالم كرة القدم.

    كشفت شركة «بوما» عن الزيين الجديدين للمنتخب البرتغالي (الزِي الداخلي والخارجي) مع اقتراب انطلاق البطولة التي ستُقام هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد استلهمت التصميمات من التراث البحري العريق للبلاد. وسيكون المنتخب البرتغالي من بين المرشحين للفوز عندما تنطلق بطولة كأس العالم في يونيو، ويأمل أن تصبح قمصانه الجديدة أيقونة في هذا السياق.

    مستوحاة من المحيط الأطلسي

    لم تغير شركة الملابس الرياضية الألمانية العملاقة من لوحة الألوان الكلاسيكية المتمثلة في اللون الأحمر الغامق والأخضر الداكن للزي الرسمي، حيث يشكل الأول الأساس بينما يُستخدم الثاني في الزخارف كالمعتاد، لكن المظهر يكتسب مزيدًا من الرقي بفضل نمط خطوط متموجة رقيقة في إشارة إلى المحيط الأطلسي الذي يحد البلاد، وهو ما يرمز أيضًا إلى «الطاقة الإيقاعية للشعب البرتغالي والسعي الدائم نحو النجاح».

  • الزي الأبيض المتموج للعب خارج أرضنا

    كما يُشيد قميص المباريات الخارجية بتقاليد البلد البحرية، حيث يتميز بخلفية بيضاء تزينها أنماط موجية باللون الأزرق المخضر، مما يعكس ارتباط البرتغال العميق بالمحيط الذي يحيط بها. وتتحد الرمزية التي تتسم بها أطقم المباريات الداخلية والخارجية مع التكنولوجيا الحديثة في شكل نسيج «ألتراويف» (ULTRAWEAVE) الخفيف الوزن من «بوما»، والمصمم خصيصًا لضمان حركة طبيعية دون قيود.

    قال ديفيد ماكنزي، المصمم الأول في PUMA Teamsport: "لم نكن نفكر هنا في مجرد زي؛ بل كنا نفكر في ثقل التاريخ والتوق إلى المجد الذي تحمله البرتغال على الساحة العالمية". "تصميم الموجة هو تكريم للروح البرتغالية - الثابتة والقوية والتي لا يمكن إيقافها. سواء كان ذلك في ملعب مكتظ أو على ملعب محلي، نريد أن يشعر كل لاعب ومشجع بالفخر الفريد الذي ينبع من حب القميص."

    متى ستُطرح القمصان لأول مرة

    قبل أن تعبر البرتغال المحيط الأطلسي للمشاركة في البطولة، ستكشف عن أزيائها الجديدة خلال فترة التوقف الدولية الحالية في مباراتين وديتين. وسيرتدي فريق روبرتو مارتينيز قميصه الجديد الخاص بالمباريات التي يخوضها على أرضه في مواجهة المكسيك يوم السبت، قبل أن يرتدي قميص المباريات الخارجية في مواجهة المنتخب الأمريكي الأسبوع المقبل.

