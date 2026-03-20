كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا غائبان عن تشكيلة البرتغال لمباراتي الولايات المتحدة والمكسيك، وروبرتو مارتينيز يشرح أسباب هذه القرارات المفاجئة
أبرز ما جاء في الإعلان الأخير عن تشكيلة المنتخب البرتغالي هو استبعاد القائد رونالدو ونجم مانشستر سيتي سيلفا. ورغم أن المشجعين اعتادوا على رؤية الثنائي المخضرم يقودان الهجوم، إلا أن مارتينيز اتخذ نهجاً عملياً في هذه الفترة الدولية المحددة التي ستشهد مباريات ضد المكسيك والولايات المتحدة
وينبع هذا القرار من الرغبة في حماية العناصر الأساسية بعد جدول مباريات محلي مرهق. ومن خلال استبعاد نجومه الأكثر خبرة، يضع المدرب الأول اللياقة البدنية على المدى الطويل في أولوية أعلى من النتائج الفورية في المباريات غير التنافسية، مما يضمن بقاء قادة الفريق الأساسيين في حالة جيدة لمواجهة التحديات المقبلة.
شرح المخاوف المتعلقة باللياقة البدنية
وسارع مارتينيز إلى توضيح أن غياب رونالدو يمثل انتكاسة مؤقتة وليس مصدر قلق على المدى الطويل. وأكد المدرب الإسباني قائلاً: "كأس العالم ليس في خطر!"، مضيفاً: "لا، إنه ليس في خطر. إنها إصابة عضلية طفيفة ونعتقد أنه يمكنه العودة خلال أسبوع أو أسبوعين. كل ما قدمه كريستيانو من الناحية البدنية خلال الموسم يثبت أنه في حالة بدنية رائعة."
وفيما يتعلق بصانع ألعاب مانشستر سيتي، أشار مارتينيز إلى أن القرار تم بالتشاور مع النادي. "بالنسبة لبرناردو سيلفا، إنه قرار فني، استناداً إلى المعلومات الطبية التي قدمها نادي اللاعب."
اختبار العمق
يوفر غياب اللاعبين المخضرمين فرصة نادرة للمواهب الصاعدة في البرتغال لإظهار قدراتهم على الساحة الدولية، في الوقت الذي يستعدون فيه لخوض منافسات كأس العالم الصيف المقبل في أمريكا الشمالية. ويرى مارتينيز أن هذه الفترة تمثل مرحلة تعليمية حيوية للفريق، حيث تتيح له تجربة تشكيلات تكتيكية مختلفة دون الاعتماد على نجومه المعتادين.
وأضاف: "لقد قلت من قبل إن هذه المرحلة يجب الاستفادة منها لتجربة لاعبين جدد، فهذا هو الوقت المناسب للتجربة واستدعاء اللاعبين الذين يستحقون ذلك أيضًا". "ولكن، لتحقيق ذلك، نحتاج إلى المساحة التي ستتركها غياب اللاعبين الذين ذكرتهم".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تركز البرتغال حالياً على الاستعدادات لكأس العالم 2026، حيث ستخوض مباراة ودية ضد المكسيك في 29 مارس، تليها مباراة ودية أخرى ضد الولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام. وتقع "السيليساو" في المجموعة K إلى جانب أوزبكستان وكولومبيا والفائز في جولة الملحق التي تضم جمهورية الكونغو الديمقراطية أو جامايكا أو كاليدونيا الجديدة.
