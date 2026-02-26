كريستيانو رونالدو والناصري يحققان دفعة قوية في سباق الدوري السعودي للمحترفين بعد إصابة مهاجم الفريق المنافس

بينما يتعثر الهلال، يزدهر النصر، مدعوماً بعبقرية قائده الخالدة. بعد فترة قصيرة من الخلافات الداخلية، عاد الأيقونة البرتغالية إلى الفريق بقوة. سجل رونالدو هدفًا في مباراته الثالثة على التوالي منذ عودته من مقاطعة فريقه ليقود النصر إلى المركز الأول، مما يؤكد أهميته في سعي النادي للفوز باللقب. ساعدت ركلة الجزاء التي سجلها ضد النجمة في تحقيق فوز ساحق بنتيجة 5-0، مما أبقى الفريق متقدمًا بفارق نقطتين عن الأهلي ووسع الفارق مع الهلال المتعثر.

يبدو أن قيادة النصر قد سوت أي خلافات سابقة مع الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية بشأن استراتيجية الاستثمار في النادي. وكان رونالدو قد أعرب عن إحباطه من قلة الدعم المالي خلال فترة الانتقالات مقارنة بمنافسيه. لكن الزخم الحالي على أرض الملعب يشير إلى أن هذه المشاكل أصبحت من الماضي. مع حصول النصر على 58 نقطة من 23 مباراة وخسارة واحدة فقط في الدوري طوال الموسم، يبدو الطريق إلى اللقب واضحًا بشكل متزايد للفريق الأصفر والأزرق من الرياض.