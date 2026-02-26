Getty Images Sport
كريستيانو رونالدو والناصري يحققان دفعة قوية في سباق الدوري السعودي للمحترفين بعد إصابة مهاجم الفريق المنافس
رونالدو يقود انطلاقة النصر
بينما يتعثر الهلال، يزدهر النصر، مدعوماً بعبقرية قائده الخالدة. بعد فترة قصيرة من الخلافات الداخلية، عاد الأيقونة البرتغالية إلى الفريق بقوة. سجل رونالدو هدفًا في مباراته الثالثة على التوالي منذ عودته من مقاطعة فريقه ليقود النصر إلى المركز الأول، مما يؤكد أهميته في سعي النادي للفوز باللقب. ساعدت ركلة الجزاء التي سجلها ضد النجمة في تحقيق فوز ساحق بنتيجة 5-0، مما أبقى الفريق متقدمًا بفارق نقطتين عن الأهلي ووسع الفارق مع الهلال المتعثر.
يبدو أن قيادة النصر قد سوت أي خلافات سابقة مع الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية بشأن استراتيجية الاستثمار في النادي. وكان رونالدو قد أعرب عن إحباطه من قلة الدعم المالي خلال فترة الانتقالات مقارنة بمنافسيه. لكن الزخم الحالي على أرض الملعب يشير إلى أن هذه المشاكل أصبحت من الماضي. مع حصول النصر على 58 نقطة من 23 مباراة وخسارة واحدة فقط في الدوري طوال الموسم، يبدو الطريق إلى اللقب واضحًا بشكل متزايد للفريق الأصفر والأزرق من الرياض.
معضلة إنزاجي بشأن بنزيمة
بينما يواصل رونالدو تألقه الرائع وثباته أمام المرمى ليبقي النصر في الصدارة، توقف زخم الهلال في منعطف حرج. يواجه المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الآن اختبارًا كبيرًا لقيادته، حيث تراجع فريقه إلى المركز الثالث بعد سلسلة من التعادلات التي كلفته الصدارة. ويأتي هذا التغيير في ميزان القوى في ظل تأكيد غياب بنزيمة؛ فقد كشف الهلال في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة المهاجم الفرنسي في عضلة المقربة. وأشار النادي إلى أن بنزيمة يحتاج إلى فترة إعادة تأهيل تتراوح بين 10 و15 يوماً قبل أن يتمكن من العودة إلى التدريبات الجماعية. بالنسبة لإنزاجي، فإن هذه الخسارة مؤلمة بشكل خاص، حيث يكافح من أجل إيجاد الميزة الحاسمة اللازمة لكسر سلسلة التعادلات الأخيرة لفريقه.
تاريخ إصابات بنزيمة
يعاني المهاجم الفرنسي بنزيمة من إصابات متكررة في عضلة المقربة، وهي مشكلة عانى منها أربع مرات خلال مسيرته الاحترافية مع ريال مدريد قبل انتقاله إلى الدوري السعودي. وقد تباينت فترات تعافيه من هذه الإصابة على مر السنين. خلال فترة لعبه في الدوري السعودي للمحترفين، عانى من أربع إصابات مختلفة، استلزمت إحداها غيابًا طويلًا لمدة ثلاثة أشهر. بشكل عام، تسببت هذه الإصابات العضلية في غياب النجم الفرنسي عن 14 مباراة رسمية خلال موسمي 2023-2024 و2024-2025، مما جعل لياقته البدنية تحت المجهر باستمرار خلال المراحل الحاسمة من الموسم.
ما هو مستقبل كريستيانو رونالدو؟
رونالدو على وشك تحقيق إنجاز تاريخي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يقترب من الانضمام إلى نادي الـ 100 هدف المرموق. بعد تسجيله هدفه الحادي والعشرين هذا الموسم ضد النجمة، وصل قائد النصر إلى 95 هدفًا في الدوري السعودي الممتاز، ليبقى على بعد خمسة أهداف فقط من الانضمام إلى مجموعة النخبة المكونة من أربعة لاعبين فقط حققوا هذا الإنجاز. يحتل رونالدو حاليًا المركز الخامس في قائمة أفضل الهدافين على مر التاريخ، ويواصل تقليص الفارق مع أساطير مثل عمر السومة وعبد الرزاق حمد الله.
خارج الدوري المحلي، يسعى النجم البرتغالي إلى تحقيق إنجاز تاريخي في مسيرته. مع 965 هدفاً في مسيرته الكروية، يحتاج رونالدو الآن إلى 35 هدفاً فقط ليصل إلى علامة الألف هدف الأسطورية. مع سعي النصر للفوز باللقب، تظل الأنظار موجهة نحو الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية لمعرفة مدى سرعة إعادة كتابة التاريخ مرة أخرى.
