فيديو | اشتهر بها في الريال .. كريستيانو رونالدو يوجه "إيماءة" لجماهير الوصل بعد استفزازه بـ"ميسي"!

افتتح قائد فريق النصر التسجيل في الدقيقة 11 من مباراة ربع النهائي التي جمعت فريقه بفريق الوصل على ملعب زعبيل في دبي. بعدما استغل رونالدو تمريرة عرضية دقيقة من نواف بوشل، ليسجل الهدف رقم 969 في مسيرته، ويقترب بذلك أكثر من تحقيق الإنجاز التاريخي، المتمثل في بلوغ عتبة الألف هدف.

وعلى الرغم من هيمنته فوق أرض الميدان، إلا أن النجم البالغ من العمر 41 عامًا، تعرض لاستفزاز من قِبل جماهير الوصل التي ظلت تردد "ميسي.. ميسي"، فيما اختار رونالدو مخاطبة الجماهير مباشرة بإيماءتين انتشرتا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء رد رونالدو بوضع إصبعه على شفتيه، مطالبًا الجماهير بالصمت، فيما أتبع ذلك بإشارة "كالما"، التي اشتهر بها خلال مباراته مع ريال مدريد ضد برشلونة في 2012، ليحث المشجعين على الهدوء، بينما يواصل هيمنته على مجريات المباراة.