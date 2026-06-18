"لقد حان وقت حسم الجدل نهائيًا" .. رونالدو يعلنها : ميسي هو الأفضل في التاريخ!

في حديثه إلى صحيفة «أ بولا» البرتغالية عقب المباراة، أشاد رونالدو بميسي بعد أدائه الحاسم يوم الثلاثاء. وأصر النجم البرازيلي على ضرورة إنهاء الجدل الأبدي الدائر حول من هو الأعظم على مر العصور. فقد قاد ميسي الأرجنتين إلى فوز ساحق بنتيجة 3-0 على الجزائر في كانساس سيتي، ليضمن بذلك أن يبدأ حامل اللقب الدفاع عن لقبه بطريقة لا تشوبها شائبة.

وقال رونالدو: «حان الوقت لكي يتوقف العالم عن التهرب من الحقيقة ويقبل بأنه أفضل لاعب في التاريخ. إنه يواصل تقديم أداء متميز في كل موسم وفي كأس العالم، ومع ذلك لا تزال هناك شكوك حوله. إنها ليلة تاريخية لا تُنسى ستبقى إلى الأبد في كتب التاريخ».