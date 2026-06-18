"لقد حان وقت حسم الجدل نهائيًا" .. رونالدو يعلنها : ميسي هو الأفضل في التاريخ!

بينما استمتع ميسي بليلة حطم فيها الأرقام القياسية، عانى منافسه اللدود منذ زمن طويل كريستيانو رونالدو من أمسية محبطة للغاية مع منتخب البرتغال. ففي المباراة التي خاضها المنتخب البرتغالي يوم الأربعاء أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، فشل المهاجم المخضرم في ترك بصمة واضحة، حيث تعادل فريق روبرتو مارتينيز بنتيجة مخيبة للآمال 1-1.
وأهدر رونالدو فرصتين في الشوط الثاني، مما يعني أنه لم يسجل أي هدف في 10 مباريات متتالية ببطولتي كأس العالم اليورو، وذلك أمام كل من :" الكونغو، المغرب، أوروجواي، كوريا الجنوبية، سويسرا" في المونديال، وضد تشيكيا وتركيا وجورجيا وسلوفينيا وفرنسا باليورو.
وقد زادت هذه التباينات في حظوظ النجمين من أهمية تعليقات البرازيلي بشأن التسلسل الهرمي المعاصر للعظماء في عالم كرة القدم، لا سيما بالنظر إلى السهولة التي تغلب بها ميسي على إصابة في أوتار الركبة تعرض لها مؤخرًا ليقضي على منتخب الجزائر القوي.