كريستيانو رونالدو يعلن أنه الأفضل في التاريخ.صاحب القميص رقم 7 البرتغالي، الذي يلعب حالياً في صفوف النصر والعائد من الأزمة التي انفجرت بسبب مغادرته معسكر منتخب البرتغال بعد مباراة دوري الأمم ضد النرويج، أجرى مقابلة مطوّلة مع الزملاء في CNN Portugal.
"حتى لو كان الناس يفضلون بيليه أو مارادونا ومثل الفورمولا" .. رونالدو يقلل من الهدف الألف ويرد على المقارنة مع ميسي
"أنا الأفضل في التاريخ"
كريستيانو رونالدو يصف نفسه بالأفضل في التاريخ: "الناس لا يقدّرون ما أفعله في هذه اللحظة، أهدافي. إنهم يهتمون أكثر بعدد الأهداف التي تنقصني للوصول إلى 1000. لا يعجبني ذلك على الإطلاق. الأمور يجب أن تحدث بشكل طبيعي. سواء سجّلت 920 هدفًا، أو 925، أو 930... أنا الأعظم في التاريخ. انتهى الأمر. عندما يتعلق الأمر بتسجيل الأهداف، فالأرقام تتحدث عن نفسها. إذا وصلت إلى الألف فسيكون ذلك رائعًا، لكنني لا أنوي الجلوس هنا والقول إنني يجب أن أصل إليها".
"الأكثر اكتمالاً"
وواصل رونالدو: "إذا كان أحد يفضّل ميسي أو بيليه أو مارادونا، فهذه مسألة تتعلق بالأذواق الشخصية. وأنا أحترم ذلك. لكن القول إن كريستيانو رونالدو ليس لاعبًا مكتملًا هو كذبة. أنا اللاعب الأكثر اكتمالًا".
مقارنة التنافس مع ميسي
رونالدو يصف منافسته مع ميسي بتلك التي كانت في الفورمولا 1 بين سينا وبروست: "كل واحد منا كان دائمًا يمنح الآخر الدافع، تمامًا مثل آلان بروست وآيرتون سينا في الفورمولا 1".
المستقبل
رونالدو أضاف بشأن مستقبله: "لا أعرف ما سيحدث غدًا. ربما أستيقظ في أحد الأيام بلا دافع ولا أرغب في اللعب مجددًا. حقًا لا أعرف ما يمكن أن يحدث".
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