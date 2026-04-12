زهيرة عادل

جمهور كريستيانو رونالدو يصطاد في الماء العكر بـ"سوء أخلاق ليو"! .. ابن 18 عامًا يحرج ميسي وسط "نحس" إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز

ماذا قدم النجم الأرجنتيني في مواجهة إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز؟

للمباراة الثانية على التوالي، يفشل إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الخروج بالثلاث نقاط بالدوري الأمريكي، إذ سقط في فخ التعادل أمام نيويورك ريد بولز (2-2)، فجر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة السابعة، على ملعب نو ستاديوم.

الضيوف افتتحوا التسجيل أولًا في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول عن طريق خورخي روفالكابا، قبل أن ينجح ماتيو سيلفيتي في إدراك التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 2+45.

البداية في الشوط الثاني كانت لأصحاب الأرض، حيث هدف التقدم لجيرمان بيرتيرامي في الدقيقة 55، فيما كان هدف التعادل لنيويورك ريد بولز في الدقيقة 77 عن طريق أدري محمدي.


بهذا التعادل، رفع إنتر ميامي رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثالث بجدول ترتيب الشرق متأخرًا بأربع نقاط عن الصدارة التي يحتلها ناشفيل، فيما يحل نيويورك ريد بولز في المركز السابع بـ11 نقطة.

وبعيدًا عن كل ذلك، دعونا في السطور التالية نتعمق أكثر فيما قدمه ليونيل ميسي في مواجهة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز..

  • "نحس" الملعب الجديد

    يبدو أن أفراح إنتر ميامي بافتتاح ملعبه الجديد "نو ستاديوم" في الأسبوع الماضي، ستتحول إلى أحزان عطفًا على خسارة الفريق عليه لأربع نقاط في سباق الحفاظ على لقب الدوري.

    رفاق ليو خاضوا خمس مباريات خارج أرضهم قبل افتتاح ملعبهم الجديد، حققوا الفوز في ثلاث منها، وخسروا لقاء وحيد، وتعادلوا في مثله.

    فيما كان أول لقاء على أرضهم، في الخامس من أبريل الجاري، أمام أوستن وقد انتهى بالتعادل (2-2)، في لقاء شهد تسجيل ميسي لهدف.

    وللمرة الثانية على التوالي، وعلى أرض "نو ستاديوم"، يخرج إنتر ميامي بالتعادل (2-2)، اليوم الأحد، أمام نيويورك ريد بولز.

    "نحس" نو ستاديوم حاضر في جولتين متتاليتين، لكن علينا تقييم الوضع أكثر في الجولتين المقبلتين، حيث يلتقي إنتر ميامي بكولورادو وريال سالت لايك خارج أرضه، يومي 18 و23 من أبريل الجاري.

    • إعلان

  • قلة تركيز ميسي تضيع نقطتين على إنتر ميامي

    بالحديث عن ميسي، فلم يصنع أي لاعب في إنتر ميامي فرصًا أمام نيويورك اليوم أكثر منه سوى رودريجو دي بول؛ 4 مقابل 5، لكن في الوقت ذاته، فقد أضاع على فريقه، بجانب صناعتهما لهدفي المباراة.

    لكن في الوقت ذاته، فقد أهدر ميسي انفردًا صريحًا بغرابة شديدة، بعدما راوغ لاعب الخصم، إذ سدد الكرة بجوار القائم.


    بخلاف هذه الفرصة المحققة المهدرة، فقد سقط ليو في المصيدة التسلل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليتسبب في إلغاء هدف الفوز.

    وعندما عوّل عليه فريقه في ركلة حرة مباشرة في الوقت القاتل (4+90)، سددها الأرجنتيني في متناول يد حارس نيويورك ريد بولز.


  • ابن 18 عامًا يفعل ما فشل به ميسي

    في كرة القدم بالطبع لا يتحمل لاعب واحد هزيمة فريقه أو تعادله، لكن هذه القاعدة كُسرت في إنتر ميامي، الذي يفعل به ليونيل ميسي كل شيء تقريبًا حتى مع وجود نجوم بحجم لويس سواريز ورودريجو دي بول، لكن إن كان الأول في يومه سينتصر الفريق، ما دون ذلك فالثلاث نقاط تهرب .. هذا ما عهدناه في العامين الأخيرين.

    تلك الكلمات ربما ليست منطقية بالنسبة للبعض، لكن استمرارًا مع الـ"لا منطقية" هذه، دعنا نعقد مقارنة صغيرة بين ميسي وجوليان هال؛ لاعب نيويورك ريد بولز..

    إنتر ميامي أتيحت له سبع فرص محققة الليلة على أرضه، لم يفلح منها سوى في تسجيل هدفين فقط، أحدهما من صناعة ميسي.

    أما نيويورك ريد بولز، فقد أتيحت له فرصتين، سجل منها هدفي اللقاء، كلاهما من صناعة جوليان هال، ابن الـ18 عامًا.


    هال طوال الـ90 دقيقة لم يخلق سوى هاتين الفرصتين، وقد نجح بفضلهما في إيصال زملائه لشباك إنتر ميامي، فيما لم يفلح ميسي من 4 فرص خلقها سوى في صناعة هدف وحيد، وإن كان زملاؤه مهدروها! 



  • جمهور رونالدو "يصطاد في الماء العكر"

    معلوم أن جمهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، يتابع مباريات إنتر ميامي فقط للاصطياد في الماء العكر بالخروج بأي لقطة لميسي، للسخرية منه.

    في مواجهة إنتر ميامي ونيويورك ريد بولز، سخرية جمهور صاورخ ماديرا كانت بشكل أكبر فيما حدث في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، حيث تجادل ميسي مع لاعب الخصم حول ما إذا كانت الكرة خرجت لضربة مرمى أم ركلة ركنية.

    الجدال كان طبيعيًا للغاية ولم يتطور على الإطلاق، إذ اقتصر فقط على تبادل الحديث لخمس ثوانٍ ليس أكثر، لكن استغلها جمهور رونالدو للترويج على "سوء أخلاق" ليو وعدم امتلاكه للروح الرياضية.

    إحدى الصفحات الجماهيرية لرونالدو، كتبت بشأن تلك اللقطة: "لماذا يتشاجر ميسي دائمًا مع اللاعبين في الدوري الأمريكي".

    صفحة أخرى لعشاق الدون، علقت: "ميسي يسيء معاملة لاعب نيويورك. دائمًا ما يفتقر إلى الاحترام تجاه الجميع ويخرج منها سالمًا. لكن كريستيانو رونالدو هو المتعجرف؟".



  • بالأرقام .. ماذا قدم ميسي أمام نيويورك ريد بولز؟

    صاحب الـ38 عامًا شارك في المباراة كاملة، وقد حصل على تقييم 9 درجات من "سوفا سكور"، كأفضل لاعبي اللقاء بشكل عام.

    صنع ميسي هدف فريقه الثاني، بخلاف خلقه أربع فرص لزملائه، مع تسديده ثلاث تسديدات، واحدة منها فقط على المرمى.


    عاب ليو في اللقاء تمريراته، إذ لم تتخط دقتها الـ83%، بخلاف إهداره فرصة هدف محقق، وفقد الكرة 15 مرة.

    في المراوغات، نجح الأرجنتيني في 6 من أصل 10، وتفوق في 7 ثنائيات من أصل 13.