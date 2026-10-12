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أحمد فرهود

لغة الأرقام تؤكد: كريستيانو رونالدو لا يحتاج البرتغال لبلوغ "الألف هدف".. النصر يكفيه، لكن العناد سيدمر حلمه!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر
البرتغال
النصر ضد نيفتشي
نيفتشي
دوري أبطال آسيا النخبة
دوري روشن السعودي

حلمك يقترب.. لكن احذر يا رونالدو!

كل يوم يمر؛ يقترب فيه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أكثر فأكثر، من "اعتزال" كرة القدم نهائيًا.

نعم؛ رونالدو يبلغ من العمر 41 سنة حاليًا، حيث قد يكون الموسم الرياضي الحالي "2026-2027" الأخير له.

وقبل الاعتزال نهائيًا؛ يرغب الأسطورة البرتغالية في تحقيق حلمه الأكبر، وهو الوصول إلى الهدف "رقم 1000".

وفي طريقه لتحقيق ذلك؛ سجل رونالدو هدفًا في فوز عملاق الرياض النصر (3-1) على نادي نيفتشي الأوزبكي، مساء يوم الإثنين.

فوز النصر على نيفتشي، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض؛ جاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

المهم؛ بهذه النتيجة حصد الفريق النصراوي أول 3 نقاط له في النخبة الآسيوية، ليرتقي إلى "المركز الثامن" في جدول الترتيب مؤقتًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور كريستيانو رونالدو ضد نيفتشي..

  • Cristiano RonaldoGetty

    بعد نيفتشي.. أرقام كريستيانو رونالدو "التهديفية"

    سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو هدفًا؛ وذلك خلال مواجهة عملاق الرياض النصر ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، مساء يوم الإثنين.

    هذا الهدف؛ هو الخامس لرونالدو مع فريق النصر الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    * أرقام رونالدو في الموسم الحالي:

    - مباريات: 9.

    - دقائق: 693.

    - مساهمات تهديفية: 5.

    - أهداف: 5.

    - تمريرات حاسمة: 0.

    وبصفةٍ عامة؛ هذا هو الهدف "رقم 981" للأسطورة البرتغالية طوال مسيرته الاحترافية، سواء مع الأندية أو منتخب بلاده الأول لكرة القدم.

    ومثّل كريستيانو رونالدو؛ كلًا من "سبورتينج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي"، قبل أن تأتي مرحلة النصر المستمرة من يناير 2023 وحتى الآن.

  • Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو.. عدد المباريات المتبقية في الموسم الحالي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يستهدف الوصول إلى الهدف "رقم 1000" في مسيرته الكروية - كما ذكرنا -، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    السبب في ذلك؛ هو أن الموسم الحالي قد يكون الأخير في مسيرة رونالدو الكروية بالكامل، كما صرح هو بنفسه في وقتٍ سابق.

    والسؤال الذي يطرحه جميع عشاق الساحرة المستديرة الآن؛ هو: "هل رونالدو قادر على الوصول إلى الهدف 1000 في الموسم الحالي فعلًا؟!"

    وللإجابة على هذا السؤال؛ يجب أن نتطرق إلى مجموعة من النقاط السريعة عزيزي القارئ، وهي:

    * أولًا: كم عدد المباريات التي سيخوضها رونالدو في الموسم الحالي.

    * ثانيًا: إلى أي مدى سيصل عملاق الرياض النصر في بطولات الموسم الحالي.

    * ثالثًا: هل سيشارك رونالدو مع منتخب البرتغال مجددًا أم لا.

    والجميع يعلم أزمة رونالدو الأخيرة، ومغادرته معسكر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في التوقف الدولي الماضي؛ بسبب خلافه مع المدير الفني المخضرم جورج جيسوس.

    هذه الأزمة صاحبها جدلًا بشأن مستقبل رونالدو الدولي؛ إلى جانب الحديث عن احتمال تعرضه لعقوبة من جانب الاتحاد البرتغالي، بعد إيقافه مؤقتًا.

    وهُنا.. إذا افترضنا أن رونالدو لن يلعب مجددًا مع البرتغال؛ فسيبقى له مباريات النصر فقط في الموسم الرياضي الحالي.

    والمباريات المتبقية للفريق النصراوي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ كالتالي:

    - دوري روشن السعودي: 26 مباراة.

    - دوري أبطال آسيا "النخبة": 6 مباريات على الأقل؛ إذا ودع النصر من مرحلة الدوري.

    - كأس خادم الحرمين الشريفين: مباراة على الأقل؛ إذا ودع من دور ثمن النهائي.

    - كأس السوبر السعودي: مباراة على الأقل؛ إذا خسر في دور نصف النهائي.

    أي أن الفريق النصراوي يتبقى له 34 مباراة مؤكدة، قابلة للزيادة بالطبع؛ إذا واصل العالمي مشواره في النخبة الآسيوية أو كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الوصول إلى نهائي السوبر السعودي.

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    معدل الأهداف.. كريستيانو رونالدو سيصل لـ"الألف هدف" ولكن!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ فالآن لنأتي إلى حساب معدل أهداف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بقميص عملاق الرياض النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    وكما ذكرنا.. رونالدو سجل ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ هدفه الخامس في 9 مباريات، خلال الموسم الحالي.

    أي أن الأسطورة البرتغالية يمتلك معدل "0.56 هدف" حاليًا؛ لذا إذا افترضنا أنه سيظل بنفس النسبة حتى نهاية الموسم الحالي، ستكون النتيجة هي كالتالي:

    * معدل أهداف رونالدو: 0.56.

    * مباريات النصر المتبقية: 34 لقاءً على الأقل.

    * أهداف رونالدو المتوقعة من الآن وحتى نهاية الموسم: 19.04 هدف.

    بمعنى أوضح.. رونالدو سيضيف نحو 19 هدفًا آخر، إلى رصيده البالغ 981؛ ليحقق الحلم الأكبر وهو "الألف هدف" في نهاية موسم 2026-2027، حتى بدون العودة لمنتخب البرتغال.

    لكننا لا نعرف هل رونالدو قادر على المشاركة في هذا الكم من المباريات، وهل سيتعرض للإصابة أم لا؛ كما أن مستوى الأسطورة البرتغالية التهديفي نفسه، متراجع في الموسم الحالي.

    ومعدل "0.56" قليل بالنسبة لرونالدو أساسًا؛ وبالتالي قد تقل النسبة أكثر بمرور الأيام القادمة، ما يجعل الوصول إلى الـ"1000 هدف" صعبًا.

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  • Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    العناد مستمر.. ماذا قدّم كريستيانو رونالدو في مباراة النصر ونيفتشي؟

    وأخيرًا، وقبل إسدال الستار على تقريرنا؛ يجب أن نستعرض بشكلٍ سريع ما قدّمه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في مباراة عملاق الرياض النصر ضد نادي نيفتشي الأوزبكي.

    ويُمكن تلخيص ما قدّمه رونالدو، في مباراة الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027، في مجموعة من النقاط السريعة؛ وهي:

    * أولًا: تسجيل هدف بـ"دوران رائع"؛ يؤكد حفاظه على جزء من مرونته، رغم وصوله إلى سن الـ41.

    * ثانيًا: مواصلة صناعة العديد من الفرص إلى زملائه للمباراة الثانية تواليًا، لكن دون تحويلها إلى أهداف.

    * ثالثًا: ظهوره في بعض اللقطات الدفاعية؛ حيث كان يعود لمساعدة زملائه، في الخط الخلفي.

    والمثير في الأمر أن رونالدو شارك لمدة 90 دقيقة أخرى، في مباراة النصر ونيفتشي؛ وذلك بعد أن خاض اللقاء كاملًا ضد نادي الدرعية يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    وذلك قد يجعل رونالدو يستنزف تمامًا؛ فهو الآن يخوض كل دقيقة ممكنة من أجل تحقيق حلم "الألف هدف"، وإثبات لمعارضيه أنه لا يزال جاهزًا بدنيًا.

    إلا أن هذا الأمر غير حقيقي؛ فرونالدو يتراجع بدنيًا في الأشواط الثانية من المباريات وبشكلٍ ملحوظ للغاية، وهو ما قد تكون نهايته الإصابة، بسبب هذا العناد.

    وإذا أُصيب رونالدو بسبب هذا العناد، فهو لن يحقق حلم "الألف هدف" قبل اعتزاله كرة القدم نهائيًا؛ لأن الحسبة التي ذكرناها في السطور الماضية، ستجعله يصل لهذا الرقم بصعوبة شديدة أساسًا.