لغة الأرقام تؤكد: كريستيانو رونالدو لا يحتاج البرتغال لبلوغ "الألف هدف".. النصر يكفيه، لكن العناد سيدمر حلمه!

كل يوم يمر؛ يقترب فيه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو أكثر فأكثر، من "اعتزال" كرة القدم نهائيًا.

نعم؛ رونالدو يبلغ من العمر 41 سنة حاليًا، حيث قد يكون الموسم الرياضي الحالي "2026-2027" الأخير له.

وقبل الاعتزال نهائيًا؛ يرغب الأسطورة البرتغالية في تحقيق حلمه الأكبر، وهو الوصول إلى الهدف "رقم 1000".

وفي طريقه لتحقيق ذلك؛ سجل رونالدو هدفًا في فوز عملاق الرياض النصر (3-1) على نادي نيفتشي الأوزبكي، مساء يوم الإثنين.

فوز النصر على نيفتشي، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض؛ جاء ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

المهم؛ بهذه النتيجة حصد الفريق النصراوي أول 3 نقاط له في النخبة الآسيوية، ليرتقي إلى "المركز الثامن" في جدول الترتيب مؤقتًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور كريستيانو رونالدو ضد نيفتشي..