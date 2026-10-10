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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty
محمود خالد

"لو فعلها لاعب هلالي لوصل صداه للكواكب الأخرى": مطالبة بعقوبة جديدة لرونالدو مع النصر بعد إيقافه في البرتغال!

كريستيانو رونالدو
النصر
الدرعية
دوري روشن السعودي

تصرفات رونالدو أمام الدرعية لم تمر مرور الكرام..

في الوقت الذي ينتظر فيه كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عقوبة من الاتحاد البرتغالي، خرجت مطالبات أخرى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، بمعاقبة "الدون" على خلفية تصرفه في مباراة الدرعية.

وكان رونالدو قد قاد النصر لتحقيق فوز كبير على الدرعية، بثلاثة أهداف نظيفة، في ليلة شهدت دعمًا كبيرًا له من قِبل جماهير العالمي، بعد أزمته مع جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، الذي أعقبها مغادرته فجأة من معسكر "البحّارة" خلال فترة التوقف الدولي.

ووقع رونالدو على هدفه رقم 980 في شباك الدرعية، خلال مباراة الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، حينما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 23، إلا أن لقطة انتشرت على نطاق واسع، أثارت الجدل حول تصرف كريستيانو، وما إذا كان بحاجة إلى عقوبة من الانضباط.

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  • عقوبة الاتحاد البرتغالي

    وبدأت الأزمة، حينما قرر المدير الفني جورج جيسوس، إبقاء كريستيانو رونالدو، على مقاعد البدلاء، طوال مباراة النرويج، في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليقرر "الدون"، مغادرة معسكر البرتغال بشكل مفاجئ.

    وأشار رونالدو في بيان رسمي، بأن سبب غضبه هو مخالفة جيسوس لوعده له بالمشاركة في مباراة النرويج، لثلاثين دقيقة، مؤكدًا أنه كان ينوي الاعتزال الدولي بعد انتهاء مشوار بلاده في كأس العالم 2026، إلا أن رئيس الاتحاد البرتغالي أصرّ على بقائه لفترة أطول، كما أنه (رونالدو) ردّ على ترشيح الاتحاد لجورج جيسوس ليقود المنتخب، بأنه هو الخيار الصحيح.

    وبحسب بيان رونالدو، فقد جرت محادثة مع جيسوس وسيماو كوتينيو، المدير الرياضي لنادي النصر. ويؤكد رونالدو أنه تم الاتفاق على أن يعترف جيسوس خلال مؤتمره الصحفي بأن رونالدو لم يطلب أبدًا المشاركة في المباراة، وأنه كان من الخطأ جعله يقوم بالإحماء دون إشراكه.

    لكن وفقًا لرونالدو، لم يتحقق شيء من ذلك: «لم يكن لهذا الموقف أي علاقة باجتماعنا. سمعت عبارات وعدوانية أعتقد أنني لا أستحقها». وبالنسبة للفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، كان ذلك بمثابة تجاوز للحدود: «كانت هذه هي المرة الثانية التي ينكث فيها وعده لي». ثم حزم رونالدو أمتعته وغادر معسكر التدريب.

    ورغم اعتراف رونالدو بخطأ واقعته وأنه مستعد للعقوبة، إلا أن الاتحاد البرتغالي قرر بالفعل، إيقافه مؤقتًا، إلى حين انتهاء التحقيق، وصدور قرار نهائي، بشأن واقعة مغادرته لمعسكر المنتخب، مع منح الملف صفة الاستعجال.


  • رونالدو كاد أن يعتدي على الحكم

    وفي سياق متصل، أبدى الإعلامي فهد الروقي، استياءه الكبير من تصرف كريستيانو رونالدو، تجاه الحكم محمد السماعيل، والذي كاد أن يصل إلى حد الاعتداء عليه، على خلفية توجه الحكم إلى تقنية الفار، لمراجعة لقطة كادت أن تتسبب في احتساب ركلة جزاء ضد النصر.

    وذكر الروقي، عبر حسابه على منصة (إكس)، بأن كريستيانو رونالدو هدد بضرب الحكم بقارورة المياه، ثم طالبه بعدم تخريب الدوري، لمجرد أنه سيحتسب ركلة جزاء ضد فريقه، مضيفًا "لا أحد رأى أو سمع ما فعل (الدون)، الحكم يشيح بنظره بعيدًا، وكذلك فعلت الساحة، ومعها ربما اللجان المختصة".

    وأضاف الروقي "أكاد أجزم لو أن هذه التجاوزات صدرت من لاعب هلالي، لتجدونها محورًا أساسيًا في البرامج الفضائية ومواقع التواصل، وسيصل صداها لسكان الكواكب الأخرى. لكن مع (الدون) الأمور طبيعية".


  • واقعة أخرى

    ولم يتوقف الروقي عند ذلك، بل استعرض لقطة أخرى، شهدت تصرفًا جدليًا آخر من كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أنه رفض استلام جائزة أفضل لاعب في المباراة، في المكان المخصص لها، قبل أن يتم تسليمها إلى منسق المباراة في المؤتمر الصحفي.

    ولا يزال كريستيانو رونالدو يواصل الزحف نحو حلم الألفية، مع تبقي 20 هدفًا فقط، وذلك بعدما سجل هدفه الرابع في دوري روشن السعودي، خلال الموسم الحالي "2026-2027"، بعد أن تمكن من هز شباك الرياض والتعاون وأبها والدرعية.

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