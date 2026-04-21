موقف كريستيانو رونالدو من ضم محمد صلاح.. وجورج جيسوس "غاضب" بعد اقتراب انتقال نجم النصر إلى الاتحاد أو الأهلي

واستكمالًا لخبره.. تحدث موقع "365Scores" مساء اليوم الثلاثاء، عن موقف كل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، ومواطنه جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من التعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ وذلك بعد رحيله عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بشكلٍ رسمي.

وأعلن الموقع ترحيب رونالدو بالتعاقد مع صلاح؛ حيث يرى أن الفرعون المصري لاعبًا كبيرًا للغاية، ويستطيع تقديم الإضافة إلى الفريق النصراوي.

لكن.. الأسطورة البرتغالية طلب تأجيل فكرة التفاوض مع أي لاعب، سواء كان صلاح أو غيره؛ حتى حسم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وعلى طريقة رونالدو.. طلب جيسوس بعد عرض اسم صلاح عليه؛ تأجيل فتح ملف الصفقات الصيفية أو اللاعبين الراحلين، إلى ما بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وشدد المدير الفني البرتغالي على أن الحديث عن أي صفقة جديدة حاليًا؛ من شأنه أن يؤدي إلى تشتيت تركيز غرفة الملابس، في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.