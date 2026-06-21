دافع المهاجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، بحماس عن كريستيانو رونالدو، عقب التعادل المخيب للآمال الذي حققته البرتغال بنتيجة (1-1) أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى الرغم من تعرضه لانتقادات شديدة بسبب أدائه المتواضع، الذي جاء في تناقض صارخ مع الأداء البطولي الذي قدمه ليونيل ميسي مع الأرجنتين ضد الجزائر بتسجيله ثلاثية، إلا أن أوين يصر على أن مهاجم نادي النصر لا يزال لاعبًا بارزًا في المباريات الحاسمة، وأعرب عن ثقته في قدرته على "إسكات" منتقديه.
بعد مقارنته بهاتريك ميسي .. مايكل أوين يدافع عن رونالدو: سيسكت المنتقدين في كأس العالم!
أوين يدافع عن رونالدو
أثارت النتيجة المخيبة للآمال التي حققتها البرتغال في المجموعة الحادية عشرة، جدلًا واسعًا، لاسيما وأن ميسي كان قد سجل ثلاثة أهداف قبل ذلك بيوم واحد فقط. فقد سجل قائد المنتخب الأرجنتيني ثلاثية رائعة في الفوز (3-0) على الجزائر، مما أبقى منتخب بلاده على المسار الصحيح نحو الفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في قطر عام 2022.
ومع ذلك، في مقال له في صحيفة «ديلي ميل»، رفض أوين بشدة الرواية السلبية التي تحيط باللاعب المخضرم البالغ من العمر 41 عامًا. وكتب أوين: "لم يكن من المفيد لكريستيانو رونالدو أن يسجل ليونيل ميسي ثلاثية في الليلة التي سبقت مباراة البرتغال، لكنني لا أشارك في الانتقادات الموجهة إليه".
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التسجيل في اللحظات الحاسمة
لقد طور نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق أسلوب لعبه بشكل ملحوظ على مر السنين، ليتحول إلى مهاجم تقليدي يتخصص في التسجيل داخل منطقة الجزاء. وفي حين يتوقع بعض المشجعين أن يشارك رونالدو بشكل أكبر في مجريات اللعب بشكل عام، شدد أوين على أن دوره الأساسي هو التسجيل في اللحظات الحاسمة. وأوضح قائلاً: "لكن ألم يكن يلعب هكذا دائماً، إلى حد ما؟ لم يكن أبداً لاعباً، خاصة في السنوات الأخيرة، ينخرط في مجريات المباراة. لكنه سيكون حاضراً في اللحظات الحاسمة. إذا لم يسجل الأهداف، فمن السهل جداً إلقاء اللوم على رونالدو. في سن الـ41، سيتعرض للانتقاد".
"رونالدو سيسكت الأصوات"
على الرغم من معاناته من جفاف تهديفي محبط استمر لـ10 مباريات في البطولات الكبرى، فقد بنى رونالدو مسيرته على تحدي الصعاب وتقديم ردود فعل مذهلة في مواجهة المحن. وفي الوقت الذي يسعى فيه فريقه إلى التعافي سريعًا، يثق أوين في أن هذا المهاجم الأسطوري سيستعيد لمسته القاتلة قريبًا جدًّا.
واختتم أوين مقالته بالقول: "لكن كم مرة حدث هذا من قبل، ثم أخرس الجميع في المباراة التالية؟ إذا اخترت رونالدو، فعليك أن تتقبل الغرض من وجوده في الفريق، ولن أتفاجأ إذا ردّ بتسجيل ثلاثية في مرمى أوزبكستان".
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ما الذي ينتظر البرتغال؟
يجب على منتخب البرتغال، بقيادة روبرتو مارتينيز، أن يستعيد بسرعة قدراته التهديفية الحاسمة، في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة أوزبكستان يوم الثلاثاء. ويُعد حصد النقاط الثلاث حاسمًا للغاية، للحفاظ على آماله في التأهل ضمن المجموعة الحادية عشرة، وستتجه الأنظار بلا شك إلى رونالدو، في محاولته لكسر فترة الجفاف التهديفي التي يمر بها، والمضي قدماً نحو الفوز أخيراً بأكبر جائزة في كرة القدم الدولية.