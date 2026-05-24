"لست وحدك من تسجل من الركلات الحرة"، وكأنها رسالة من الابن إلى الأب، تؤكد أن إرث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، باقٍ في الملاعب، إذا ما قرر اعتزال كرة القدم، في أي وقت.
فيديو | "مثل أبيك": نجل رونالدو يسير على خطى والده بهدف رائع من ركلة حرة .. ليس كريستيانو جونيور!
ما القصة؟
ونشرت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، خطيبة كريستيانو رونالدو، صورة لنجله "ماتيو"، والذي سجل هدفًا رائعًا في إحدى المباريات في أكاديمية النصر لمواهب المستقبل.
"مثل أبيك كريستيانو"، رسالة أرفقت بها جورجينا، مقطع فيديو، لهدف ماتيو الذي جاء من ركلة حرة، وسددها بطريقة رائعة، في المرمى.
هذه ليست المرة الأولى التي يخطف بها "ماتيو" الأنظار، بالسير على خطى والده، حيث تم تداول مقطع للناشئ، قبل حوالي عامين، حينما سجل هدفًا في صالة مغلقة، واحتفل على طريقة والده المميزة ذات صيحة الـSIU.
على خطى الأب والشقيق
ماتيو يبدو أنه سيسير على خطى والده كريستيانو رونالدو، وشقيقه الأكبر كريستيانو جونيور، من أجل كتابة التاريخ بقميص النصر.
وكان كريستيانو "الابن" قد سبق والده في صنع الإنجاز مع النصر، حينما فاز معه بلقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة البراعم، تحت 13 عامًا، في الموسم الرياضي 2023-2024.
ورغم أن كريستيانو رونالدو، سبق وأن قاد النصر للفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه، إلا أنه انتظر طويلًا، حتى نجح في التتويج بأولى بطولة رسمية "محلية".
- Getty Images Sport
كريستيانو رونالدو بطل الدوري
المثير في لقطة "ماتيو"، أنها جاءت بعد أيام قلائل من ليلة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بلقب دوري روشن السعودي، لينهي انتظار دام 7 سنوات من أجل الذهب.
وما المثير في الأمر؟ أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، توهج في تلك الليلة، حينما قاد النصر لفوز عريض على ضمك، برباعية مقابل هدف، حيث أحرز هدفين، منها هدفًا من ركلة حرة أيضًا.
وفيما كان كريستيانو رونالدو، يملك في جعبته، 65 هدفًا من ركلة حرة، خلال مشواره الاحترافي، فإن نجله "ماتيو" يبدو بأنه بات يسير على خطاه، في إحراز الأهداف بتلك الطريقة المميزة.
- social gfx
الابن والأب معًا
وسادت حالة من الجدل، خلال الفترة الأخيرة، بعد تداول تقارير بشأن دراسة إدارة نادي النصر، لتصعيد كريستيانو جونيور، للعب بجوار والده رونالدو في الفريق الأول لكرة القدم، فيما سيتم تقييم أدائه ودراسة الجدوى الفنية قبل اتخاذ القرار النهائي.
كريستيانو جونيور، أثبت جدارته مع منتخب البرتغال، حيث فاز مع منتخب الناشئين، ببطولة فلاتكو ماركوفيتش الدولية، وكأس الاتحاد الدولية، فيما وقّع على ثلاثة أهداف في البطولتين.
ويتبق أمام النصر موسم وحيد لتحقيق حلم كريستيانو رونالدو، باللعب بجوار نجله، حيث يرتبط "الدون" بعقد مع العالمي حتى صيف 2027، وسط غموض مستقبل الأسطورة البرتغالية بعد ذلك، بشأن اتخاذ خطوة جديدة أو اعتزال اللعب نهائيًا.
- AFP
النصر يكتب التاريخ
وكان نادي النصر قد صنع إنجازًا قياسيًا، حيث بات أول نادٍ سعودي يفوز بلقبي الدوري للرجال والسيدات في موسم رياضي واحد.
وتمكن النصر من الظفر بلقب دوري روشن السعودي، لأول مرة منذ سبع سنوات، بعدما تزعم صدارة الترتيب العام، برصيد 86 نقطة، ليتفوق على الهلال "الوصيف" بفارق نقطتين.
أيضًا، حقق النصر بلقب الدوري الممتاز للسيدات، بعدما تربع في صدارة الجدول، برصيد 39 نقطة من 14 مباراة، ليبتعد بفارق 12 نقطة كاملة عن الأهلي الوصيف، كما أضاف الثنائية، بتحقيق لقب كأس الاتحاد السعودي للسيدات، بعد الفوز على الهلال في المملكة أرينا، بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية.