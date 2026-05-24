ونشرت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، خطيبة كريستيانو رونالدو، صورة لنجله "ماتيو"، والذي سجل هدفًا رائعًا في إحدى المباريات في أكاديمية النصر لمواهب المستقبل.

"مثل أبيك كريستيانو"، رسالة أرفقت بها جورجينا، مقطع فيديو، لهدف ماتيو الذي جاء من ركلة حرة، وسددها بطريقة رائعة، في المرمى.

هذه ليست المرة الأولى التي يخطف بها "ماتيو" الأنظار، بالسير على خطى والده، حيث تم تداول مقطع للناشئ، قبل حوالي عامين، حينما سجل هدفًا في صالة مغلقة، واحتفل على طريقة والده المميزة ذات صيحة الـSIU.