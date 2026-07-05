"أتمنى ألا تكون مباراة إسبانيا هي الأخيرة لي" .. رونالدو يشيد بيامال ورسالة حادة حول فقدان مكانه الأساسي في البرتغال!

جدل لا يتوقف حول موعد اعتزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، خاصة مع تصريحات شقيقته كاتيا أفيرو، قبل أيام، التي طالبت بالاستمتاع بمشاهدته في الملعب، لأن النهاية اقتربت جدًا، في إشارة إلى اتجاهه نحو الاعتزال الدولي بعد نهائيات كأس العالم 2026.

وتحدّث رونالدو، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة البرتغال وإسبانيا، في دور الـ16 من كأس العالم، عن النجم الشاب لامين يامال، كما علّق على مسألة استبعاده من التشكيل الأساسي، كما تطرق للحديث عن منافسته مع النجم ليونيل ميسي، وموقف طريف حول علاقته بجماهير الأرجنتين.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز إلى الدور ربع النهائي، حيث يضرب موعدًا مع المتأهل من لقاء الولايات المتحدة ضد بلجيكا.