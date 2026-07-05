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محمود خالد

"أتمنى ألا تكون مباراة إسبانيا هي الأخيرة لي" .. رونالدو يشيد بيامال ورسالة حادة حول فقدان مكانه الأساسي في البرتغال!

كريستيانو رونالدو
البرتغال
إسبانيا
كأس العالم
لامين يامال

موقف طريف مع مضيفة أرجنتينية .. ومناكفات مع الصحفيين

جدل لا يتوقف حول موعد اعتزال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، خاصة مع تصريحات شقيقته كاتيا أفيرو، قبل أيام، التي طالبت بالاستمتاع بمشاهدته في الملعب، لأن النهاية اقتربت جدًا، في إشارة إلى اتجاهه نحو الاعتزال الدولي بعد نهائيات كأس العالم 2026.

وتحدّث رونالدو، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة البرتغال وإسبانيا، في دور الـ16 من كأس العالم، عن النجم الشاب لامين يامال، كما علّق على مسألة استبعاده من التشكيل الأساسي، كما تطرق للحديث عن منافسته مع النجم ليونيل ميسي، وموقف طريف حول علاقته بجماهير الأرجنتين.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز إلى الدور ربع النهائي، حيث يضرب موعدًا مع المتأهل من لقاء الولايات المتحدة ضد بلجيكا.

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    متى يعتزل كريستيانو رونالدو؟

    ورفض رونالدو، التحدث بشأن فكرة اعتزاله بعد كأس العالم، قائلًا "سواءً لعبت أم لا، سأمارس دائمًا دورًا مهمًا في المنتخب الوطني، وسأنتهي عندما أريد، وليس عندما تريدون، دعونا نرى، لا أريد أن أحوّل انتباهي إلى ذلك الأمر".

    وتابع "بقطع النظر عمّا سيحدث غدًا، سأغادر هنا بضمير مرتاح تمامًا، بنسبة ألف في المئة، هل تعرف لماذا؟ لأنني في الحياة، وفي كرة القدم، أعطيت كل ما لديّ، قدمت شغفي وإخلاصي وإرادتي، الحمد لله، أنا ميسور الحال جدًا، أواصل اللعب في المنتخب والأندية لأنني أحب كرة القدم. هذا الشغف هو ما يحركني".

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  • فقدان مكانه في التشكيل الأساسي

    وحول ما إذا كان رونالدو سيفقد مكانه في التشكيل الأساسي، علّق القائد البرتغالي بنبرة حادة "لقد مضى 23 عامًا وأنا أستمع إلى ذلك، لقد مرّ وقت طويل منذ أن أدركت أنه لا فائدة، هذا الحديث مضيعة للوقت، لا فائدة من الإصرار، الإصرار، الإصرار.. هذا سؤال اعتدت عليه تمامًا"، مضيفًا أنه سيتذكر دائمًا من يدعمونه ويدعمون الفريق بإخلاص، أما الباقي فهم لا يهمونه.

    واستطرد "رغم بعض الآراء المختلفة عن آرائك، لا أعتقد أنني سيئًا لهذه الدرجة؛ لقد سجلت بالفعل ثلاثة أهداف، هناك من سجل أكثر لأنهم يحققون بطولة رائعة أيضًا، ولكني لست سيئًا".

    واعترف رونالدو بأنه ربما لم يعد نفس اللاعب الذي كان عليه قبلًا، ولكنه لا يستطيع تسجيل الأهداف، مبديًا تمنياته بأن يتمكن من إحراز هدف جديد في لقاء الغد، وإذا لم يستطع، فإنه يتمنى أن يسجل أحد من زملائه".

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    مواجهة إسبانيا والفوز بكأس العالم

    وتحدث كريستيانو رونالدو بأنه لا يشعر بأي ضغط من مواجهة إسبانيا، فرغم أنها تعد نظريًا هي المرشح الأقوى، إلا أن سجله ضد "لاروخا" جيد أيضًا.

    وأضاف رونالدو إن إسبانيا دائمًا ما تكون مرشحة للفوز بأي بطولة، ونظريًا هي المرشح الأقوى لأنها فازت بها من قبل، ولكن مباراة الغد مختلفة، مؤكدًا أنه يجب مواجهة الماتادور لأنها عادة ما تكون مباريات جميلة، وأنه يشعر بأنه سيحقق الفوز.

    وعن ملاقاة لامين يامال، قال رونالدو إن نجم برشلونة لديه مستقبل مشرق، ويقدم مستويات جيدة للغاية، ولكنه ينظر إلى إسبانيا كفريق، وهم يلعبون بشكل جيد للغاية.

    وحول فكرة الفوز بكأس العالم، قال رونالدو إن هذا التتويج لن يجعله أعلى مما هو عليه، ولو لم يفز، لن يكون أقل مما هو عليه، مضيفًا "الحمد لله، لا ينقصني أي شيء، لقد كان الله كريمًا جدًا معي، بالطبع نحن هنا من أجل الفوز باللقب، ولكن في النهاية فريق واحد هو من سيفوز".

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    علاقته مع الأرجنتينيين

    وواجه كريستيانو رونالدو سؤالًا من صحفية أرجنتينية، تحدثت معه بشأن التنافس بينه وبين ليونيل ميسي، ووجود كثير من المشجعين الذين ينتظرون معرفة ما إذا كانت كأس العالم هذه هي الأخيرة له، ليعلق "ما يبقى في النهاية هو الناس الذين يحبونك، كثيرًا ما ألتقي في الفنادق بالعاملين، سواءً في المصعد أو أماكن أخرى، مثل موظفي التدبير، وكثير منهم من أبناء أمريكا اللاتينية، لدي معهم ذكريات رائعة".

    وتحدث رونالدو عن موقف طريف تعرض له، بقوله "بالأمس، في الرحلة الجوية، كانت إحدى المضيفات أرجنتينية، وعرفت ذلك مباشرة من الطريقة التي نظرت إليّ بها، وقلت لها "أنا متأكد أنك أرجنتينية"، فسألتني "كيف عرفت؟"، فأجبت "نظرتِ إليّ ثم صرفتي نظرك بسرعة كبيرة، وهذا يعني أنكم لا تحبون كريستيانو" (ثم ضحك).

    وأضاف رونالدو أن زوجته أرجنتينية، ومن الطبيعي أن تكون لديه محبة خاصة للشعب الأرجنتيني، وخاصة أهل بوينس آيرس، لذلك كل شيء على ما يرام، ولا توجد مشكلة".

    واستطرد "أنا أحاول الاستمتاع بكل لحظة، قد تكون هذه آخر بطولة كأس عالم لي، لذلك أعيشها يومًا بيوم، وآتمنى فقط ألا تكون مباراة الغد هي الأخيرة لي، حتى تتمكنوا من الاستمرار في محاولة قتلي أكثر" (ضحك أيضًا).

  • مناكفات مع الصحفيين

    وواصل رونالدو مناكفاته مع الصحفيين، حيث طالب بإعطاء المايكروفون لأحد الشباب الذي وصفه بأنه (الشاب) لا يحبه، وهو لا ينسى الوجوه، فيما تلقى سؤالًا منه "ما أصعب شيء في خوض كأس العالم، وأنت في سن الحادي والأربعين؟"، ليرد "أصعب شيء هو التحدث معكم أنتم، خاصة الذين لا يحبونني، وأنت واحد منهم، أعرف ذلك" (قالها ضاحكًا).

    وتلقى رونالدو سؤالًا من صحفي برازيلي، ذكره بتصريحه قبل المباراة الماضية (ضد كرواتيا)، بأنه يشعر أنه ستكون هناك ركلة جزاء، واحتسبت ركلة بالفعل وسجل منها، وما إذا كان لديه إحساس حول مباراة الغد، ليعلق كريستيانو "هذا لا أعرفه إلا غدًا، سأتي هذا الإحساس من مكان ما في داخلي، ثم تبدأ الرعشة والتوتر والتعرق، ولكني لا أشعر به إلا في يوم المباراة نفسه"، فيما تعهد رونالدو بأنه إذا التقى بالصحفي بعد ذلك، فسيخبره بما شعر به قبل المباراة.

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