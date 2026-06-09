جاري لينكر: ما يفعله ميسي غريب ولم أقصد إهانة كريستيانو رونالدو!

في حديثه مع بودكاست «لويس ثيرو»، أعرب لينكر عن إعجابه الشديد بالمايسترو الأرجنتيني، ووضعه في مرتبة أعلى حتى من دييجو مارادونا.

وقال المهاجم السابق: "طوال حياتي، لم أعتقد أبدًا أنني سأرى لاعبًا أفضل من مارادونا. قد لا يكون بالضرورة لاعبًا أفضل (ميسي)، لكنه عاش حياة أفضل، ولذلك استمر لفترة أطول. وأعتقد أنه يجب أخذ ذلك في الاعتبار. أعني، لا أستطيع أن أصف مدى براعته، لأنه يفعل أشياء، يفعل أربعة أو خمسة أشياء في مباراة واحدة لم أكن لأفعلها في مباراة واحدة طوال مسيرتي. وأنا لعبت، كما تعلمون، في المستوى الأعلى. إنه يلعب وكأنه يشاهد نفسه من أعلى. بغض النظر عن الأهداف والمراوغات وما إلى ذلك. تمريراته ورؤيته، لا أعرف كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنًا بشريًا. إنه أمر غريب. لكنني أحترمه كثيرًا. لقد منحني 20 عامًا من المتعة بمشاهدته".