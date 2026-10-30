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أحمد فرهود

كلٌّ يستفيد بطريقته: وسط جدل "الرأفة مع كريستيانو رونالدو".. ليونيل ميسي يعيش في جنة القوانين الأمريكية و"السلوك الجيد ينقذه"!

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ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
إنتر ميامي
النصر
نيو إنجلاند ريفولوشن ضد إنتر ميامي
نيو إنجلاند ريفولوشن
الدوري الأمريكي
دوري روشن السعودي

ميسي كتب تاريخ إنتر ميامي..

المباريات التالية
نيو إنجلاند

نيو إنجلاند

الدوري الأمريكي

01 نوفمبر 2026

إنتر ميامي

إنتر ميامي

أكثر من ثلاث سنوات مرت؛ منذ أن وطأت قدما الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية.

ميسي البالغ من العمر 39 عامًا، انضم إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، بشكل رسمي.

وبعد انضمامه إلى إنتر ميامي؛ وجد ميسي نفسه يعيش تجربة مختلفة تمامًا، عن سنواته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

نعم.. الدوري الأمريكي يمتلك بعض القواعد واللوائح "الفريدة"؛ التي منحت الأسطورة الأرجنتينية بعض المزايا الإحصائية والانضباطية، طوال السنوات الماضية.

وبناءً على ذلك؛ يمكن القول إن ليونيل ميسي وجد في بلاد العم سام ما يشبه "الجنة الكروية"، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..

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    ليونيل ميسي.. التواجد ضد نيو إنجلاند رغم "الخمسة كروت"!

    الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي، تلقى "إنذارًا" في مواجهة فريقه ضد سينسيناتي، ضمن منافسات الجولة 33 من الموسم الاعتيادي لمسابقة الدوري الأمريكي 2026.

    وهذا هو "الإنذار الخامس" الذي يتلقاه ميسي، خلال الموسم الحالي من الدوري الأمريكي؛ ما يعني وفقًا لنظام تراكم البطاقات.. إيقافه لمدة مباراة، وغيابه عن مواجهة نيو إنجلاند في الجولة 34.

    إلا أن شبكة "TYC Sports" أعلنت في الساعات القليلة الماضية، إمكانية مشاركة ميسي بشكل طبيعي في مباراة إنتر ميامي ضد نيو إنجلاند؛ رغم وصول عدد الإنذارات التي حصل عليها خلال الموسم، إلى خمسة.

    * إذًا.. كيف سيشارك ميسي في هذه المباراة؟!

    هنا سنعود إلى النقطة التي ذكرناها في بداية تقريرنا؛ وهي المزايا الانضباطية في قواعد الدوري الأمريكي، والتي وجدها ميسي بعد الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي.

    من بين هذه المزايا، ما يُعرف باسم "حافز السلوك الجيد"؛ حيث تسمح هذه القاعدة للاعب بتخفيض عدد البطاقات الصفراء المحتسبة عليه، إذا حافظ على سلوكه الانضباطي خلال عدد معين من المباريات المتتالية.

    وبالنسبة لميسي؛ فهو استفاد من هذه القاعدة وخفّض عدد البطاقات الصفراء المحتسبة في رصيده، بسبب سلوكه الانضباطي في سلسلة من المباريات المتتالية.

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    حافز السلوك الجيد.. هكذا استفاد ميسي من "القانون الأمريكي"!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ لنركز الآن بشكل أكبر على قاعدة "حافز السلوك الجيد" في الدوري الأمريكي، التي استفاد منها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    وللحديث بالتفصيل عن هذه القاعدة؛ يجب الإشارة إلى أن لوائح الدوري الأمريكي تنص على الآتي:

    * أولًا: كل لاعب يخوض 5 مباريات متتالية دون الحصول على بطاقة صفراء أو حمراء، أو التعرض لعقوبة انضباطية إضافية؛ يُخصم من رصيده التراكمي بطاقة صفراء واحدة.

    * ثانيًا: يُطبق هذا التخفيض تلقائيًا؛ بعد اكتمال المباراة الخامسة.

    * ثالثًا: يمكن للاعب الاستفادة من الحافز؛ بحد أقصى 3 مرات خلال الموسم الاعتيادي.

    * رابعًا: لا يمكن أن يصبح رصيد اللاعب سالبًا؛ أي لا يمكن تخفيضه إلى أقل من صفر.

    وبخصوص ميسي؛ فهو تحصل على بطاقته الصفراء الخامسة في مباراة ناديه إنتر ميامي ضد فريق سينسيناتي، في الجولة 33 من الموسم الاعتيادي للدوري الأمريكي - كما ذكرنا -.

    لكن هذه البطاقات الخمس التي تحصل عليها ميسي، لم تعد جميعها محسوبة في رصيد الإيقاف التراكمي أساسًا؛ نظرًا لاستفادته من قاعدة "حافز السلوك الجيد" مرتين خلال الموسم.

    فقد أكمل الأسطورة الأرجنتينية سلسلة من 5 مباريات متتالية دون إنذار، ليستفيد من تخفيض بطاقة صفراء واحدة في رصيده.

    كما استفاد من التخفيض مرة أخرى، بعد إكمال سلسلة جديدة مستوفية للشروط؛ ليصل إجمالي البطاقات التي خُصمت من رصيده التراكمي إلى "إنذارين".

    وبالتالي؛ استفاد الأسطورة الأرجنتينية من تخفيضين من أصل ثلاثة تسمح بهم لوائح الدوري الأمريكي؛ لتكون الحصيلة كالتالي:

    - البطاقات الصفراء التي حصل عليها خلال الموسم: 5.

    - البطاقات الصفراء التي خُصمت من رصيده التراكمي: 2.

    - البطاقات الصفراء المحتسبة لأغراض الإيقاف: 3.

    وبناءً على ذلك؛ لم يصل ميسي بعد إلى البطاقات الصفراء الخمس المحتسبة للإيقاف، ليحق له المشاركة ضد نيو إنجلاند في الجولة 34 من الموسم الاعتيادي لمسابقة الدوري الأمريكي.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    وسط جدل السعودية.. ميسي ورونالدو يستفيدان "كلٌّ على طريقته"!

    المثير في الأمر عزيزي القارئ، أن قصة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع "العقوبات الانضباطية" في الدوري الأمريكي؛ تأتي بالتزامن مع الجدل الدائر حول غريمه التاريخي الأسطورة كريستيانو رونالدو، في الملاعب السعودية.

    نعم.. البرامج الرياضية في المملكة العربية السعودية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثوا كثيرًا في الساعات القليلة الماضية، عن تساهل حكام دوري روشن للمحترفين مع رونالدو؛ الذي ينشط في صفوف عملاق الرياض النصر، منذ يناير من عام 2023.

    والسبب في ذلك؛ تصرفات الأسطورة البرتغالية المثيرة للجدل مع الحكم خالد الطريس، خلال مواجهة النصر ضد نادي الخلود في الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي.

    وقتها.. قام رونالدو بالصراخ في وجه الطريس، ولمس يده وإمساكها، والركض وراءه للاحتجاج؛ دون أن يحتسب الحكم أي بطاقة "إنذار أو طرد" ضد مهاجم الفريق النصراوي.

    وهذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها رونالدو بهذا الشكل، منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، دون أن يتلقى عقوبة انضباطية في مثل هذه المواقف.

    لكن لتنتظر عزيزي القارئ؛ هناك فارق كبير بين حالتي ميسي ورونالدو، وذلك على النحو التالي:

    * رونالدو: استفاد من تساهل الحكم معه، أو ما بدا كأنه استثناء في التعامل معه؛ باعتباره أسطورة خالدة في عالم الساحرة المستديرة.

    * ميسي: استفاد من لوائح وقوانين الدوري الأمريكي التي تُطبق على الجميع، ولم يحصل على استثناء خاص في هذه الحالة.

    أي أن الربط بين الثنائي، ليس في تشابه الحالة إطلاقًا؛ ولكن في أن ميسي ورونالدو يستفيد كل منهما بطريقته، من مواصلة المشاركة في المباريات دون التعرض لعقوبات انضباطية تحول دون ذلك.

    والجميع يعلم الصراع التاريخي "العلني والخفي" بين الثنائي الأسطوري، لتحطيم الأرقام القياسية في التسجيل والصناعة؛ لذا فهما في غنى عن الغياب عن بعض المباريات، ويحتاجان إلى المشاركة في أكبر عدد ممكن من اللقاءات.

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  • Lionel MessiGetty Images

    كلمة أخيرة.. ميسي استفاد من "اللوائح الأمريكية" ولكنه تضرر أيضًا!

    أخيرًا وقبل أن نختم تقريرنا؛ يجب الإشارة سريعًا إلى بعض اللوائح والقواعد الأخرى التي استفاد أو تضرر منها الأسطورة ليونيل ميسي في الملاعب الأمريكية، بعيدًا عن "حافز السلوك الجيد".

    * البري أسيست

    من أبرز الاختلافات في الدوري الأمريكي؛ أن نظام احتساب التمريرات الحاسمة يسمح بتسجيل صناعة الهدف "أسيست" للاعبين اثنين، وليس لاعبًا واحدًا فقط.

    بمعنى.. اللوائح الأمريكية تسمح بتسجيل "أسيست ثانوي"، للاعب الذي قام بالتمريرة التي تسبق مباشرة تمريرة صناعة الهدف؛ إذا كانت تمريرته مؤثرة بصورة مباشرة في التسجيل.

    أي أن بعض التمريرات التي قام بها ميسي، وسبق بها التمريرة الحاسمة الفعلية لزميله، قد تُحتسب له كـ"أسيست"؛ حتى وإن لم يكن هو صاحب اللمسة الأخيرة قبل تسجيل الهدف.

    لكن أيضًا الأمر ليس آليًا؛ فلا تُحتسب كل تمريرة سابقة في الهجمة على أنها "أسيست"، حيث يجب أن تكون التمريرة مؤثرة بصورة مباشر ومهمة في صناعة الهدف.

    * الجانب السلبي

    أما بخصوص الجانب السلبي للوائح الأمريكية، التي تضرر منها ميسي منذ الانضمام إلى الدوري الأمريكي؛ فيمكن تلخيصها في بعض النقاط السريعة، وهي:

    - 1/ الإيقاف لمدة لقاء؛ حال الغياب عن مباراة "كل النجوم" بعد استدعائه، دون الحصول على موافقة مسبقة من رابطة الدوري.

    - 2/ عقوبة انضباطية؛ حال لمس وجه أو رأس أو رقبة أحد المنافسين، بما يخالف سياسة الدوري الخاصة بهذا النوع من الاحتكاكات.

    - 3/ الخروج من أرضية الملعب لمدة دقيقتين إذا دخل الطاقم الطبي لعلاجه؛ وإن كانت هذه الفكرة أصبحت تُطبق دوليًا بعد ذلك، لمدة دقيقة واحدة مع بعض الاستثناءات.

    وميسي بالفعل تعرض لهذه اللوائح؛ حيث تم إيقافه لقاء بسبب غيابه عن مباراة "كل النجوم" دون موافقة مسبقة من رابطة الدوري، كما فُرضت عليه غرامتان ماليتان بسبب مخالفته سياسة لمس الوجه والرأس والرقبة.

    أي إن الخلاصة.. ميسي استفاد كثيرًا من لوائح الدوري الأمريكي؛ ولكنه تضرر من جانب آخر أيضًا، لم يكن معتادًا عليه طوال مسيرته الكروية.

المباريات التالية
نيو إنجلاند

نيو إنجلاند

الدوري الأمريكي

01 نوفمبر 2026

إنتر ميامي

إنتر ميامي