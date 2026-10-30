كلٌّ يستفيد بطريقته: وسط جدل "الرأفة مع كريستيانو رونالدو".. ليونيل ميسي يعيش في جنة القوانين الأمريكية و"السلوك الجيد ينقذه"!

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ لنركز الآن بشكل أكبر على قاعدة "حافز السلوك الجيد" في الدوري الأمريكي، التي استفاد منها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.
وللحديث بالتفصيل عن هذه القاعدة؛ يجب الإشارة إلى أن لوائح الدوري الأمريكي تنص على الآتي:
* أولًا: كل لاعب يخوض 5 مباريات متتالية دون الحصول على بطاقة صفراء أو حمراء، أو التعرض لعقوبة انضباطية إضافية؛ يُخصم من رصيده التراكمي بطاقة صفراء واحدة.
* ثانيًا: يُطبق هذا التخفيض تلقائيًا؛ بعد اكتمال المباراة الخامسة.
* ثالثًا: يمكن للاعب الاستفادة من الحافز؛ بحد أقصى 3 مرات خلال الموسم الاعتيادي.
* رابعًا: لا يمكن أن يصبح رصيد اللاعب سالبًا؛ أي لا يمكن تخفيضه إلى أقل من صفر.
وبخصوص ميسي؛ فهو تحصل على بطاقته الصفراء الخامسة في مباراة ناديه إنتر ميامي ضد فريق سينسيناتي، في الجولة 33 من الموسم الاعتيادي للدوري الأمريكي - كما ذكرنا -.
لكن هذه البطاقات الخمس التي تحصل عليها ميسي، لم تعد جميعها محسوبة في رصيد الإيقاف التراكمي أساسًا؛ نظرًا لاستفادته من قاعدة "حافز السلوك الجيد" مرتين خلال الموسم.
فقد أكمل الأسطورة الأرجنتينية سلسلة من 5 مباريات متتالية دون إنذار، ليستفيد من تخفيض بطاقة صفراء واحدة في رصيده.
كما استفاد من التخفيض مرة أخرى، بعد إكمال سلسلة جديدة مستوفية للشروط؛ ليصل إجمالي البطاقات التي خُصمت من رصيده التراكمي إلى "إنذارين".
وبالتالي؛ استفاد الأسطورة الأرجنتينية من تخفيضين من أصل ثلاثة تسمح بهم لوائح الدوري الأمريكي؛ لتكون الحصيلة كالتالي:
- البطاقات الصفراء التي حصل عليها خلال الموسم: 5.
- البطاقات الصفراء التي خُصمت من رصيده التراكمي: 2.
- البطاقات الصفراء المحتسبة لأغراض الإيقاف: 3.
وبناءً على ذلك؛ لم يصل ميسي بعد إلى البطاقات الصفراء الخمس المحتسبة للإيقاف، ليحق له المشاركة ضد نيو إنجلاند في الجولة 34 من الموسم الاعتيادي لمسابقة الدوري الأمريكي.