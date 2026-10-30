كلٌّ يستفيد بطريقته: وسط جدل "الرأفة مع كريستيانو رونالدو".. ليونيل ميسي يعيش في جنة القوانين الأمريكية و"السلوك الجيد ينقذه"!

الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي، تلقى "إنذارًا" في مواجهة فريقه ضد سينسيناتي، ضمن منافسات الجولة 33 من الموسم الاعتيادي لمسابقة الدوري الأمريكي 2026.

وهذا هو "الإنذار الخامس" الذي يتلقاه ميسي، خلال الموسم الحالي من الدوري الأمريكي؛ ما يعني وفقًا لنظام تراكم البطاقات.. إيقافه لمدة مباراة، وغيابه عن مواجهة نيو إنجلاند في الجولة 34.

إلا أن شبكة "TYC Sports" أعلنت في الساعات القليلة الماضية، إمكانية مشاركة ميسي بشكل طبيعي في مباراة إنتر ميامي ضد نيو إنجلاند؛ رغم وصول عدد الإنذارات التي حصل عليها خلال الموسم، إلى خمسة.

* إذًا.. كيف سيشارك ميسي في هذه المباراة؟!

هنا سنعود إلى النقطة التي ذكرناها في بداية تقريرنا؛ وهي المزايا الانضباطية في قواعد الدوري الأمريكي، والتي وجدها ميسي بعد الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي.

من بين هذه المزايا، ما يُعرف باسم "حافز السلوك الجيد"؛ حيث تسمح هذه القاعدة للاعب بتخفيض عدد البطاقات الصفراء المحتسبة عليه، إذا حافظ على سلوكه الانضباطي خلال عدد معين من المباريات المتتالية.

وبالنسبة لميسي؛ فهو استفاد من هذه القاعدة وخفّض عدد البطاقات الصفراء المحتسبة في رصيده، بسبب سلوكه الانضباطي في سلسلة من المباريات المتتالية.