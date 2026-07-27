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محمود خالد

نبذ بنزيما وتجريد رونالدو من رجاله .. هدم "الأعمدة الثلاثة" يدق جرس الإنذار في المشروع السعودي!

فقرات ومقالات
دوري روشن السعودي
كريستيانو رونالدو
كريم بنزيما
رياض محرز
النصر
الهلال
الاتحاد
الأهلي

دوري روشن يواجه أصعب اختبار في مسيرته..

منذ ليلة الثلاثين من ديسمبر 2022، التي كانت بمثابة "لحظة فارقة" في المشهد السعودي، بعد إعلان نادي النصر عن صفقته التاريخية، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، صار مشروع المملكة، محور حديث العالم، لاسيما بعدما تابعه موسم ميركاتو صيفي "استثنائي" بكل معنى الكلمة، بعد انتقال عدد كبير من نجوم العالم إلى دوري روشن، بالتزامن أيضًا مع انتقال ملكية الأندية الأربعة الكبار (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ولكن، يمكن القول إن المشروع السعودي، الذي تكلّل بالفوز بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2034، وبات يراهن على نجومه الأجانب، في مقارعة الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد تحقيق نتائج قياسية في نسب المشاهدات وشراء حقوق البث، يمرّ حاليًا بالاختبار الأصعب على الإطلاق، وكأنه أمام طريقين؛ أكون أو لا أكون.

من المتعارف عليه، أنه رغم انتقال عدد كبير من النجوم العالميين إلى الدوري السعودي، إلا أنه كان هناك ثلاث واجهات رئيسة؛ كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، رياض محرز؛ لاسيما وأن نموذج نيمار لم يكلل بالنجاح، بسبب تعرضه لإصابة الرباط الصليبي التي غيبته طويلًا عن الملاعب، قبل أن يعود إلى سانتوس البرازيلي.

العديد من الأحداث التي شاهدناها في الآونة الأخيرة، تفيد بأن المشروع السعودي، بات أمام معترك فاصل واختبار صعب للحفاظ على قوامه الأساسي، خاصة وأننا أمام تحول "فارق"، في ظل توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو التخلي عن الحصة الأكبر في ملكية الأندية الكبار، والذي بدأ مع الهلال بانتقال ملكيته إلى الأمير الوليد بن طلال.

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    كريستيانو رونالدو .. من الإضراب إلى "فقدان رجاله"

    لا يزال نادي النصر يعيش تحت وطأة أزمة مالية، أجبرته على عدم إبرام تعاقدات كبرى في الفترة الشتوية، ومن ثم خضوعه للجنة الرقابة المالية، ناهيك عن "أنباء" قرار الفيفا بوقف قيد النادي في وقت سابق، قبل حل الأزمة، ثم الإعلان عن حجم ديون العالمي، التي بلغت 800 مليون ريال.

    وكان كريستيانو رونالدو قد قرر الإضراب عن المباريات، في فبراير الماضي، اعتراضًا على عدم قدرة النصر على إبرام الصفقات، فيما أشارت تقارير إلى أنه تلقى وعودًا بتحسين الوضع، ليعود إلى المباريات، في الموسم الذي قاد فيه الفريق للتتويج بدوري روشن السعودي.

    ولكن، ما يمكن قوله إن النصر يعيش أزمة حقيقية، في ظل التقارير الواردة بشأن قرارات صندوق الاستثمارات العامة، بقيد صلاحيات الرئيس التنفيذي جوزيه سيميدو، وكذلك المدير الرياضي سيماو كوتينيو، اللذين كان رونالدو "كلمة السر" في استقطابهما إلى النادي، فضلًا عن إعفاء لويس بارافيتا، الذي كان ممثلًا عن النجم البرتغالي، من عضوية مجلس الإدارة، وعضوية اللجنة التنفيذية.

    أضف إلى ذلك، ما قيل بشأن قطع رونالدو لإجازته، من أجل الانضمام لمعسكر النصر، وشعوره بالغضب تجاه الأزمة المالية، التي تسببت في تعثر إتمام صفقة البرتغالي سامو كوستا، خاصة وأن صفقات النصر، ما بين التعاقدات الجديدة أو تجديد العقود، على غرار عبد الرحمن غريب ويوسف الطحان، لا تزال معلّقة، بسبب عدم تمريرها من قِبل لجنة الرقابة المالية.

    هذا الأمر ربما يمثل "عقبة كبرى" أمام استمرار كريستيانو رونالدو، الذي يرتبط بعقد حتى صيف 2027، وسط أنباء حول تهديده بشأن عدم المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم المُقبل، خاصة وأنه يعد الواجهة الأبرز للمشروع السعودي، والذي أعرب - في أكثر من مناسبة - عن عشقه الكبير للحياة في المملكة.

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  • Benzema Al Hilal Al Ittihad Gemini/Getty

    كريم بنزيما .. من مساومة الاتحاد إلى رفض مقترح الهلال

    أما عن كريم بنزيما، الواجهة الثانية للمشروع السعودي، فقد بات في وضع لا يُحسد عليه مع الهلال، وذلك بعد نصف موسم فقط، منذ "مفاجأة" رحيله عن الاتحاد لارتداء قميص الزعيم في الميركاتو الشتوي.

    القائد الفرنسي الذي يدخل عامه الأخير في عقده مع الهلال، رفض مقترحًا من الإدارة، بالرحيل إلى أحد الأندية الصاعدة في دوري روشن، ليشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية، حتى ينال حريته في الانتقال لأي وجهة دون تدخل من الإدارة.

    وجاء ذلك بعد سيناريو رحيله عن الاتحاد، الذي حوّله من "بطل إنجازات" العميد في 2025، إلى المنبوذ الأول لجماهير النمور، في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "ليكيب"، بأن الإدارة الاتحادية عرضت على بنزيما، تجديد عقده بشكل مجاني، مقابل الحصول على عوائد حقوق صورته، الأمر الذي اعتبره القائد الفرنسي بمثابة إهانة له.

    ورغم أن الإعلامي هتان النجار، المقرّب من البيت الاتحادي، نفى أنباء التفاوض مع بنزيما بشأن تجديد عقده مجانًا، مبينًا أن عرض التجديد كان يتضمن حصوله على 250 مليون ريال سنويًا، إلا أنه اشترط الحصول على 400 مليون، كما أنه حاول الضغط على الإدارة لتجديد عقده في الصيف الماضي، رافضًا اتجاه الإدارة نحو ربط التجديد بتقييم مستواه خلال موسم 2025-2026، ولن يبقى سيناريو كريم بنزيما، بشكل عام، بمثابة أزمة جديدة تواجه أحد أعمدة المشروع السعودي.

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    رياض محرز .. غضب وكيله من "مفاجأة" الرحيل

    بعد ثلاثة مواسم، قرر النادي الأهلي، توجيه الشكر إلى نجمه الجزائري رياض محرز، الذي كتب التاريخ مع الراقي بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن سيناريو رحيله أيضًا، صاحبه الكثير من الجدل.

    جناح مانشستر سيتي السابق، الذي كان يُعد النجم الأول في الأهلي، وإحدى واجهات المشروع السعودي، كان يتواجد مع منتخب الجزائر في كأس العالم 2026، عندما قررت الإدارة الأهلاوية، استغلال بند في عقده، من أجل عدم التجديد.

    وبحسب رواية الإعلامي محمد البكيري، فإن مسيري شركة الأهلي، تلقوا اتصالًا من وكيل أعمال رياض محرز، الذي تحدث بغضب بشأن الأنباء المتسارعة حول الاستغناء عن خدمات موكله.

    سبب غضب وكيل محرز أنه لم يتلقّ أي رسالة بريد إليكتروني، بشأن ذلك، فضلًا عن سفر الجزائري للمشاركة في كأس العالم، وسط اطمئنان من مسؤولي الأهلي بإكمال عقده الذي يبلغ قرابة 30 مليون يورو سنويًا، ويتبقى فيه عام واحد، فيما أبلغته شركة الأهلي بأنها ستبلغه بقرارها النهائي خلال أسبوعين.

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    كلمة أخيرة..

    وبخلاف رونالدو وبنزيما ومحرز، فإن المشروع السعودي تلقى العديد من الاختبارات الصعبة، خلال الفترة الماضية، التي تؤكد أن تحديًا كبيرًا سيكون في انتظار المملكة، من أجل الحفاظ على مسيرتها التي أثارت اهتمام العالم.

    اختبارات مثل حديث جواو كانسيلو، في ليلة احتفاله مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني، بأن إدارة الهلال لم تفِ بوعدها له، فيما يتعلق باستبعاده من القائمة المحلية، وكذلك الظهير رينان لودي الذي فسخ عقده من طرف واحد، وقدم شكوى لدى الفيفا ضد الزعيم، فضلًا عن المنتخب السعودي، وتراجع نتائجه مؤخرًا بشكل كبير، وخروجه مبكرًا من كأس العالم 2026، وحديث المدربين السابقين للأخضر، روبرتو مانشيني وهيرفي رينارد، بشأن أزمة الأجانب، وقلة دقائق مشاركة اللاعبين المحليين في دوري روشن السعودي.

    كلها أسباب تجعلنا نقول إن المشروع السعودي بات أمام "أمواج عاتية"، من أجل إثبات استمراره، وأنه لن يسقط في فخ مشروع الصين، الذي لم يستمر طويلًا بعدما كان وجهة أيضًا لاستقطاب النجوم العالميين.