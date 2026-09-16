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أحمد فرهود

النادي الذي قال "لا" لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.. باير ليفركوزن ضحية "الميركاتو الوهمي" بسبب الأصدقاء!

فقرات ومقالات
كريم بنزيما
كريستيانو رونالدو
باير ليفركوزن
النصر
الهلال
الاتحاد
تشابي ألونسو
موسى ديابي
لوكاس فاسكيز
الدوري الألماني

باير ليفركوزن ارتبط بأساطير اللعبة.. ولكن!

باير ليفركوزن ليس هو النادي الأكبر في ألمانيا، وقد لا يكون بين الثلاث الأوائل تاريخيًا؛ ولكنه أشغل العالم أجمع في السنوات الأخيرة، بسبب ارتباطه بأساطير اللعبة.

نعم.. اسم ليفركوزن ارتبط عام 2024، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ قبل أن تخرج شائعات في الأيام الحالية، عن إمكانية تعاقد النادي مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

رونالدو كان مرتبطًا بعقدٍ مع عملاق الرياض النصر، في عام 2024 - ولا يزال حتى الآن بالطبع -؛ وذلك عندما قيل إن باير ليفركوزن يريد التعاقد معه، وقتها.

أما بنزيما فلا يرتبط بأي نادٍ حاليًا؛ حيث فسخ عملاق الرياض الهلال عقد اللاعب بـ"التراضي"، في صيف العام الحالي.

بمعنى.. المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، يحق له التوقيع مع أي نادٍ "مجانًا"؛ حتى بعد غلق باب الانتقالات الصيفية، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ارتباط اسم رونالدو وبنزيما بنادي باير ليفركوزن..

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty

    كريستيانو رونالدو.. "كذبة" الانتقال إلى باير ليفركوزن!

    قدّم نادي باير ليفركوزن الألماني موسمًا تاريخيًا في 2023-2024، تحت قيادة المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو، في ذلك الوقت.

    ألونسو قاد ليفركوزن، للتتويج بأول لقب في مسابقة الدوري الألماني، عبر تاريخ هذا النادي؛ وذلك بكتيبة من النجوم المُتألقة، وبدون أي هزيمة.

    وبناء على ذلك؛ ضمن ليفركوزن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، في الموسم التالي مباشرة 2024-2025.

    وفي نفس الوقت؛ كان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يُعاني مع عملاق الرياض النصر، بتلقيه مجموعة من الصدمات المتتالية.

    وانضم رونالدو إلى النصر في يناير 2023، ولكنه ظل يخسر البطولة تلو الأخرى، في سنواته الأولى؛ قبل أن يتوج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    المهم؛ في ظل صدمات رونالدو مع الفريق النصراوي؛ قيل إنه قد ينتقل إلى ليفركوزن صيف 2024، للأسباب التالية:

    * أولًا: طلب شخصي من المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو؛ الذي كان يتولى القيادة الفنية للفريق الأول وقتها.

    * ثانيًا: رغبة باير ليفركوزن في ضم اسم كبير؛ لمساعدة الفريق الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    ومن المعروف أن ألونسو زامل رونالدو كـ"لاعب"، في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال الفترة من 2009 إلى 2014؛ كما أنه صرح علنًا بعد انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ الألماني فيما بعد، أنه يتمنى رؤية الأسطورة البرتغالية في بلاد المانشافت.

    أي أن صداقة ألونسو ورونالدو، بالإضافة إلى مشاركة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ هي التي وقفت وراء أخبار ارتباط اسم الأسطورة البرتغالية بالنادي الألماني أساسًا.

    إلا أن الحقيقة جاءت مختلفة تمامًا؛ وهي ما يُمكن تلخيصها فيما ذكره موقع "90min"، على النحو التالي:

    * 1/ أخبار ربط رونالدو بالانتقال إلى ليفركوزن، ظهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن حسابات وهمية.

    * 2/ لا يوجد أي تحرك فعلي من ليفركوزن للتعاقد مع رونالدو آنذاك، كما لم يطلب تشابي ألونسو هذا الأمر أبدًا.

    وأساسًا.. خزينة ليفركوزن لم تكن تحتمل رواتب رونالدو الضخمة؛ بالإضافة إلى عمر الأسطورة البرتغالية المتقدم، والذي أثار مخاوف المنافسة في البطولات الكبيرة.

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  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    كريم بنزيما.. باير ليفركوزن يقول "لا" للمهاجم الفرنسي

    كما ذكرنا.. المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما لا يرتبط بأي نادٍ حاليًا؛ وذلك بعد فسخ عملاق الرياض الهلال عقده بـ"التراضي"، في صيف العام الحالي.

    ومنذ فسخ الهلال عقده؛ تضاربت الأنباء بشأن مستقبل بنزيما في عالم الساحرة المستديرة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اعتزال كرة القدم بشكلٍ نهائي.

    * ثانيًا: البقاء في السعودية أو الذهاب للدوري الأمريكي.

    * ثالثًا: الانتقال إلى الدوري التركي أو العودة لنادي طفولته اولمبيك ليون الفرنسي.

    لكن المفاجأة الأكبر جاءت في الساعات الماضية؛ عندما قيل إن بنزيما قد يوقع مع نادي باير ليفركوزن، في صفقة انتقال حر.

    ليس هذا فقط؛ بل ذكرت تقارير عديدة أن بنزيما تواصل مع صديقيه الإسباني لوكاس فاسكيز والفرنسي موسى ديابي، استعدادًا للانضمام إلى ليفركوزن.

    فاسكيز وديابي يلعبان حاليًا في صفوف ليفركوزن، حيث زامل الأول بنزيما في العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال الفترة من 2015 إلى 2023؛ بينما لعب الثاني مع المهاجم الفرنسي المخضرم في النادي الجدّاوي الكبير الاتحاد، من صيف 2024 إلى يناير 2026.

    ومثل قصة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ظهرت الحقيقة في صفقة بنزيما وباير ليفركوزن، من خلال تصريحات المدير الرياضي للنادي سيمون رولفس مع صحيفة "بيلد"؛ والذي قال خلالها الآتي:

    * 1/ خيار بنزيما غير مطروح حاليًا.

    * 2/ فريق باير ليفركوزن مكتمل تمامًا.

    ويرى رولفس أن هجوم النادي الألماني الحالي "قوي"؛ حيث يتكوّن من التشيكي باتريك شيك والكاميروني كريستيان كوفان، بالإضافة إلى النيجيري فيكتور بونيفاس الذي يتعافى من إصابة في الركبة.

  • Karim BenzemaGetty

    باير ليفركوزن.. صفقة كريم بنزيما ليست ضرورية ولكن!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو: "هل هجوم باير ليفركوزن الألماني لا يحتاج إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما بالفعل؟!".

    وللإجابة على هذا السؤال، بخصوص مدى حاجة ليفركوزن إلى صفقة بنزيما؛ يجب الوقوف عند نقطتين مهمتين للغاية، وهما:

    * أولًا: حالة هجوم باير ليفركوزن في بداية الموسم الحالي 2026-2027.

    * ثانيًا: حالة بنزيما نفسه على المستويين الفني والبدني.

    وإذا نظرنا إلى النقطة الأولى؛ سنجد أن فريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم سجل 12 هدفًا في 4 مباريات، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    هذا المعدل التهديفي يؤكد أن النادي الألماني، يتمتع بهجومٍ قوي للغاية؛ رغم عدم معرفتنا هل سيواصل على ذلك أم لا، لأننا لازلنا في بداية الموسم فقط.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية.. فإننا نستطيع القول إن بنزيما عاش واحدة من أسوأ فتراته الفنية والبدنية؛ منذ بداية موسم 2025-2026، وحتى فسخ عملاق الرياض الهلال عقده مؤخرًا.

    لذا فإن أي نادٍ سيقرر التعاقد مع المهاجم الفرنسي المخضرم، سيعتمد على أمرين لا ثالث لهما؛ على النحو التالي:

    * 1/ الاستفادة من خبرة بنزيما الكبيرة في الملاعب.

    * 2/ المراهنة على استعادة بنزيما جزءًا من مستواه الفني.

    وبناء على ذلك؛ الواقع الحالي يؤكد لنا أن بنزيما ليس بالصفقة الضرورية لباير ليفركوزن، رغم أن النادي الألماني قد يحتاج إلى خبراته في وقتٍ ما من الموسم.

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  • Cristiano Ronaldo Karim Benzema Saudi Pro League 2025 Al-Nassr Al-IttihadGetty

    الخلاصة.. رونالدو وبنزيما بين شائعات الأصدقاء وكلمة لا

    أخيرًا.. يُمكن أن نلخص كل ما ذكرناه في السطور الماضية، بخصوص ارتباط الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بالانتقال إلى نادي باير ليفركوزن الألماني، في نقطتين فقط لا غير؛ هما:

    * أولًا: تواجد أصدقاء رونالدو وبنزيما في باير ليفركوزن؛ كان الشرارة التي أشعلت شائعات انتقالهما إلى النادي الألماني.

    * ثانيًا: باير ليفركوزن قال "لا" لصفقتي رونالدو وبنزيما؛ حيث تم نفي الشائعات مع التأكيد على عدم الحاجة إليهما.

    وعدم تحرك النادي الألماني نحو الصفقتين، رغم أننا نتحدث عن اسمين أسطورين في عالم كرة القدم؛ قد يكون سببه ضخامة الرواتب التي يتحصلان عليها، أو عمرهما المتقدم وحالتهما الفنية والبدنية المتراجعة.

    أي أن الأسباب تعددت، وبقت النتيجة واحدة؛ وهي عدم انتقال رونالدو وبنزيما إلى فريق باير ليفركوزن الأول لكرة القدم، سواء في 2024 أو الآن.