في أول ظهور مع المنتخب البرتغالي بعد الفشل في كأس العالم 2026، تحدث القائد كريستيانو رونالدو عن اعتزاله اللعب نهائيًا، مفسرًا سبب عدم اتخاذه هذا القرار في عمر 41.
"سأعلق حذائي بتلك الحالة" .. كريستيانو رونالدو: حاولوا قتلي وفكرت في الاعتزال بعد كأس العالم
ما القصة؟
في يوليو 2026، ودع البحارة كأس العالم 2026 بالهزيمة أمام إسبانيا (0-1)، في دور الـ16، بينما كان يمني صاروخ ماديرا نفسه في التتويج باللقب العالمي لأول مرة في تاريخه.
بعد تلك النسخة المونديالية، توقع الكثيرون أن يعلن رونالدو تعليق حذائه الدولي، قبل أن يُعلن استدعاءه لمعسكر البرتغال في سبتمبر الجاري، استعدادًا لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية.
لماذا لم يعتزل؟
حضر رونالدو اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي استعدادًا لمواجهة ويلز، غدًا الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.
وفي بداية حديثه، رد الدون على تساؤلات ما إذا كان قد فكر في الاعتزال بعد كأس العالم 2026، قائلًا: "نعم!، لقد فعلت. بالطبع، أنا أفكر دائمًا في قراراتي ومستقبلي وحاضري أيضًا. أنا مفكر وعليك أن تفكر، لهذا السبب أنا هنا، وهذا يعني أنني مستمر في الملاعب".
وأضاف: "لقد تحدثت مع رئيس الاتحاد البرتغالي والمدرب جورج جيسوس، وما زلت أؤمن أنني قادر على مساعدة المنتخب للوصول إلى ما يريدونه، وسأعتزل عندما أشعر أنني لا أقدم أي شيء للفريق".
رونالدو تابع: "أعتقد أنني أستطيع تقديم الدعم للمنتخب، ليس فقط من خلال الأهداف، لكن أيضًا خارج الملاعب. هذا جيل جديد شاب. ولكن بالنسبة لي فإن النقطة الأساسية هي أن أكون قادرًا على أرض الملعب على تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات".
- HMB-Media
"حاولوا قتلي، لكن ببندقية صيد"
وانتقل كريستيانو رونالدو للحديث عن الانتقادات التي تطاله من البعض، معلقًا: "لقد قلت ذلك كثيرًا في المنزل مع أصدقائي. أنا ألعب كرة القدم منذ سنوات عديدة، وكنت موضع ترحيب في كل مكان تقريبًا، باستثناء استثناءات قليلة.
"أشعر أن الجماهير البرتغالية تحبني، لكنني أفهم أن بعض القنوات التلفزيونية تريد انتقادي، لقد حاولوا قتلي، ولكن فقط ببندقية صيد. إنهم يموتون رغبةً في ألا أتي إلى المنتخب الوطني بعد الآن، لكنني لا أزال أستطيع الابتعاد عن ذلك".
واختتم في هذا الشأن: "على أي حال، لقد اعتدت على ذلك. لأكثر من 20 عامًا وأنا أفعل هذا، لكن ذكرياتي هي مع الأشخاص الذين يحبونني".
حلم الألف هدف
الختام مع سؤال ما إذا كان مهووسًا بحلم تسجيل ألف هدف في مسيرته الكروية، ليجيب: "أعرف لماذا يحب الأطفال الصغار رونالدو، لأنهم يرونني كقدوة، وسأستمر في فعل ذلك، حتى عندما أعتزل، بعد عشر سنوات.
"أنا سعيد بنفسي. لا يهم إذا لعبت غدًا، أو إذا ارتحت في المباراة التالية، بالنسبة لي الشيء الأكثر أهمية هو أنني أشعر أنني بحالة جيدة".
- AFP
جيسوس يؤكد مشاركة رونالدو أساسيًا
من جانبه، أكد المدير الفني للمنتخب البرتغالي جورج جيسوس مشاركة رونالدو أساسيًا في مواجهة ويلز غدًا، والمقرر لها الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.
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