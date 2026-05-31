مصير عادل رامي.. تحذير هام لكريستيانو رونالدو من اقتحام عالم السنيما!
نصيحة لوبوف لـ«كريستيانو رونالدو» في مسيرته التمثيلية
يعتقد فرانك لوبوف، اللاعب الدولي الفرنسي السابق الذي نجح في التخلي عن حذاء كرة القدم لبدء مسيرة مهنية في السينما والمسرح، أن رونالدو يمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق نجاح باهر في هوليوود. ومع ذلك، يحذر الفائز بكأس العالم من أن الموهبة وحدها لن تكون كافية للمهاجم لإتقان مهنة جديدة. ويصر لوبوف، الذي ظهر في الفيلم السينمائي عن حياة ستيفن هوكينغ "The Theory of Everything"، على أن اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا يجب أن يتعامل مع التمثيل بنفس الانضباط الذي كان يتعامل به مع كرة القدم.
متحدثًا نيابة عن CSB، قال لوبوف لموقعShowbiz Cheat Sheet: "سيكون كريستيانو رونالدو ممثلًا رائعًا إذا فعل شيئًا واحدًا بشكل صحيح... إذا أراد القيام بذلك، لدي نصيحة له: خذ دروسًا في التمثيل. لا تعتقد أنك ممثل بهذه البساطة. لقد كان أفضل مثال على العمل الجاد ليصبح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم. لذا، لكي تصبح ممثلاً، عليك أن تعمل أيضاً. أنا متأكد تماماً من أن كريستيانو رونالدو سيكون ممثلاً رائعاً. أتمنى له التوفيق، لكن عليه أن يلتحق بدورات في التمثيل. عليه أن يحترم عالم هذه الصناعة."
تجنب عيوب الهواية
يؤكد لوبوف أن التدريب الاحترافي هو السبيل الوحيد لتجنب الإحراج الناجم عن فشل الانتقال إلى عالم التمثيل. وأشار إلى لاعبين آخرين حاولوا القيام بهذه الخطوة دون تلقي تعليم رسمي، مستشهدًا بهم كمثال تحذيري للفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية. وأبرز الفرنسي أن كون المرء من المشاهير لا يعني تلقائيًا أنه ممثل بارع، مشيرًا إلى أن تقنيات الصوت والحضور المسرحي مهارات محددة يجب اكتسابها بمرور الوقت.
ولتوضيح وجهة نظره، أشار المدافع السابق لفريق تشيلسي إلى محاولة مسرحية قام بها لاعب سابق آخر مؤخرًا. "رأيت أن عادل رامي كان يؤدي مسرحية خلال الأشهر الأربعة الماضية، لكنه لم يتابع أي دورات تدريبية"، أوضح لوبوف. "وعندما سألوني عن رأيي، قلت إنني لم أشاهده. لا أريد أن أشاهده لأنني أعرف ما الذي سيفتقر إليه. سيفتقر إلى الصوت والحضور. وهذا أمر طبيعي لأنه لا يعرف أن هذه مهنة. إنها مهنة حقيقية".
هل سيكون له مستقبل في سلسلة أفلام «فاست آند فيوريوس»؟
الشائعات التي تدور حول مستقبل رونالدو السينمائي تكتسب بالفعل زخماً كبيراً في هوليوود. فقد أثار نجم أفلام الأكشن فين ديزل مؤخراً عاصفة من التكهنات عندما ألمح إلى أن المهاجم البرتغالي قد ينضم إلى سلسلة أفلام «فاست» في الجزء الأخير المرتقب من ملحمة سباقات الشوارع. وأثار ديزل فضول المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعياً أن صانعي الفيلم قد كتبوا بالفعل دوراً له في الفيلم الذي يحمل عنوان «فاست فوريفر».
وبحسب ما ورد، فإن رونالدو منفتح على فكرة التمثيل، حيث أعرب عن اهتمامه بذلك في الماضي خلال بعض المقابلات. وبينما يواصل تسجيل الأهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين، يتضح أن تركيزه يتوسع ليشمل إرثه خارج الملعب. ومن شأن ظهوره في دور ضيف شرف إلى جانب ديزل وفريقه أن يمثل خطوة أولى ضخمة نحو عالم يمكن لرونالدو فيه الاستفادة من شهرته العالمية غير المسبوقة لفترة طويلة بعد توقفه عن تسجيل الأهداف.
إطلاق استوديو الأفلام UR•MARV
وبعيدًا عن أدواره التمثيلية البسيطة، بدأ رونالدو بالفعل في ترسيخ مكانته كقوة مؤثرة خلف الكاميرا. ففي أبريل 2025، أعلن عن مشروع تجاري مهم من خلال إطلاق استوديو أفلامه المستقل الخاص، UR•MARV، بالشراكة مع المخرج البريطاني الشهير ماثيو فون. ويهدف هذا التعاون إلى سد الفجوة بين الرياضة وسرد القصص، باستخدام تقنيات مبتكرة لإنتاج محتوى أكشن عالي الجودة للجمهور العالمي.
وقد أثمرت الشراكة مع مخرج فيلم Kingsman عن نتائج بالفعل، حيث أفادت التقارير أن الثنائي قد مول بالفعل فيلمين من أفلام الحركة. وفيما يتعلق بهذا التحول في مسيرته المهنية، قال رونالدو: "هذا فصل مثير بالنسبة لي، حيث أتطلع إلى مشاريع جديدة في مجال الأعمال." وأبدى فون نفس القدر من الحماس تجاه هذا التعاون، واصفاً نجم النصر بأنه "بطل خارق في الحياة الواقعية" قد صنع بالفعل قصصاً على أرض الملعب لا يمكن لأي كاتب سيناريو أن يتخيلها.