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Cristiano Ronaldo Abderrazak Hamdallah (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

رونالدو يمحو تاريخ حمد الله .. "الصدفة" أنقذت كريستيانو وأحبطت "بكاية" جماهير النصر!

فقرات ومقالات
النصر
التعاون
دوري روشن السعودي
كريستيانو رونالدو
عبد الرزاق حمد الله

رونالدو قاد النصر للفوز على التعاون..

بعد أن نجح في مسح "رقمه التاريخي" مع النصر، كان الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على موعد مع مواجهة جديدة ضد عبد الرزاق حمد الله، في لقاء كان بعنوان "الصدفة"، حققت فيه كتيبة أنج بوستيكوجلو، فوزًا مثيرًا على التعاون بنتيجة (2-1)، في معقل الأول بارك.

بوستيكوجلو يحافظ على العلامة الكاملة مع النصر، بـ5 انتصارات، منها أربع في دوري روشن، بعدما نجح رونالدو في قلب الطاولة، فبينما تقدم بسام الحريجي للتعاون في الدقيقة 11، جاءت ثنائية العالمي، عن طريق سامو كوستا ورونالدو في الدقيقتين 45+5 و50.

رونالدو محا أسطورية حمد الله مع النصر، وصار كريستيانو هو الهدّاف التاريخي للعالمي في دوري المحترفين، برصيد 104 هدف، في الوقت الذي كان حمد الله يكافح هجومًا شرسًا من جماهير الأصفر.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو وعبد الرزاق حمد الله، في مواجهة النصر والتعاون؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

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  • هل عاد رونالدو من حفل دوري الأبطال؟

    وكأن كريستيانو رونالدو، كان بحاجة للمزيد من الإجهاد، وهو الذي تشير مبارياته الأولى مع النصر، إلى عدم وصوله إلى الجاهزية الكاملة، بعد عودته من إجازة كأس العالم.

    سفر سريع إلى موناكو، للمشاركة في مراسم حفل قرعة دوري أبطال أوروبا، ثم العودة إلى الرياض، ومن ثم البدء "أساسيًا" في تشكيل النصر أمام التعاون.

    والسؤال هو: "هل أخطأ أنج بوستيكوجلو، في الدفع برونالدو في التشكيل الأساسي، بدلًا من إشراكه بديلًا مثلما شاهدنا أمام الرياض؟".

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  • التعاون يرهق رونالدو .. الحل في "سرقة" سيماكان

    وبالنظر إلى "تكتيك" التعاون أمام كريستيانو، فقد كان كفيلًا بإضفاء المزيد من المتاعب على القائد البرتغالي، في ظل خطة خماسي الدفاع، وإغلاق منافذ التمرير، ما أجبر الـCR7، على التراجع كثيرًا من أجل فتح المزيد من المساحات لنفسه، دون أن ينجح في تهديد مرمى مايلسون.

    الوجه الإيجابي: هو بذل رونالدو جهدًا كبيرًا في التراجع وفتح المساحا، سواءً في العمق أو الأطراف.

    الوجه السلبي: الاستعراض في لقطاته، حيث كان رونالدو يميل كثيرًا إلى محاولة التوغل بين الدفاعات، ولعلّ ذلك ما جعلنا نشاهد الدقيقة 39، حينما حاول صنع (1-2)، للتقدم إلى منطقة الجزاء، قبل أن يتعرض لإعاقة، أثارت جنون جماهير النصر، بعدما قرر الحكم استئناف اللعب.

    ولكن، رغم كل شيء، سجل رونالدو هدفه الثاني في دوري روشن، هذا الموسم، رغم أن الوصف الأمثل لهذا الهدف، هو "سرقة" سيماكان الذي كان يوجه الكرة إلى الشباك، ولكن بتمركز كريستيانو، غيّر سير الكرة إلى المرمى.

    * إحصائيات رونالدو ضد التعاون في جميع المسابقات:

    مباريات: 9

    فاز: 5

    تعادل: 2

    سجل: 5

    صنع: 3

  • حمد الله .. "بكاية" جماهير النصر الذي منعته العارضة

    مجرد ظهوره في الأول بارك، كان كفيلًا بإطلاق صافرات استهجان واسعة، ومع كل حركة، يردد الجمهور النصراوي، "يا بكاية"، سيناريو معتاد لن نتوقف عنده كثيرًا، رغم أن هذا الهجوم الشرس من الجندي رقم "12"، كفيل بأن يجعلك إما متحديًا بكل قوة، أو مرتعشًا.

    حمد الله حاول السر على الطريق الأول، فتجاهل انتقادات الجماهير، وحاول أن يضفي هدفه الثالث في دوري روشن، وهو الأمر الذي كاد أن يحدث بطريقة فكاهية، حينما سدد يونس البحراوي، كرة اصطدمت به، بعد سقوطه على الأرض، لتغير مسارها وترتطم في العارضة، قبل أن ترتد إلى بسام الحريجي الذي تابعها في الشباك.


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  • بعيدًا عن الصمود .. لماذا يستحق حمد الله الإشادة؟

    رغم أنه لم يزر نواف العقيدي، إلا في محاولة الكرة التي ارتطمت بالعارضة، ولكن هناك نقاط ربما تحسب للمهاجم المغربي، وتجعله يستحق الإشادة أمام النصر..

    * اللعب على الانطلاقات لاستقبال البينيات الطويلة.

    * ممارسة أدوار دفاعية، كان أبرزها في الدقيقة 49، حينما قرأ حمد الله تمريرة جواو فيليكس "الذكية" إلى رونالدو من ركلة حرة، قبل أن يقطع الكرة قبل وصولها للدون.

    ولكن، إذا ما نظرنا إلى جانب جدلي آخر في حمد الله، فقد تمثل في اعتراضاته المتكررة على قرارات الحكم، رغم أن القانون يلزم بتواجد قائدي الفريقين فقط أمام الحكم من أجل إبداء الملاحظات حول فرمانه في أرض الملعب.

    * إحصائيات عبد الرزاق حمد الله ضد النصر

    مباريات: 8

    فاز: 3

    تعادل: 3

    سجل: 5

    صنع: 1

  • "الصدفة" خدمت رونالدو وحرمت حمد الله

    العنوان الأبرز للمواجهة التي تجمع بين الثنائي، فكلاهما وجد لعبة الصدفة أمامه، حمد الله كاد أن يسجل منها لولا العارضة، ورونالدو وجد كرة سيماكان أمامه فضبط قدمه ووضعها في الشباك.

    لعبة غريبة، وكأن طريق رونالدو إلى الألفية، أسهل من طريق حمد الله إلى "السومية"، فالصدفة قادت كريستيانو إلى هدفه الـ978، ليصبح على بعد 22 هدفًا من حلم الألف في مسيرته، بينما لا يزال فارق الثلاثة أهداف، قائمًا أمام حمد الله، ليعادل رقم عمر السومة، في صدارة هدافي دوري المحترفين السعودي عبر تاريخه.

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