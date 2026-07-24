Goal.com
مباشرالتذاكر
portugal-bruno-fernandes-cristiano-ronaldo(C)Getty Images
محمود خالد

بين إنقاذه من كبوته المالية وإقناع برونو فيرنانديش .. كريستيانو رونالدو يفرض شروطه على النصر!

انتقالات
النصر
كريستيانو رونالدو
برونو فيرنانديز
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز

هل ينجح رونالدو فيما فشل فيه الهلال؟

في الوقت الذي يدور فيه الحديث بشأن تحرك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من أجل إنقاذ نادي النصر من "كبوته" المالية، إلا أن قائد الفريق يبدو أنه سيحتاج إلى صلاحيات لإدارة المرحلة المُقبلة.

وبينما يقضي النصر معسكره في البرتغال، تحت قيادة المدير الفني آنج بوستيكوجلو، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد "2026-2027"، قرر رونالدو قطع إجازته التي حصل عليها بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم، من أجل التواجد برفقة زملائه.

  • مشاكل النصر المالية

    ولا يزال النصر في انتظار حل الأزمة الإدارية التي تمنعه من إتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا، محور ريال مايوركا، ليصبح أولى صفقاته الصيفية، في ظل وضع النادي تحت الرقابة المالية.

    وكانت المؤشرات الأوليّة في معسكر النصر، غير مطمئنة، رغم نجاح التعاقد مع المدير الفني الجديد آنج بوستيكوجلو، حيث اتجهت بعثة النصر إلى أبها، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، إلا أنه تم إلغاء المعسكر بعد يومين فقط، في ظل اعتراض اللاعبين على ضعف الإمكانات والتجهيزات في مقر الإقامة.

    وكان مقررًا أن تطير بعثة النصر، الأحد الماضي، إلى البرتغال، بعد تقديم موعد مرحلة الإعداد الثالثة، من 25 يوليو، قبل أن يتم إخطار اللاعبين بشكل مفاجئ، بتأجيل مغادرة المملكة، إلى البرتغال، لعدم الحصول على إذن الهبوط في مطار لشبونة، ليضطر اللاعبون للعودة من المطار مرة أخرى.

    أضف إلى ذلك، ما ورد على لسان المتحدث الرسمي السابق للنصر، سعود الصرامي، بأن مكافآت التتويج بلقب دوري روشن، قد تم تسليمها "نقدًا" إلى اللاعبين (أي لم يتم عبر تحويل بنكي).

    • إعلان

  • صلاحيات رونالدو

    وأوضح موقع 365Scores، أن كريستيانو رونالدو طلب أن تتمتع الإدارة الرياضية للنادي بكامل الصلاحيات والاستقلالية، من أجل تنفيذ خطة التعزيزات، وفق شروط صارمة للقائد البرتغالي، الذي يبدو أنه يريد السيطرة على سوق النصر في موسم الميركاتو، من أجل تجنب أي تدخلات قد تعيق بناء تشكيل الفريق.

    رونالدو طالب بعدم تدخل الإدارة في عمل الثنائي البرتغالي، المدير الرياضي سيماو كوتينيو، والمدير التنفيذي جوزيه سيميدو، حيث يريد كريستيانو أن تكون قرارات التعاقدات والرحيل، وفق معايير رياضية واضحة، دون عوائق داخلية، لدعم طموحات العالمي خلال الموسم المُقبل.

  • BRUNO FERNANDES MANCHESTER UNITEDGetty Images

    صفقة برونو

    وفي هذا السياق، ظهرت مبادرات قوية داخل إدارة النصر، لإجراء اتصالات رسمية مع الدولي البرتغالي برونو فيرنانديش، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، من أجل التعرف على مطالبه المادية، و"جس النبض"، بشأن مدى قبوله فكرة اللعب مع كتيبة رونالدو.

    ويبذل كريستيانو جهودًا مكثفة، لإقناع برونو فيرنانديش، بالمشروع السعودي، مستفيدًا من جمود مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، رغم تأكيد اللاعب ذاته، في مقابلات سابقة، بأنه رفض التوجه إلى الدوري السعودي، علمًا بأن اسمه ارتبط بالانتقال إلى الهلال.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • عرض يوفنتوس

    ورغم أن برونو فيرنانديش لم يخطف الأضواء في كأس العالم 2026، إلا أن ما قدمه في الموسم الماضي "2025-2026"، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يصنع 21 تمريرة حاسمة في موسم واحد، ليتوج على إثرها بجائزة أفضل لاعب في البريمييرليج، ويقود فريقه للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، ما يجعله محط أنظار الجميع.

    وذكرت "سبورت إيطاليا"، بأن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني ليوفنتوس، طلب من إدارة ناديه، أن تستعلم بشأن قائد مانشستر يونايتد، لمعرفة مدى إمكانية التعاقد معه، رغم أن راتب البرتغالي قد يصير عائقًا أمام إتمام الصفقة، حيث يتقاضى اللاعب 22.8 مليون يورو سنويًا، في الوقت الذي يعد فيه لاوتارو مارتينيز، الأعلى أجرًا في الدوري الإيطالي، براتب صافٍ يبلغ 9 ملايين يورو (بإجمالي 16.6 مليون).

  • brozovicGetty Images

    رحيل عن النصر

    ولا يزال النصر في انتظار إبرام تعاقداته، خلال الفترة الصيفية، في الوقت الذي أعلن فيه عن رحيل اثنين من لاعبيه "الأجانب"، حيث انتقل المهاجم الكولومبي جون دوران، على سبيل الإعارة، إلى بنفيكا، بينما تم توجيه الشكر إلى لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

  • NassrGetty

    معاناة النصر وسط احتفالات التتويج بلقب الدوري

    من ناحيته.. عملاق الرياض النصر يُعاني من أزمة مالية حاليًا، تؤثر على تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية؛ حسب العديد من المصادر المقربة من النادي.

    أزمة النصر المالية، ممتدة من الموسم الرياضي الماضي أساسًا؛ والذي تحصل فيه على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لأول مرة منذ 7 سنوات.

    لقب دوري 2025-2026؛ جاء بقيادة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الذي فضل عدم تجديد عقده والرحيل رسميًا.

    وبعد رحيل جيسوس؛ قام النصر بالتعاقد مع المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، لقيادة الفريق الأول خلال الفترة القادمة.