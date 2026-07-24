بين إنقاذه من كبوته المالية وإقناع برونو فيرنانديش .. كريستيانو رونالدو يفرض شروطه على النصر!

ولا يزال النصر في انتظار حل الأزمة الإدارية التي تمنعه من إتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا، محور ريال مايوركا، ليصبح أولى صفقاته الصيفية، في ظل وضع النادي تحت الرقابة المالية.

وكانت المؤشرات الأوليّة في معسكر النصر، غير مطمئنة، رغم نجاح التعاقد مع المدير الفني الجديد آنج بوستيكوجلو، حيث اتجهت بعثة النصر إلى أبها، لبدء المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، إلا أنه تم إلغاء المعسكر بعد يومين فقط، في ظل اعتراض اللاعبين على ضعف الإمكانات والتجهيزات في مقر الإقامة.

وكان مقررًا أن تطير بعثة النصر، الأحد الماضي، إلى البرتغال، بعد تقديم موعد مرحلة الإعداد الثالثة، من 25 يوليو، قبل أن يتم إخطار اللاعبين بشكل مفاجئ، بتأجيل مغادرة المملكة، إلى البرتغال، لعدم الحصول على إذن الهبوط في مطار لشبونة، ليضطر اللاعبون للعودة من المطار مرة أخرى.

أضف إلى ذلك، ما ورد على لسان المتحدث الرسمي السابق للنصر، سعود الصرامي، بأن مكافآت التتويج بلقب دوري روشن، قد تم تسليمها "نقدًا" إلى اللاعبين (أي لم يتم عبر تحويل بنكي).