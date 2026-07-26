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Cristiano RonaldoGetty Images
محمود خالد

إقالة وقيد صلاحيات: كريستيانو رونالدو بدون رجاله في النصر بسبب الأزمة المالية!

كريستيانو رونالدو
النصر
أنجي بوستيكوجلو
دوري روشن السعودي

بين الحديث عن غضب قائد النصر وتهديده بعدم المشاركة آسيويًا..

يبدو أن الأوضاع الحالية في نادي النصر، ستدفع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، للاستشاط غضبًا، خاصة بعد ظهور تقارير تؤكد أن قائد الفريق، هدد بعدم المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة "2026-2027".

وبدأت بوادر الأزمة المالية تتضح، خلال مجريات الموسم الماضي "2025-2026"، بين عدم القدرة على إبرام صفقات جديدة في الفترة الشتوية، ومن ثم خبر مفاجئ حول قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان النصر من قيد صفقاته الجديدة، وصولًا إلى تعريض النصر لقيود الرقابة المالية.

وبالعودة إلى أزمة حرمان النصر من القيد، فقد تعددت الأسباب وراء قرار الفيفا، ما بين عدم سداد الدفعات المستحقة في صفقة إيمريك لابورت، بقيمة 9 ملايين دولار، قبل أغسطس 2025، وشكوى من المدرب الأسبق روي فيتوريا، للحصول على مستحقاته البالغة 5 ملايين دولار، إثر فسخ عقده من طرف واحد، ومطالبة المدافع دافيد هانسكو بتعويض مالي، إثر فشل انتقاله إلى النصر، وشكوى من كورينثيانز البرازيلي في صفقة ويسلي.

ورغم أن النصر أعلن عن تعاقده رسميًا، مع مدير فني جديد، بعد رحيل البرتغالي جورج جيسوس، بضم المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، إلا أنه لم ينجح في حسم أي صفقة رسمية، في الميركاتو الصيفي.

  • Jose Semedo Al NassrSocial gfx/ Goal Arabia

    رجال رونالدو .. رحيل وتقييد صلاحيات!

    وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر منصة (إكس)، بأنه قد تقرر رسميًا إعفاء لويس بارافيتا، من عضوية مجلس الإدارة، وعضوية اللجنة التنفيذية، علمًا بأن بارافيتا كان ممثلًا عن القائد كريستيانو رونالدو.

    وذكرت صحيفة "الرياضية"، نقلًا عن مصدر مقرب من صندوق الاستثمارات العامة، بأن النصر يعاني من أزمة مالية خانقة، بعد تجاوز حجم الديون المقررة 800 مليون ريال، تعود بمجملها للقرارات المالية المتخذة خلال الموسم الماضي، فيما خلصت التدابير إلى تحديد ثلاثة مسارات من قِبل الصندوق، مالك نادي النصر، لحل الأزمة؛ تمثل أولها في تقييد بعض الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية الحالية في شركة النادي، فضلًا عن التعاقد مع شركات استشارات مالية وتجارية وقانونية مستقلة، من أجل زيادة الإيرادات التجارية.

    هذا الأمر يعطي مؤشرًا نحو تقييد صلاحيات الرئيس التنفيذي جوزيه سيميدو، والمدير الرياضي سيماو كوتينيو، ما يعني تعطيل صلاحيات "رجال" رونالدو.

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  • Cristiano RonaldoGetty Images

    الأزمة تنهي شرط رونالدو "الغاضب"

    وكان الإعلامي محمد البكيري، قد أكد أن رونالدو يشعر بالغضب تجاه تصرفات إدارة النصر، وقرر قطع إجازته، لينضم إلى المعسكر الإعدادي في مدينة لشبونة، من أجل متابعة الوضع عن القرب دون انتظار الإجازة، خاصة في ظل تعثر إنهاء صفقة البرتغالي سامو كوستا، محور ريال مايوركا، الذي جاء بناءً على طلبه، بسبب الأزمة المالية،

    أضف إلى ذلك، "صدمة" القائد صاحب الـ41 عامًا، من التعاقد مع المدير الفني الجديد بوستيكوجلو، دون استشارته، بخلاف عدم تنفيذ أي وعد تلقاه من المسؤولين بنهاية الموسم الماضي، ليهدد بعدم المشاركة في النسخة المُقبلة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ما لم يتوصل النصر لحلول سريعة.

    وجاءت أنباء تقييد صلاحيات سيميدو وسيماو، في الوقت الذي أشار فيه موقع Scores365، إلى أن رونالدو طلب أن تتمتع الإدارة الرياضية للنادي بكامل الصلاحيات والاستقلالية من أجل تنفيذ خطة التعزيزات، وفق شروط صارمة للقائد البرتغالي، الذي يبدو أنه يريد السيطرة على سوق النصر في موسم الميركاتو، من أجل تجنب أي تدخلات قد تعيق بناء تشكيل الفريق.

    رونالدو طالب بعدم تدخل الإدارة في عمل الثنائي البرتغالي، المدير الرياضي سيماو كوتينيو، والمدير التنفيذي جوزيه سيميدو، حيث يريد كريستيانو أن تكون قرارات التعاقدات والرحيل، وفق معايير رياضية واضحة، دون عوائق داخلية، لدعم طموحات العالمي خلال الموسم المُقبل.

  • Samu Costa Cristiano Ronaldo Getty

    صفقات معلقة

    وأشار العصيمي أيضًا إلى أن جميع صفقات النصر، ما بين تعاقدات جديدة أو تجديد عقود، تعد مرفوضة حتى اللحظة، من قِبل لجنة الرقابة المالية، ما بين سامو كوستا ويوسف الطحان وعبد الرحمن غريب والمدرب ماركوس سواريز.

    لم تتوقف توابع تلك الأزمة على رواتب اللاعبين أو الصفقات الجديدة فقط – كما ذكرنا سلفًا – بل تأثر إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد..

    في أوائل يوليو الجاري، سافرت بعثة العالمي إلى أبها، لإقامة معسكر داخلي، إلا أنها عادت بعد يومين فقط، في ظل إعراب اللاعبين عن صدمتهم من ضعف الإمكانات في المعسكر، على إثر الأزمة المالية، بحسب ما أكد الصحفي "محمد البكيري".

    تلك المعاناة ربما تداركتها شركة النصر بتبكير معاد معسكر البرتغال حالي عدة أيام، في محاولة لعزل الفريق بعض الشيء عن الأزمة الحالية، على أمل حلها قبل العودة من لشبونة.

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