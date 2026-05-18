انتقد ترشيح كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري.. وليد الفراج يثير الجدل: أشكر الرابطة على اختياري لتحديد نجم الموسم ولكن!

واستكمالًا لتغريدته.. رأى الإعلامي الرياضي وليد الفراج أنه من الظلم، ترشيح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والقائد سالم الدوسري، ثنائي النصر والهلال تواليًا، للفوز بجائزة "أفضل لاعب" في الموسم الحالي 2025-2026؛ وذلك على حساب أسماء مُتألقة أخرى.
وتساءل الفراج عن كيفية وضع رونالدو وسالم، بين المرشحين لـ"أفضل لاعب" في الموسم؛ مع تجاهل الأسماء التالية:
* المدافع البرازيلي روجر إيبانيز ومتوسط الميدان الفرنسي فالنتين أتانجانا "الأهلي".
* الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو "الشباب".
* صانع الألعاب اليوناني كونستانتينوس فورتونيس "الخليج".
* الجناح الزامبي فاشيون ساكالا "الفيحاء".
واختتم وليد الفراج كلماته بخصوص المرشحين لـ"أفضل لاعب"، في العام الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالقول: "خلطة عجيبة في موسم عجيب".