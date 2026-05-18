أحمد فرهود

انتقد ترشيح كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري.. وليد الفراج يثير الجدل: أشكر الرابطة على اختياري لتحديد نجم الموسم ولكن!

ماذا قال وليد الفراج؟!..

خرج الإعلامي الرياضي وليد الفراج، برسالة مثيرة للجدل؛ وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء الموسم المحلي 2025-2026، في المملكة العربية السعودية.

الموسم الرياضي السعودي سينتهي يوم 21 مايو الجاري؛ وذلك بتحديد بطل دوري روشن للمحترفين، بين عملاقي الرياض "النصر والهلال".

    وفي هذا السياق.. قدّم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، شكره إلى رابطة دوري المحترفين السعودي؛ لاختياره ضمن لجنة تحديد "أفضل لاعب" في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لكن.. رغم شكره اللجنة؛ إلا أن الفراج أعرب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن عدم رضاه على بعض الأسماء المرشحة من الرابطة.

    وعن ذلك يقول الفراج مساء اليوم الإثنين؛ بالحرف: "مع الأسف.. الخيارات لـ(أفضل لاعب) في الموسم، مُحددة بين 5 أسماء فقط".

    وتم ترشيح كل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس، ثنائي نادي النصر؛ بالإضافة إلى "المكسيكي خوليان كينونيس (القادسية)، البرتغالي روبن نيفيش (الهلال) والإنجليزي إيفان توني (الأهلي)"، للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

    أما في جائزة أفضل لاعب سعودي؛ فيتواجد كل من "سالم الدوسري (الهلال)، خالد الغنام (الاتفاق)، مصعب الجوير (القادسية)، هتان باهبري (الخلود) وعبدالإله العمري (النصر)"، ضمن المرشحين.

    واستكمالًا لتغريدته.. رأى الإعلامي الرياضي وليد الفراج أنه من الظلم، ترشيح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والقائد سالم الدوسري، ثنائي النصر والهلال تواليًا، للفوز بجائزة "أفضل لاعب" في الموسم الحالي 2025-2026؛ وذلك على حساب أسماء مُتألقة أخرى.

    وتساءل الفراج عن كيفية وضع رونالدو وسالم، بين المرشحين لـ"أفضل لاعب" في الموسم؛ مع تجاهل الأسماء التالية:

    * المدافع البرازيلي روجر إيبانيز ومتوسط الميدان الفرنسي فالنتين أتانجانا "الأهلي".

    * الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو "الشباب".

    * صانع الألعاب اليوناني كونستانتينوس فورتونيس "الخليج".

    * الجناح الزامبي فاشيون ساكالا "الفيحاء".

    واختتم وليد الفراج كلماته بخصوص المرشحين لـ"أفضل لاعب"، في العام الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالقول: "خلطة عجيبة في موسم عجيب".

    أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر في 2025-2026

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، لعب 29 مباراة مع فريق النصر الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وخلال هذه المباريات؛ سجل رونالدو 26 هدفًا، مع 3 تمريرات حاسمة إلى زملائه.

    وإجمالًا.. جاءت أرقام الأسطورة البرتغالية مع النصر، في جميع البطولات خلال الموسم الرياضي الحالي؛ على النحو التالي:

    * مباريات: 36.

    * دقائق: 3.077.

    * مساهمات تهديفية: 33.

    * أهداف: 28.

    * تمريرات حاسمة: 5.

    ولم يتوّج رونالدو بأي لقب مع النصر، في الموسم الرياضي الحالي - حتى الآن -؛ إلا أنه قد يختمه بالحصول على دوري روشن السعودي للمحترفين، حال الفوز على نادي ضمك في الجولة الأخيرة.

    مسيرة سالم الدوسري مع الهلال في 2025-2026

    من ناحيته.. سالم الدوسري البالغ من العمر 34 سنة، لعب 25 مباراة مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وفي هذه المباريات؛ سجل سالم 8 أهداف، مع 10 تمريرات حاسمة إلى زملائه.

    وبصفةٍ عامة.. جاءت أرقام القائد السعودي الكبير مع الهلال، في جميع البطولات خلال الموسم الرياضي الحالي؛ على النحو التالي:

    * مباريات: 34.

    * دقائق: 2.445.

    * مساهمات تهديفية: 20.

    * أهداف: 10.

    * تمريرات حاسمة: 10.

    وحصل سالم على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مع الهلال، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث تكون الوحيدة في 2025-2026، أو يضم إليها دوري روشن السعودي للمحترفين في النهاية.