انتقد ترشيح كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري.. وليد الفراج يثير الجدل: أشكر الرابطة على اختياري لتحديد نجم الموسم ولكن!

وفي هذا السياق.. قدّم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، شكره إلى رابطة دوري المحترفين السعودي؛ لاختياره ضمن لجنة تحديد "أفضل لاعب" في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

لكن.. رغم شكره اللجنة؛ إلا أن الفراج أعرب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن عدم رضاه على بعض الأسماء المرشحة من الرابطة.

وعن ذلك يقول الفراج مساء اليوم الإثنين؛ بالحرف: "مع الأسف.. الخيارات لـ(أفضل لاعب) في الموسم، مُحددة بين 5 أسماء فقط".

وتم ترشيح كل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس، ثنائي نادي النصر؛ بالإضافة إلى "المكسيكي خوليان كينونيس (القادسية)، البرتغالي روبن نيفيش (الهلال) والإنجليزي إيفان توني (الأهلي)"، للفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

أما في جائزة أفضل لاعب سعودي؛ فيتواجد كل من "سالم الدوسري (الهلال)، خالد الغنام (الاتفاق)، مصعب الجوير (القادسية)، هتان باهبري (الخلود) وعبدالإله العمري (النصر)"، ضمن المرشحين.