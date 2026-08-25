غادر كريستيانو رونالدو فحدثت ريمونتادا النصر أمام الاتفاق .. "القائد العبء" عاير زميله بمستواه السيئ وجلب الهجوم لبوستيكوجلو!

في أول مباراة يشارك بها مع النصر كأساسي في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو!





الدون حمل شارة قيادة العالمي أمام الاتفاق الليلة، لكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء، واضطر مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو إلى سحبه من الملعب بين الشوطين، عطفًا على ظروف المباراة.

ورغم أن الدون خاض 45 دقيقة من المباراة فقط إلا أنه كان بإمكانه أن يهز الشباك لولا فقدانه للياقة البدنية اللازمة، ما أثر على إنهائه للهجمات.

وللتعمق أكثر في ليلة صاروخ ماديرا أمام الاتفاق، دعونا نستطرد في السطور التالية..