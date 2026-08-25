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زهيرة عادل

غادر كريستيانو رونالدو فحدثت ريمونتادا النصر أمام الاتفاق .. "القائد العبء" عاير زميله بمستواه السيئ وجلب الهجوم لبوستيكوجلو!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
الاتفاق ضد النصر
الاتفاق
النصر
دوري روشن السعودي
أنجيلو جابرييل
عبد الله الخيبري
أنجي بوستيكوجلو

كيف كانت ليلة رونالدو أمام النواخذة؟

في أول مباراة يشارك بها مع النصر كأساسي في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو!


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الدون حمل شارة قيادة العالمي أمام الاتفاق الليلة، لكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء، واضطر مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو إلى سحبه من الملعب بين الشوطين، عطفًا على ظروف المباراة.

ورغم أن الدون خاض 45 دقيقة من المباراة فقط إلا أنه كان بإمكانه أن يهز الشباك لولا فقدانه للياقة البدنية اللازمة، ما أثر على إنهائه للهجمات.

وللتعمق أكثر في ليلة صاروخ ماديرا أمام الاتفاق، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • عقلية رونالدو .. من الإشادة إلى لوم بوستيكوجلو

    قبل ساعات قليلة، أشاد الجميع بـ"عقلية" كريستيانو رونالدو بعدما عاد للرياض سريعًا من العاصمة الفرنسية "باريس" عقب حضوره حفل تتويج أبطال كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

    الإشادة أتت كون الدون وصل لمعسكر الدمام قبل زملائه في النصر استعدادًا لمواجهة الاتفاق، رغم رحلة طيران ذهاب وعودة بلغت 14 ساعة، ورغم ذلك لم يحصل على فترة راحة رغم التوقعات بغيابه عن لقاء الليلة.

    المفاجأة كانت بالدفع برونالدو أساسيًا أمام النواخذة، فهل كان بوستيكوجلو على صواب؟

    عدم الجاهزية البدنية والذهنية كانت واضحة للغاية على رونالدو، الذي كان يجد صعوبة في السيطرة على الكرة أمام مرمى الاتفاق، إذ حدث ذلك مرتين على الأقل، فبدلًا من أن يسدد الكرة، يركل العشب، بل المثير للضحك في إحداها أنه سقط أرضًا مطالبًا باحتساب خطأ لصالحه على حدود منطقة جزاء الاتفاق!



    الفرصة الأبرز التي سنحت لصاروخ ماديرا وتعامل معها بشكل جيد لولا تألق حارس الاتفاق تركي بالجوش، كانت في الدقيقة 35، حيث سدد تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكن منافسه أبعدها بأطراف أصابعه قبل أن تسكن الزاوية البعيدة للمرمى.



    لكن لم يكن خطأ بوستيكوجلو فقط في الدفع برونالدو أساسيًا..


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  • بوستيكوجلو يخطئ للمرة الثانية .. أنجيلو يدفع الثمن

    إن كانت حسابات المدرب الأسترالي في بداية المباراة بالدفع برونالدو كأساسي رغم عودته من رحلة طيران مجهدة قبل مواجهة الاتفاق بساعات، كانت خاطئة، فقد تأخر بوستيكوجلو كثيرًا في سحبه من الملعب..

    رونالدو خرج من المباراة بين الشوطين، في ظل النقص العددي بعد طرد الحارس بينتو في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول بكارت أحمر مباشر بعد منع فرصة محققة بعرقلة لاعب الاتفاق موسى ديمبيلي، ومن دفع الثمن هو أنجيلو؛ أهم لاعبي النصر في الموسم الجاري بل ومنذ الموسم الماضي.

    الغريب أن مدرب النصر احتاج لـ32 دقيقة كاملة ليدرك عدم قدرة رونالدو على مجابهة فريق بحجم الاتفاق في ظل النقص العددي، وترك فريقه يلعب بتسعة لاعبين وليس حتى بعشرة.

    الدون في الظروف العادية بالنظر لعمره (41 سنة) لا يقدر على القيام بالضغط اللازم على لاعبي الخصم، فكيف والنصر يلعب بعشرة لاعبين؟!

    على كلٍ، تدارك بوستيكوجلو الخطأ وسحب البرتغالي من الملعب لإعادة التوازن لوسط ملعبه بالدفع بعبدالله الخيبري، وأن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي أبدًا!

    وبالفعل كان خروج كريستيانو والدفع بالخيبري هو مفتاح العودة، حيث الريمونتادا وتسجيل ثلاثة أهداف، لتنتهي المباراة لصالح العالمي 3-2.

  • عندما يُعايرك من يُفترض أن يقودك!

    الجميع اعتاد على عصبية كريستيانو رونالدو داخل المستطيل الأخضر سواء على الحكام أو حتى زملائه في النصر، لكن الغريب أن يفعل ذلك تجاه حارس شاب!

    عبدالرحمن العتيبي؛ صاحب الـ18 عامًا، وجد نفسه فجأة يشارك في مباراة بحجم الاتفاق منذ الدقيقة 13 بعد طرد الحارس البرازيلي بينتو.

    واستقبل العتيبي هدفين من تسديدتين من خارج منطقة الجزاء؛ الأولى كان على وشك الإمساك بها قبل أن تفلت الكرة وتمر إلى شباكه، والثانية كان بإمكانه التعامل معها بصورة أفضل، لكنها مرت منه أيضًا.

    وبعد الهدف الثاني تحديدًا، وقف صاروخ ماديرا في وسط الملعب ساخرًا من صاحب الـ18 عامًا وكأنه لا يملك يدين بلا فائدة، شاكيًا إلى الجهاز الفني منه!

    هذا في وقت اتجه به بعض لاعبي النصر للعتيبي لدعمه بعد استقبال الهدفين، فيما فضل القائد مُعايرة الحارس الشاب.




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  • سوء حظ رونالدو أمام الاتفاق

    ختامًا ربما لم يكن ما حدث أمام الاتفاق الليلة على المستوى الفردي لرونالدو بمفاجأة بالنسبة، فهو أحد الفرق التي يعاني من هز شباكها منذ انتقاله لدوري روشن السعودي في شتاء 2023..

    النجم البرتغالي خاض تسع مباريات أمام النواخذة، لم ينجح خلالها سوى في إحراز ثلاثة أهداف فقط؛ اثنين من ضربتين جزائيتين، والثالث اصطدمت الكرة به ثم سكنت الشباك.


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