كريستيانو رونالدو قد يكون سببًا في هذا النجاح: رافائيل يوستي يستعد لدخول تاريخ برشلونة.. والبداية من تكريم الأسطورة!

بين ليلة وضحاها.. تحوّل رافائيل يوستي من رجل يحزم حقائبه لمُغادرة أسوار "سبوتيفاي كامب نو"، صوب المملكة العربية السعودية - حيث النصر -، إلى "الرجل الأول" الذي يمسك بزمام واحد من أعرق أندية العالم.

هي مفارقة قدرية لا تتكرر؛ فبينما هُناك "لغز غامض" بشأن السبب الذي أفسد رحيله لنادي النصر، فتح هذا الفشل "بابًا" إلى يوستي لم يكن ليحلم به.

وبدلًا من أن يكون مديرًا رياضيًا في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وجد يوستي نفسه يجلس على عرش العملاق الكتالوني برشلونة، كـ"رئيس مؤقت" حتى 1 يوليو 2026.

وفاز جوان لابورتا بـ"ولاية جديدة" على رأس مجلس إدارة برشلونة، في الانتخابات التي عُقِدت منتصف مارس الماضي، ولمدة 5 سنوات قادمة حتى 2031؛ لكنه لن يستلم المنصب بشكلٍ رسمي إلا في الأول من يوليو القادم، وفقًا للوائح والقوانين.

وحسب نفس هذه اللوائح.. يتولى نائب الرئيس في المجلس السابق، وهو في هذه الحالة رافائيل يوستي؛ مسؤولية قيادة النادي، حتى تسليم المنصب في الأول من يوليو رسميًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، الأسباب التي قد تكون وراء فشل رحيل يوستي للنصر؛ بالإضافة إلى كيفية دخول هذا الرجل تاريخ برشلونة، من خلال المفارقة القدرية التي تحدثنا عنها..