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Cristiano Ronaldo Portugal World Cup portrait GFX 1:1GOAL
محمود خالد

"لقد عدت" للغياب يا رونالدو: خاميس يفضح عناد روبرتو مارتينيز .. واستعد يا الدون للقاء العواجيز!

فقرات ومقالات
البرتغال
كولومبيا
كأس العالم
كريستيانو رونالدو
جيمس رودريجز

الدون يعيد السؤال الحائر في كأس العالم..

إذا كنت من عشاق نادي ريال مدريد، فحتمًا تخيلتهما بقميص الملكي، وهما يتحدثان معًا في الممر المؤدي إلى ملعب هارد روك، كريستيانو رونالدو وخاميس رودريجيز، صديقا الأمس، ومنافسا اليوم، في واحدة من قمم دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.

مواجهة انتهت بالتعادل السلبي، رغم أن اللقاء كان مثيرًا للغاية، اتسم بالرتم السريع، وكاد المنتخب الكولومبي أن يخرج فيه فائزًا أمام البرتغال، لولا إلغاء هدف دافينسون سانشيز في الدقيقة 90+1، بداعي التسلل.

كولومبيا حسمت الصدارة، بـ7 نقاط تربعت بها في رأس المجموعة الحادية عشرة، بينما جاءت البرتغال في الوصافة بـ5 نقاط، ثم الكونغو الديمقراطية ثالثًا بـ4 نقاط، بينما ودعت أوزبكستان بلا نقاط.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء كريستيانو رونالدو وخاميس رودريجيز، في لقاء البرتغال وكولومبيا..

  • FBL-WC-2026-MATCH71-COL-PORAFP

    كريستيانو رونالدو .. "لقد غبت"

    لا مفر من تلك الحقيقة، الكل يؤدي من أجل كريستيانو رونالدو، الشعار الذي لا يزال المدرب روبرتو مارتينيز، إثباته في كأس العالم، وكأنه قرر أن "الدون" لن يترك مكانه في الملعب، قبل أن يسجل هدفًا.

    "لقد عدت"، هكذا صاح صاحب الـ41 عامًا، أمام الكاميرات، بعدما سجل هدفين في شباك أوزبكستان، ولكن يبدو أنه كولومبيا، جاءت عازمة على أن يردد كريستيانو "لقد غبت .. مجددًا".

    "كانت مباراة مناسبة للتسجيل"، كلمات قالها زلاتان إبراهيموفيتش، عندما سخر مما وصفه بـ"عرض مسرحي" من رونالدو، وعندها نتوقف قليلًا، "هل كان كريستيانو بحاجة لمنافس مثل أوزبكستان، يشارك لأول مرة في كأس العالم، حتى يعلن عن نفسه في كأس العالم؟".

    رونالدو أثبت معاناته مع التنظيم الدفاعي الكولومبي، الذي نجح في إحكام سيطرته عليه، ما أجبره على التخلي عن دوره كـ"ختام" هجمات البرتغاليين، والمساهمة في صنع الفرص.

    هذا الأمر تجلّى بوضوح في لقطة الركنيات البرتغالية في الشوط الثاني، حيث بدا رونالدو وكأنه يحاول سحب الدفاع، وترك المساحة لزملائه من أجل التسديد، وكادت الخطة تنجح مع دالوت، في الدقيقة 79، قبل أن تمر الكرة بجوار القائم.

    فيما عدا ذلك، فإن دور رونالدو في تهديد المرمى، تمثل في ركلة حرة نفذها برعونة، ومقصية اصطدمت في الدفاع، وانفراد أوقعه في مصيدة التسلل بكل سهولة.

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  • James Rodriguez Colombia GFXGetty/GOAL

    خاميس رودريجيز .. شيء من إبداع الماضي

    رغم تفوق رونالدو في دقائق المشاركة، إلا أن 76 دقيقة فقط، كانت كفيلة لتعيد إلى الأذهان، لمحات من إبداع خاميس رودريجيز، الذي صنع تاريخ الكولومبيين في مونديال البرازيل، وبدا في طريقه لاستعادة الأمجاد، بعدما قاد "صناع القهوة" للصدارة.

    نجم مينيسوتا يونايتد، صاحب الـ34 عامًا، قدم المعنى الحقيقي لصانع الألعاب، بانتشار مذهل على الطرفين الأيسر والأيمن، وتوغل في العمق، وتقديم الهدايا لزملائه، التي تمثلت في خمس تمريرات مفتاحية، وست كرات طويلة ناجحة من أصل سبع، غير أنه قدم فرصة من ذهب، بتسديدة تعامل معها الحارس ديوجو كوستا، بتصدّ رائع.

    رودريجيز ورونالدو، كانا بمثابة نموذجين في الملعب، أحدهما لمرونة المدرب (نيستور لورينزو)، في التعامل مع قائد فريقه، باستبداله من أجل تجديد دماء فريقه، وآخر يتسم بالجمود، وهو روبرتو مارتينيز، الذي أصرّ على بقاء رونالدو، حتى آخر دقيقة، رغم قلة تأثيره على المرمى.

    هذه النظرية تثبتها أرقام ثنائي ريال مدريد السابق، واحد أفسد بضع هجمات من البرتغاليين، والآخر هو من كان يصنعها، ورغم ذلك خرج الصانع وبقي المتلف للهجمات.


  • Luka Modric World Cup GFXGOAL

    لقاء العواجيز بنكهة مدريدية

    رغم كل شيء، تأهلت البرتغال إلى دور الـ32، وسيذكر التاريخ أن "البحّارة" عبروا بدون هزيمة في دور المجموعات، رغم أن الأداء سيظل محل انتقادات، ولن يخلُ الحديث من التشكيك حول قرارات روبرتو مارتينيز الذي يصر على بقاء كريستيانو رونالدو، وكأن "الدون" يرغب في التشبع من تواجده في كأس العالم، رغم التصريحات التي أدلى بها بعد مباراة أوزبكستان، بأنه قادر على الاستمرار حتى مونديال 2030.

    من خاميس رودريجيز، إلى لوكا مودريتش، وكأن كريستيانو رونالدو بات على موعد مع لقاء زملاء الريال القدامى في كأس العالم، وهذه المرة بنكهة "لقاء العواجيز"، حينما يلتقي منتخبا البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من المونديال.

  • كلمة أخيرة..

    منتخب البرتغال دخل بطولة كأس العالم، وآمال كبيرة معقودة عليه من أجل تحقيق اللقب الذي لم يسبق للبحارة أن توجوا به مسبقًا، من أجل إكمال القطعة الناقصة في دولاب بطولات كريستيانو رونالدو، بداعي أن المنتخب متكامل في عناصره، ويعتمد على قوة الوسط.

    ولكن، كريستيانو رونالدو لا يزال يواجه تحديًا كبيرًا بألا يكون هو ذاته نقطة الضعف في البرتغال، والسؤال هو "لماذا لا يقرر مارتينيز سحب الدون إن شعر بأنه ليس في قمة مستواه؟".

    تحدي كبير في انتظار رونالدو في القادم، لقاء كرواتيا، ومن ثم مواجهة محتملة ضد إسبانيا في دور الـ16، في حالة التأهل، فهل ينجح الدون في هذا الاختبار الصعب؟ خاصة وأنه سيخوض المواجهة المقبلة في تورونتو بكندا، قبل العودة إلى الولايات المتحدة في الأدوار المُقبلة.